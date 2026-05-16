Prima pagină » Economic » Finanțe » Pensii » Câți pensionari avea România la finalul lunii aprilie 2026. Pensia medie a trecut de 2.700 de lei

Câți pensionari avea România la finalul lunii aprilie 2026. Pensia medie a trecut de 2.700 de lei

Câți pensionari avea România la finalul lunii aprilie 2026. Pensia medie a trecut de 2.700 de lei
Galerie Foto 3
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

România înregistra, la finalul lunii aprilie 2026, un total de 4.682.638 de pensionari, cu aproape 2.000 mai puțini decât în luna precedentă, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Pensia medie acordată în sistemul public a fost de 2.783 de lei.

Aproape 13 miliarde de lei au fost plătite pentru pensii

Conform statisticilor oficiale, valoarea totală a drepturilor de pensie plătite în aprilie s-a ridicat la aproape 13,032 miliarde de lei, relatează Agerpres.

Din totalul pensionarilor, 519.153 proveneau din fostul sistem agricol, unde pensia medie a fost semnificativ mai mică, de doar 715 lei.

Cei mai mulți pensionari sunt ieșiți la limită de vârstă

Datele CNPP arată că 3.781.627 de persoane erau pensionate pentru limită de vârstă, dintre care 2.157.235 sunt femei. Pensia medie pentru această categorie a fost de 3.114 lei.

În același timp, 62.287 de persoane au beneficiat de pensie anticipată, valoarea medie fiind de 2.489 de lei. În aprilie 2026, un număr de 391.661 de persoane au primit pensie de invaliditate, iar valoarea medie a fost de 1.084 lei.

Dintre acestea, 45.974 de persoane erau încadrate în gradul I de invaliditate, pentru care pensia medie s-a situat la 947 lei. Totodată, pensie de urmaș au zrimit 446.972 de persoane, suma medie acordată fiind de 1.510 lei.

Potrivit datelor oficiale, ajutor social au primit 91 de pensionari, cuantumul mediu fiind de 540 lei.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Raport oficial. Peste 50% dintre angajații statului se vor pensiona în următorii 15 ani
13:29, 08 May 2026
Raport oficial. Peste 50% dintre angajații statului se vor pensiona în următorii 15 ani
FINANCIAR Jumătate dintre oamenii generației X s-ar putea pensiona la vârste mai înaintate din cauza scumpirilor și a stagnării salariilor
22:36, 02 May 2026
Jumătate dintre oamenii generației X s-ar putea pensiona la vârste mai înaintate din cauza scumpirilor și a stagnării salariilor
Mediafax
„Poate Maia va deveni într-o zi președinta României”. Maia Sandu, întrebată din nou despre unirea Republicii Moldova cu România
Digi24
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate: China nu a cedat în problemele importante
Cancan.ro
Cât durează finala Eurovision 2026. Ora la care se va termina spectacolul de la Viena
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
„Din doi săraci nu faci unul bogat”. Primăriile de la sat, în situații imposibile după „eficientizare”
Mediafax
Cel mai slab rezultat din istorie pentru titlurile de stat
Click
Cu ce sumă amețitoare se vinde fostul local al actorului Florin Călinescu: „Aici găseai cei mai buni papanași din București”. De ce a renunțat la afacere
Digi24
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a face cu ei mulți ani, știu cum să le vorbesc”
Cancan.ro
Localul celebru al lui Florin Călinescu a fost scos la vânzare. Suma cerută este amețitoare
Ce se întâmplă doctore
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre proiect
Descopera.ro
Vera West, femeia care a creat unul dintre cele mai recunoscute costume din istoria filmului horror
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Descopera.ro
De ce muzica agresivă îi calmează pe unii oameni. Ce spun psihologii despre metal, furie și anxietate
VIDEO Nicuşor Dan a tras cu pistolul. Câte ținte a doborât preşedintele
17:30
Nicuşor Dan a tras cu pistolul. Câte ținte a doborât preşedintele
FINANȚE Lista activităților pentru care românii sunt obligați să folosească RO e-Factura, de la 1 iunie 2026. Amenzile pot ajunge și la 10.000 de lei
17:25
Lista activităților pentru care românii sunt obligați să folosească RO e-Factura, de la 1 iunie 2026. Amenzile pot ajunge și la 10.000 de lei
PROTEST Tensiuni la Londra: Zeci de mii de naționaliști cu steagurile Uniunii și activiștii pro-Palestina protestează separat. Poliția a intervenit în forță
17:06
Tensiuni la Londra: Zeci de mii de naționaliști cu steagurile Uniunii și activiștii pro-Palestina protestează separat. Poliția a intervenit în forță
Ilie Bolojan critică proiectul minireactoarelor nucleare de la Doicești: „Vom rămâne cu un teren și niște hârtii”. Culmea, miniștrii PNL s-au ocupat de “dezastrul” care azi îl scandalizează pe premierul demis
16:55
Ilie Bolojan critică proiectul minireactoarelor nucleare de la Doicești: „Vom rămâne cu un teren și niște hârtii”. Culmea, miniștrii PNL s-au ocupat de “dezastrul” care azi îl scandalizează pe premierul demis
UTILE Motivul surprinzător pentru care nu reușești să slăbești și ai pofte alimentare exagerate
16:45
Motivul surprinzător pentru care nu reușești să slăbești și ai pofte alimentare exagerate
TENSIUNI Taiwanul își reafirmă independența după ce Trump a semnalat că nu dorește „un război la 9500 de mile de SUA” cu China
16:34
Taiwanul își reafirmă independența după ce Trump a semnalat că nu dorește „un război la 9500 de mile de SUA” cu China

Cele mai noi

Trimite acest link pe