400 lei în plus la pensie, în luna mai 2026, pentru această categorie de pensionari din România. Cine se încadrează

În mai 2026, calendarul plăților sociale, în special al pensiilor, este modificat din cauza zilelor libere și a weekendurilor. Astfel, vor avea loc anumite decalări, conform Newsweek.

Pensiile din mai 2026 vin cu întârziere

Dacă în mod normal plata pensiilor se face în prima zi a lunii, în luna mai situația se schimbă deoarece 1 mai cade într-o zi de vineri și este zi liberă, fiind Ziua Muncii.

Din acest motiv, distribuirea pensiilor va începe pe 4 mai. Pensionarii care își primesc banii pe card vor avea sumele virate în data de 12 mai, într-o zi de marți. Ajutoarele pentru pensii vor fi acordate în luna mai.

În ceea ce privește tipurile de pensii plătite, acestea rămân cele obișnuite: pensii pentru limită de vârstă, pensii anticipate, pensii de invaliditate și pensii de urmaș, fără modificări ale valorii față de lunile precedente.

Pe lângă aceste plăți, în luna mai vor fi acordate și ajutoare sociale pentru pensionarii cu venituri reduse:

500 de lei pentru cei cu pensii de până la 1.500 de lei;
400 de lei pentru pensii între 1.501 și 2.000 de lei;
300 de lei pentru pensii cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei.

Aceste ajutoare vor fi plătite în aceeași zi cu pensia. Pentru cei care primesc banii pe card, sumele vor fi virate pe 12 mai, simultan cu pensia. În cazul livrării prin poștă, poștașul va aduce atât pensia, cât și ajutorul financiar în același timp.

Pensionarii nu trebuie să depună nicio cerere sau să facă demersuri la Casa de Pensii pentru a beneficia de acest sprijin.

Un nou fenomen ia amploare în România. De ce multe cupluri divorțează din cauza antrenorilor de fitness

„Mă simt nedreptățit!” Ce pensie primește un pensionar român, care a avut 3.500 lei salariu și a muncit 31 de ani și 4 luni cu forme legale

FINANȚE „Mă simt nedreptățit!” Ce pensie primește un pensionar român, care a avut 3.500 lei salariu și a muncit 31 de ani și 4 luni cu forme legale
07:56, 22 Apr 2026
„Mă simt nedreptățit!” Ce pensie primește un pensionar român, care a avut 3.500 lei salariu și a muncit 31 de ani și 4 luni cu forme legale
ECONOMIE Cresc pensiile cu 500 lei pentru această categorie de pensionari, de la 1 ianuarie 2027
17:51, 20 Apr 2026
Cresc pensiile cu 500 lei pentru această categorie de pensionari, de la 1 ianuarie 2027
ECONOMIE Cresc pensiile cu 700 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine sunt pensionarii români care se vor bucura de această majorare
08:33, 15 Apr 2026
Cresc pensiile cu 700 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine sunt pensionarii români care se vor bucura de această majorare
ECONOMIE Care este Sectorul din București cu cei mai bogați pensionari acum, în 2026
08:47, 14 Apr 2026
Care este Sectorul din București cu cei mai bogați pensionari acum, în 2026
ECONOMIE 500 lei în plus la pensie, înainte de Paște, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează
15:40, 06 Apr 2026
500 lei în plus la pensie, înainte de Paște, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează
ECONOMIE 518 lei în plus la pensie, pentru pensionarii din aceste localități din România. Cine se încadrează
11:32, 03 Apr 2026
518 lei în plus la pensie, pentru pensionarii din aceste localități din România. Cine se încadrează
Mediafax
Mașinile electrice au explodat în UE. Benzina și motorina, în cădere liberă
Digi24
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie să păstrăm o urmă de decență”
Cancan.ro
1.000 lei amendă pentru toți șoferii români care uită acest obiect BANAL acasă. Are valabilitate între 2 și 5 ani
Prosport.ro
Cât de sărac a fost oligarhul Rinat Ahmetov: „N-aveam toaletă în casă”. Unde dormea
Adevarul
Marea remiză: Planul secret prin care Trump și Iranul vor să evite războiul total. „Nimeni nu își mai permite acest conflict”
Mediafax
Secretul unei țări europene: a transformat extrasezonul mort într-o mașinărie de făcut bani
Click
Coșmarul trăit de Aurelian Temișan. Știrea falsă care aproape i-a distrus cariera
Digi24
„Rusia se pregătește concret pentru un război cu NATO”, avertizează serviciile secrete olandeze
Cancan.ro
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cătălina Ponor, la 9 ani de la retragerea din gimnastică. A ajuns de nerecunoscut după 2 nașteri
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
Descopera.ro
UMBRĂ misterioasă, observată pe Marte! Ce-ar putea fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Cum îți poți da seama atunci când câinele tău suferă?

