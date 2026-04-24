Prima pagină » Economic » Finanțe » Pensii » Ce pensie o să primești pentru meseria ta, dacă ai lucrat 38 de ani cu carte de muncă. Tabel complet pentru 25 de profesii populare în România

Românii care au muncit o viață întreagă vor să știe concret la ce să se aștepte la pensie. Noile reguli schimbă modul de calcul și aduc beneficii pentru cei cu vechime mare.

Pentru un stagiu de cotizare de 38 de ani, peste pragul complet, apar puncte suplimentare de stabilitate, care cresc venitul lunar. Iată estimările pentru cele mai comune profesii din România.

Cum se calculează pensia în noul sistem

Noua lege a pensiilor pune accent clar pe contributivitate și pe durata muncii. Cu cât ai lucrat mai mult peste stagiul complet, cu atât crește pensia.

În cazul unui stagiu de 38 de ani:

  • depășești stagiul complet de cotizare;
  • primești puncte de stabilitate;
  • pensia finală este mai mare decât în vechiul sistem.

Aceste estimări sunt orientative și se bazează pe venituri medii din fiecare domeniu, fără a include variații individuale (sporuri, bonusuri, perioade fără contribuții).

Ce pensie o să primești pentru meseria ta

Pentru meseriile bine plătite, diferențele sunt semnificative:

  • Profesor preuniversitar (grad I): 4.200 – 4.800 lei
  • Medic primar: 9.000 – 12.000 lei
  • Inginer: 5.500 – 7.000 lei
  • Contabil expert: 5.000 – 6.500 lei
  • Economist: 4.500 – 5.800 lei
  • Avocat: 6.000 – 9.000 lei
  • Software developer senior: 8.500 – 11.000 lei
  • Arhitect: 6.000 – 8.000 lei
  • Farmacist: 4.800 – 6.000 lei
  • Psiholog: 3.800 – 4.800 lei

Diferențele mari vin din nivelul salariilor și din contribuțiile plătite în timp.

Pensii pentru sistemul public și structuri de stat

Angajații din sectorul public sau structurile de ordine publică au valori relativ stabile:

  • Funcționar public: 3.900 – 4.600 lei
  • Polițist: 5.500 – 8.500 lei
  • Militar: 5.000 – 9.000 lei

Aici contează atât salariul, cât și specificul sistemului.

Meserii tehnice și muncă calificată

România încă se bazează pe meserii solide, iar pensiile reflectă asta:

  • Electrician: 3.500 – 4.400 lei
  • Instalator: 3.400 – 4.200 lei
  • Sudor: 3.800 – 4.800 lei
  • Operator CNC: 4.000 – 5.000 lei

Meserii din servicii și comerț

Aici apar cele mai mici pensii estimate:

  • Vânzător / lucrător comercial: 2.500 – 2.900 lei
  • Bucătar: 3.000 – 3.800 lei
  • Casier: 2.400 – 2.700 lei
  • Agent de pază: 2.300 – 2.600 lei
  • Personal curățenie: 2.100 – 2.400 lei
  • Șofer TIR: 3.200 – 4.000 lei
  • Asistent medical: 3.800 – 4.500 lei
  • Specialist HR: 4.500 – 5.500 lei

