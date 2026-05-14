Prima pagină » Economic » Finanțe » Pensii » 500 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste orașe din România. Cine se încadrează și care este condiția

500 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste orașe din România. Cine se încadrează și care este condiția

500 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste orașe din România. Cine se încadrează și care este condiția
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

500 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste orașe din România. Cine se încadrează și care este condiția.

500 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste orașe din România

Sunt vizați pensionarii din Ilfov care ar avea pensia mai mică decât pensia minimă garantată (1.281 lei).

Care pensionari beneficiază de sume între 480 și 630 lei în plus la pensie? Peste 850.000 de pensionari primesc lunar sume suplimentare de la stat, cuprinse între 400 și 600 de lei, pentru a ajunge la nivelul pensiei minime garantate, scrie newsweek.ro.

Pensiile din România sunt printre cele mai mici din UE. Doar bulgarii au pensii mai mici decât românii.

Potrivit informațiilor de la Casa de Pensii, pensia medie este de 2.821 de lei.

Pensia medie pentru limită de vârstă a ajuns la 3.200 de lei și ajunge la 3.600.000 de pensionari.

În România, există însă peste 850.000 de penionari care primesc doar 1.281 de lei, pensia minimă.

Oricine a muncit minim 15 ani și are vârsta de pensionare primește măcar această pensie minimă.

Chiar dacă pe baza contributivității i-ar ieși o pensie mai mică statul completează pensia până la 1.281 de lei.

Situația pensionarilor din România este una dificilă.

În prezent, 842.773 de pensionari beneficiază de sume suplimentare acordate lunar de stat.

Ei nu au reușit, din punct de vedere al contribuțiilor acumulate, să atingă nivelul pensiei minime sociale, stabilit la 1.281 de lei.

În medie, suma acordată în plus acestor pensionari este de 537 de lei.

Unde se acordă cele mai mari sume

Diferențele între județe sunt semnificative. În Alba, 13.816 pensionari primesc lunar în medie 545 lei pentru a ajunge la pensia socială de 1.281 lei.

În Bihor, numărul beneficiarilor crește la 23.627 de persoane, care primesc în medie 483 de lei lunar pentru același scop.

În Buzău, 25.471 de pensionari beneficiază de o completare medie de 575 de lei pe lună, una dintre valorile mai ridicate din țară.

În Maramureș, 28.631 de pensionari primesc în medie chiar 630 de lei lunar, una dintre cele mai mari sume acordate la nivel național.

În județul Dolj, 30.222 de pensionari primesc în medie 501 lei lunar, pentru a atinge pragul minim garantat.

În Suceava, numărul beneficiarilor este și mai mare, respectiv 35.745 de persoane, care primesc în medie 552 de lei lunar, ceea ce confirmă presiunea ridicată asupra sistemului de pensii din această zonă.

În Vaslui, 21.562 de pensionari beneficiază de aproximativ 548 de lei lunar în plus, valori apropiate de media națională pentru acest tip de sprijin. În Ilfov, deși județul este unul dintre cele mai dezvoltate economic, există totuși 13.623 de pensionari care primesc în medie 500 de lei lunar pentru completarea pensiei până la nivelul minim.

Nemulțumiri în rândul pensionarilor

Mulți pensionari consideră că diferența de pensie dintre cei care au muncit peste 25-30 de ani și cei care au realizat doar stagiul minim de cotizare este prea mică.

Problema veniturilor mici este arhicunoscută. 1.900.000 de pensionari din țara noastră trăiesc la limita subzistenței, cu pensii sub 2.000 de lei.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Raport oficial. Peste 50% dintre angajații statului se vor pensiona în următorii 15 ani
13:29, 08 May 2026
Raport oficial. Peste 50% dintre angajații statului se vor pensiona în următorii 15 ani
FINANCIAR Jumătate dintre oamenii generației X s-ar putea pensiona la vârste mai înaintate din cauza scumpirilor și a stagnării salariilor
22:36, 02 May 2026
Jumătate dintre oamenii generației X s-ar putea pensiona la vârste mai înaintate din cauza scumpirilor și a stagnării salariilor
JOBURI Ce pensie o să primești pentru meseria ta, dacă ai lucrat 38 de ani cu carte de muncă. Tabel complet pentru 25 de profesii populare în România
10:05, 24 Apr 2026
Ce pensie o să primești pentru meseria ta, dacă ai lucrat 38 de ani cu carte de muncă. Tabel complet pentru 25 de profesii populare în România
Mediafax
Fostul șef ANPC a luat „țeapă” cu biletul la concertul Metallica
Digi24
Xi Jinping în spatele ușilor închise: cele două laturi ale președintelui chinez și cum tratează puterile mijlocii
Cancan.ro
‼️ANUNȚUL făcut de medici despre starea de sănătate a lui Alexandru, băiețelul de 5 ani dispărut în Sibiu
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
Cea mai nefericită combinație pentru România: recesiune plus inflație de 10,7%. Cine a băgat țara în criză
Mediafax
Traian Băsescu crede că Bolojan va candida la Președinția României
Click
Românii au ales cel mai frumos oraș din țară: „Are problemele lui, dar la capitolul frumusețe nu se compară”
Digi24
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil cu coada ochiului, din elicopter: Nici nu putea să plângă
Cancan.ro
Am aflat ce a făcut Andreea Ibacka în Elveția, de fapt, chiar înainte de anunțul divorțului de Cabral
Ce se întâmplă doctore
Cabral și Andreea Ibacka divorțează. Prima reacție a prezentatorului de la PRO TV
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
FOTO: Cum arată tancul românesc echipat cu o cușcă anti-dronă
Descopera.ro
Ce s-ar întâmpla dacă rotația Pământului s-ar schimba?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Descopera.ro
Presa din Ungaria, despre România: „La vecini se întâmplă ceva grav”
FLASH NEWS Delegația impresionantă de oameni de afaceri pe care Trump a luat o cu el in China. Musk, șefii Nvidia și Apple, în centrul negocierilor la Beijing
08:33
Delegația impresionantă de oameni de afaceri pe care Trump a luat o cu el in China. Musk, șefii Nvidia și Apple, în centrul negocierilor la Beijing
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Primirea deosebită asigurată lui Trump vrea să transmită niște semnale administrației”
08:30
Ion Cristoiu: „Primirea deosebită asigurată lui Trump vrea să transmită niște semnale administrației”
FLASH NEWS Traian Băsescu îl compară pe Ilie Bolojan cu Călin Georgescu: „A fost Georgescu Mesia, s-a răsuflat, s-a inventat alt Mesia: Mesia Bolojan”
08:27
Traian Băsescu îl compară pe Ilie Bolojan cu Călin Georgescu: „A fost Georgescu Mesia, s-a răsuflat, s-a inventat alt Mesia: Mesia Bolojan”
INEDIT Psihologii spun că toți oamenii care nu împart niciodată mâncarea din farfurie au trăit această traumă în copilărie
08:05
Psihologii spun că toți oamenii care nu împart niciodată mâncarea din farfurie au trăit această traumă în copilărie
FLASH NEWS Șeful Vămilor din România, reținut de DNA într-un dosar de fals și uz de fals. Doi funcționari din Galați sunt implicați în același dosar
08:00
Șeful Vămilor din România, reținut de DNA într-un dosar de fals și uz de fals. Doi funcționari din Galați sunt implicați în același dosar
ACTUALITATE Victor Ponta: „Cred că scrisoarea Oanei Gheorghiu către toți parlamentarii a mai adus vreo 30 de voturi pentru moțiunea de cenzură”
08:00
Victor Ponta: „Cred că scrisoarea Oanei Gheorghiu către toți parlamentarii a mai adus vreo 30 de voturi pentru moțiunea de cenzură”

Cele mai noi

Trimite acest link pe