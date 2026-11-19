„Omul cu tichie albastră”, lucrare semnată de Jan van Eyck și aflată în colecția Muzeului Național Brukenthal din Sibiu, va face parte din expoziția „Van Eyck: The Portraits”, la National Gallery din Londra, unde va fi prezentată alături de alte nouă portrete și de un desen atribuit artistului.

Ministerul Culturii a transmis că celebra lucrare păstrată în colecția Muzeului Național Brukenthal din Sibiu va fi expusă la prestigioasa National Gallery din Londra, într-un eveniment dedicat portretelor realizate de unul dintre cei mai importanți artiști ai Renașterii timpurii. Realizată în jurul anilor 1428–1430, lucrarea de la Sibiu face parte din colecția baronului Samuel von Brukenthal, care a achiziționat-o la Viena înainte de 1790.

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Potrivit Ralucăi Teodorescu, manager al Muzeului Național Brukenthal, prezența tabloului în colecția instituției confirmă valoarea europeană a patrimoniului muzeului și contribuie la consolidarea locului României pe harta marilor colecții de artă ale lumii.

Expoziția are loc în perioada 21 noiembrie 2026 – 11 aprilie 2027.

„Omul cu tichie albastră”, expus la prestigioasa National Gallery din Londra

„O capodoperă din România, la National Gallery din Londra!

„Omul cu tichie albastră”, Jan van Eyck, colecția Muzeului Național Brukenthal din Sibiu, va fi expusă în cadrul expoziției „Van Eyck: The Portraits”, alături de alte nouă portrete și un desen atribuit artistului.

Este pentru prima dată când aceste lucrări sunt reunite într-o singură expoziție. Pictura de la Sibiu, realizată în jurul anilor 1428–1430, face parte din colecția baronului Samuel von Brukenthal, care a achiziționat-o la Viena înainte de 1790.

„Muzeul Național Brukenthal face parte dintr-un grup restrâns de muzee internaționale care păstrează în colecțiile lor o operă semnată de Jan van Eyck. Prezența „Portretului de bărbat cu tichie albastră” la Sibiu reflectă viziunea baronului Samuel von Brukenthal și confirmă valoarea europeană a patrimoniului muzeului. Această operă ne conectează la o moștenire artistică europeană comună și consolidează locul României pe harta marilor colecții de artă ale lumii” – Raluca Teodorescu, manager Brukenthal National Museum / Muzeul Național Brukenthal.

Prin participarea la această expoziție, Brukenthal National Museum / Muzeul Național Brukenthal aduce în fața publicului internațional una dintre cele mai valoroase lucrări ale colecției sale”, a transmis Ministerul Culturii, într-o postare pe Facebook.

Foto: Facebook/Ministerul Culturii