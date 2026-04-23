În mai 2026, calendarul plăților sociale, în special al pensiilor, este modificat din cauza zilelor libere și a weekendurilor. Astfel, vor avea loc anumite decalări, conform Newsweek.

Pensiile din mai 2026 vin cu întârziere

Dacă în mod normal plata pensiilor se face în prima zi a lunii, în luna mai situația se schimbă deoarece 1 mai cade într-o zi de vineri și este zi liberă, fiind Ziua Muncii.

Din acest motiv, distribuirea pensiilor va începe pe 4 mai. Pensionarii care își primesc banii pe card vor avea sumele virate în data de 12 mai, într-o zi de marți. Ajutoarele pentru pensii vor fi acordate în luna mai.

În ceea ce privește tipurile de pensii plătite, acestea rămân cele obișnuite: pensii pentru limită de vârstă, pensii anticipate, pensii de invaliditate și pensii de urmaș, fără modificări ale valorii față de lunile precedente.

Pe lângă aceste plăți, în luna mai vor fi acordate și ajutoare sociale pentru pensionarii cu venituri reduse:

500 de lei pentru cei cu pensii de până la 1.500 de lei;

400 de lei pentru pensii între 1.501 și 2.000 de lei;

300 de lei pentru pensii cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei.

Aceste ajutoare vor fi plătite în aceeași zi cu pensia. Pentru cei care primesc banii pe card, sumele vor fi virate pe 12 mai, simultan cu pensia. În cazul livrării prin poștă, poștașul va aduce atât pensia, cât și ajutorul financiar în același timp.

Pensionarii nu trebuie să depună nicio cerere sau să facă demersuri la Casa de Pensii pentru a beneficia de acest sprijin.

Autorul recomandă:

Un nou fenomen ia amploare în România. De ce multe cupluri divorțează din cauza antrenorilor de fitness

„Mă simt nedreptățit!” Ce pensie primește un pensionar român, care a avut 3.500 lei salariu și a muncit 31 de ani și 4 luni cu forme legale