Decizie oficială: Cresc toate pensiile cu 4.24%, de la 1 iulie 2026, pentru această categorie de pensionari români.

Cresc toate pensiile cu 4.24% de la 1 iulie 2026

Veste bună pentru românii care au lucrat, cu forme legale, în Germania, scrie presa germană.

De la 1 iulie 2026, toate pensiile din Germania vor fi majorate cu 4.24%.

Inițial se prognoza o creștere de doar 3.7%.

Valoarea actuală a pensiei (Rentenerwert) crește de la 40.79 euro la 42.52 euro pentru fiecare punct de pensie acumulat.

De exemplu, o persoană care primește o pensie brută de 1000 euro va lua în plus aproximativ 42.40 euro pe lună începând cu luna iulie.

Potrivit vermoegenszentrum.de, pensiile din sistemul public din Germania vor crește cu 4.24% de la 1 iulie 2026.

Exemple concrete

– O pensie de 1.500 € pe lună va crește la aproximativ 1.563,60 €

– O pensie de 2.000 € pe lună va crește cu aproximativ 84,80 €

Pensionarii obișnuiți ar urma să primească în medie între 37 € și 62 € în plus pe lună, în funcție de regiune și sex.

Creșterile pensiilor depind în principal de evoluția salariilor din Germania.

Majorările pot face ca mai mulți pensionari să devină obligați să plătească impozit, dacă veniturile lor depășesc pragul neimpozabil din 2026 (12.348 € pentru persoane singure și 24.696 € pentru cupluri căsătorite).

Pensionarii continuă să plătească contribuții pentru asigurarea de sănătate și îngrijire pe termen lung.

Inflația rămâne un factor important: pensionarii câștigă putere reală de cumpărare doar dacă pensiile cresc mai repede decât inflația. Articolul spune că în 2024 și 2025 majorările au depășit din nou inflația.

Oficialii germani fac și estimări pentru anii următori

– 2027: aproximativ 4,75%

– 2028: aproximativ 2,39%

– 2029: aproximativ 2,75%

– 2030: aproximativ 2,83%

La rândul său, deutsche-rentenversicherung.de subliniază că o pensie de 1000 euro va crește la 1042,40 euro pe lună.

Un pensionar va primi, după 45 de ani de contribuții și salariu mediu, 77.85 euro în plus pe lună.

Creșterea pensiilor are legătură cu majorarea salariilor în Germania. Din 2023 nu mai există diferențe între Est și Vest, majorarea fiind aceeași în toată țara.

Nivelul pensiei este garantat la minimum 48% până în 2031, printr-o amplă reformă.

Pensionarii vor primi notificări oficiale privind noua valoare a pensiei în lunile iunie-iulie 2026. Plata se va efectua prin serviciul de pensii Deutsche Post.

Autorul recomandă: