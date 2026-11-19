Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, fostul ministru de Finanțe Eugen Teodorovici a criticat modul în care Guvernul gestionează economia și a cerut reducerea TVA de la 21% la 19%, precum și indexarea pensiilor de la 1 ianuarie. Teodorovici avertizează și asupra unei posibile amânări a unor obligații de plată pentru anul viitor. Acesta este de părere că o inflație ridicată ar putea crește artificial PIB-ul, fără ca economia să devină mai sănătoasă. Astfel, Guvernul ar putea raporta un PIB nominal mai mare, în timp ce datoria și deficitul rămân probleme importante. Fostul ministru de Finanțe a relatat că guvernul Niculescu ar trebui „să cadă” în cazul în care nu reduce TVA-ul. Urmărește emisiunea aici.

„Dacă TVA-ul nu ajunge la 19% de la 1 ianuarie, răspunzător o să fie PSD”

Eugen Teodorovici a susținut că PSD are o responsabilitate directă pentru deciziile cu privire la pensiile și taxele, deoarece Marian Neacșu are o poziție de influență în Guvern, deasupra ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Acesta a afirmat că, dacă pensiile nu vor fi indexate de la 1 ianuarie, iar TVA-ul nu va fi redus de la 21% la 19%, PSD va trebui să fie tras la răspundere.

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Teodorovici a dezvăluit că le-a propus reprezentanților partidului să discute câteva soluții economice, fără să ceară în schimb vreo funcție. El consideră că măcar aceste două măsuri ar trebui aplicate și că nu există motive pentru care ele să fie refuzate.

„Pentru că peste Nazare este domnul Marian Neacșu. Deci, dacă pensiile nu se indexează de la 1 ianuarie, cum spune legea, dacă nu scade TVA-ul de la 21 la 19, este vina PSD-ului. Le-am am spus clar: bă, băieți, nu vreau funcții, da, dar o cafea, să discutăm niște soluții pe care eu, unul care a fost acolo, le am. Hai să putem să facem. Nu aveți nicio justificare să nu îți facem ce am spus eu. Măcar aceste două măsuri și mai degrabă, și mai departe”, a relatat Eugen Teodorovici.

Teodorovici avertizează asupra obligațiilor de plată amânate pentru 2027

Fostul ministru de Finanțe a atras atenția și asupra riscului ca Ministerul Finanțelor să amâne prezentarea situației financiare reale și să reporteze pentru anul viitor o mare parte din obligațiile de plată. În opinia sa, această practică ar putea pune o presiune suplimentară asupra bugetului în 2027, motiv pentru care a avertizat că anul viitor ar putea fi unul foarte dificil din punct de vedere economic.

„Să nu cumva să se accepte ca Nazare să nu vină cu situația la zi. O să o mermelească domnul Dumitrescu. Țineți minte treaba asta, pentru că ce va face? Va împinge anul viitor marea parte a obligațiilor de plată, ceea ce înseamnă că anul viitor va fi unul cumplit”, a mai adăugat fostul ministru de Finanțe.

Eugen Teodorovici a acuzat Executivul că urmărește creșterea inflației pentru a obține un PIB nesănătos mai mare

Eugen Teodorovici a susținut că o inflație de 7,4%, ar duce la creșterea PIB-ului nominal. Fostul ministru de Finanțe a relatat că Guvernul ar putea folosi acest efect pentru a raporta indicatori procentuali mai favorabili în privința datoriei și deficitului, fără ca economia să înregistreze o îmbunătățire reală. Eugen Teodorovici a acuzat Executivul că urmărește creșterea inflației pentru a obține un PIB nominal mai mare.

„Inflația crește… 7,4, cât a zis Isărescu, asta înseamnă PIB mai mare, înseamnă că nominal, pe datorie și deficit mai mare. Șmecherie, bineînțeles, ăsta e scopul Guvernului: să aibă o inflație mare pentru a avea un PIB nesănătos mai mare. Și atunci este clar că tu ești cu țintele procentuale”, a mai spus Eugen Teodorovici la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Eugen Teodorovici susține că Guvernul Niculescu trebuei să cadă dacă nu reduce TVA-ul

Eugen Teodorovici a susținut că orice guvern ar trebui să pună pe primul loc situația oamenilor și să ia măsuri care să le permită acestora să aibă un trai decent. Fostul ministru consideră că reducerea TVA de la 21% la 19% ar putea ajuta populația prin ieftinirea produselor și serviciilor și susține că această măsură nu ar diminua încasările statului, care ar putea rămâne cel puțin la același nivel.

Acesta a cerut Guvernului Niculescu să reducă TVA de la 1 ianuarie și a avertizat că, în lipsa acestei măsuri, Executivul ar trebui să plece. Totodată, Teodorovici a atras atenția asupra ordonanței-trenuleț pregătite de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, despre care spune că ar putea include noi creșteri de taxe și impozite.

„Oricine guvernează, să-l duci pe om, să duci netul care să-i permită să aibă un trai decent. TVA-ul scăzut la 19% îți asigură cel puțin aceiași bani în buget, cel mai important semnal în economie de a scădea TVA-ul. Dacă Guvernul Niculescu nu face de la 1 ianuarie 19%, trebuie să cadă. Nazare vrea să facă această ordonanță-trenuleț în care o să găsim toate aceste eventuale și posibile creșteri de taxe și impozite. O să vedeți acolo. Noi suntem vinovați”, a mai adăugat Eugen Teodorovici.

Guvernul promite că nu va crește taxele în 2027

Premierul Luca Niculescu a declarat că Executivul își dorește să evite majorarea impozitelor în 2027. Totuși, acesta a precizat că nu poate oferi garanții înainte de finalizarea tuturor calculelor bugetare.

Anul 2027 va aduce o serie de modificări fiscale pentru populație și companii. Impozitul minim pe cifra de afaceri și taxa pe construcții ar urma să dispară, iar facilitatea fiscală pentru angajații plătiți cu salariul minim expiră. Deși Guvernul a promis că va evita noi majorări de taxe, decizia finală depinde de buget.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a reluat mesajul pe 10 noiembrie, la Summitul de Fiscalitate și Tehnologie. Oficialul a explicat că Guvernul nu intenționează să adopte noi majorări, dar că acest obiectiv depinde de reducerea cheltuielilor publice. Ministrul a anunțat că autoritățile așteaptă propunerile ministerelor privind reducerea cheltuielilor. Printre subiectele care vor fi analizate se numără TVA-ul și impozitul pe profit.

TVA rămâne la 21%. Ce se întâmplă cu impozitul pe profit

În prezent, cota standard de TVA este de 21%, cea redusă fiind de 11% pentru anumite bunuri și servicii. Aceste niveluri se aplică după modificările fiscale intrate în vigoare la 1 august 2025. Pentru 2027 nu este prevăzută o reducere generală a TVA. Nici o nouă majorare nu a fost anunțată oficial. Ministrul Finanțelor a menționat TVA-ul și impozitul pe profit printre temele care vor fi analizate în perioada următoare, în contextul pregătirii bugetului pe 2027.

Pentru companii, nivelul impozitului pe profit și eventualele modificări ale regimului fiscal vor reprezenta subiecte importante în perioada de pregătire a bugetului pentru 2027.