Anthropic a debutat joi la bursa Nasdaq cu o evaluare de aproximativ 2 trilioane de dolari, după ce acțiunile au deschis la prețul de 111,50 dolari. Această listare marchează cea mai mare ofertă publică inițială (IPO) din istorie și transformă creatorul asistentului AI Claude în prima companie majoră de inteligență artificială de frontieră tranzacționată public.

Acțiunile au început tranzacționarea la 111,50 dolari, în creștere cu 34% față de prețul stabilit în IPO de 83 de dolari pe acțiune. Ulterior, pe parcursul zilei, cotația a oscilat și s-a stabilit în jurul pragului de 95 de dolari.

La prețul de deschidere, evaluarea companiei a atins 2 trilioane de dolari, comparativ cu 1,5 trilioane de dolari la prețul de ofertă și a depășit astfel debutul bursier al SpaceX din luna iunie.

„Ziua de astăzi plasează compania într-o poziție financiară mai solidă și, procedând astfel, nu face decât să ne întărească hotărârea de a face ceea ce trebuie”, a declarat directorul executiv al Anthropic, Dario Amodei, care a dat startul tranzacțiilor la Nasdaq.

Anthropic a anunțat miercuri seară că a vândut 980 de milioane de acțiuni, o ofertă extinsă care a strâns 81,3 miliarde de dolari, depășind recordul anterior stabilit de strângerea inițială de fonduri de 75 de miliarde de dolari a SpaceX în iunie.

„IPO-ul Anthropic este o mare victorie pe termen scurt pentru sectorul tehnologic și ar trebui să ajute la restabilirea încrederii investitorilor că teza de creștere a Revoluției Inteligenței Artificiale nu scade”, au scris analiștii de la Yorkville Ives.

Conform prospectului de listare, compania fondată acum cinci ani a generat venituri de 33,24 miliarde de dolari în primele nouă luni ale anului, în creștere cu 1.200% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Saltul acțiunilor la deschidere a crescut averea netă estimată a celor șapte cofondatori ai Anthropic la un total combinat de aproximativ 187 de miliarde de dolari (adică circa 26,7 miliarde de dolari pentru fiecare).