Câți pensionari avea România la finalul lunii aprilie 2026. Pensia medie a trecut de 2.700 de lei

România înregistra, la finalul lunii aprilie 2026, un total de 4.682.638 de pensionari, cu aproape 2.000 mai puțini decât în luna precedentă, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Pensia medie acordată în sistemul public a fost de 2.783 de lei.

Aproape 13 miliarde de lei au fost plătite pentru pensii

Conform statisticilor oficiale, valoarea totală a drepturilor de pensie plătite în aprilie s-a ridicat la aproape 13,032 miliarde de lei, relatează Agerpres.

Din totalul pensionarilor, 519.153 proveneau din fostul sistem agricol, unde pensia medie a fost semnificativ mai mică, de doar 715 lei.

Cei mai mulți pensionari sunt ieșiți la limită de vârstă

Datele CNPP arată că 3.781.627 de persoane erau pensionate pentru limită de vârstă, dintre care 2.157.235 sunt femei. Pensia medie pentru această categorie a fost de 3.114 lei.

În același timp, 62.287 de persoane au beneficiat de pensie anticipată, valoarea medie fiind de 2.489 de lei. În aprilie 2026, un număr de 391.661 de persoane au primit pensie de invaliditate, iar valoarea medie a fost de 1.084 lei.

Dintre acestea, 45.974 de persoane erau încadrate în gradul I de invaliditate, pentru care pensia medie s-a situat la 947 lei. Totodată, pensie de urmaș au zrimit 446.972 de persoane, suma medie acordată fiind de 1.510 lei.

Potrivit datelor oficiale, ajutor social au primit 91 de pensionari, cuantumul mediu fiind de 540 lei.

