Ce se întâmplă cu banii românilor după retragerea Franklin Templeton din cursa pentru Fondul Proprietatea. Cum a ieșit din cărți gigantul american

Acțiunile Fondului Proprietatea (FP) au reacționat puternic miercuri, după anunțul retragerii Franklin Templeton din cursa pentru un nou mandat. Șocul pe bursă declanșat de ieșirea din schemă a gigantului american, după 16 ani în care a transformat radical portofoliul fondului, a fost însă de scurtă durată. GÂNDUL a analizat scenariile posibile pentru banii românilor plasați la FP, după mutările succesive care aduc SAI Muntenia Invest în pole-position ca succesor la administrarea Fondului.

Franklin Templeton a anunțat miercuri, în jurul orei 9.30, că și-a retras candidatura din procesul de selecție pentru mandatul următor la cârma FP, după ce a contestat evaluarea făcută de Comitetul Reprezentanților (CR), în urma căreia s-a plasat pe locul doi, cu doar 57,30 puncte, la mare distanță de SAI Muntenia (66,28 puncte). Titlurile FP au coborât în primele ore ale zilei cu circa 3,3%, însă au recuperat până la finalul ședinței de tranzacționare la Bursa de Valori București (BVB) aproape întreaga pierdere. Piața a reacționat cu calm la mutările anticipate la vârful FP.

Raportul oficial al CR spune că prețul și structura comisioanelor au avut 15% din punctaj, iar SAI Muntenia a obținut 9,30/15 la această categorie, față de 6,30/15 pentru Franklin și 8,70/15 pentru INVL.

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De ce pleacă gigantul american de la Fondul Proprietatea

Franklin spune că a cerut explicații suplimentare privind grila de punctaj și metodologia de evaluare, dar nu le-a primit. Compania americană va mai administra FP până la expirarea mandatului actual, la data de 1 aprilie 2027, și va sprijini pe deplin transferul atribuțiilor către noul Administrator Unic al Fondului.

„În urma unei analize aprofundate a punctajului și a evaluării aplicate ofertei sale în cadrul procesului de selecție, FTIS a identificat aspecte semnificative cu privire la care punctul sau de vedere sale diferă în mod substanțial de evaluarea realizată de Comitetul Reprezentanților.

FTIS a solicitat Comitetului Reprezentanților să furnizeze clarificări și detalii suplimentare cu privire la grila de punctaj aplicată și metodologia de evaluare utilizată, însă nu a primit astfel de clarificări”, arată un comunicat transmis miercuri dimineața de Franklin.

SAI Muntenia Invest a ieșit prima în evaluarea CR, dar nu este încă administratorul. Decizia finală aparține AGA din 29/30 septembrie.

Însă banii acționarilor nu pleacă nicăieri odată cu Franklin. Fondul rămâne cu active de circa 2,7 miliarde de lei, iar aproape jumătate din acțiunile cu drept de vot sunt deținute de persoane fizice române. Întrebarea este ce va face noul administrator cu ce a mai rămas din Fondul Proprietatea: aeroporturi, porturi și aluminiu.

Ce se întâmplă cu banii românilor după „lovitura de teatru” la vârful Fondului

Franklin Templeton a transformat în ultimii 16 ani o mare parte din portofoliul istoric al Fondului Proprietatea în cash, dividende și participații listate. Noul administrator va găsi însă un fond foarte diferit: mai mic, cu 2,7 miliarde de lei active nete și cu aproape 90% din valoare concentrată în cinci companii, majoritatea nelistate.

Pentru cei peste 21.000 de acționari ai Fondului Proprietatea, schimbarea administratorului nu este doar schimbare de siglă. Fondul are încă 23 de companii în portofoliu, dar circa 88% din valoarea activului net este concentrată în doar cinci participații, în frunte cu Aeroporturi București și Portul Constanța. Acțiunea FP se tranzacționează la Bursa de Valori București cu un discount de circa 33% față de valoarea activului net.

Dacă SAI Muntenia va prelua administrarea, miza va fi cum transformă această valoare contabilă în bani pentru acționari. La sfârșitul lui 2025 erau 21.568 de acționari, iar persoanele fizice române aveau 47,24%. Acum sunt 21.164, iar ponderea lor a coborât la 42,57%

În Top 5 al deținerilor Fondului sunt Administrația Porturilor Maritime Constanța ( VAN evaluată la 77,2 mil. euro), Salrom (VAN – 45,1 mil. euro),Alro ( VAN – 19,8 mil. euro,) și Zirom (VAN- 5,9 mil. euro). Cumulat, „perlele coroanei” însumează 88% din deținerile FP.

Trei scenarii posibile pentru „perlele coroanei”: Aeroporturi București, Portul Constanța și Salrom

De aici înainte, jocul se schimbă. SAI Muntenia poate încerca să scoată bani din active, să le crească valoarea sau să convingă piața că valoarea lor actuală merită un preț mai apropiat de VAN. Pentru cei circa 1,36 miliarde de acțiuni deținute de persoanele fizice române, diferența dintre aceste trei scenarii nu este una contabilă. Este diferența dintre valoarea care există pe hârtie și banii pe care acționarii îi pot vedea efectiv.

Dacă noul administrator ar urmări să monetizeze participații precum Aeroporturi București, Portul Constanța și Salrom, ar putea transforma o parte din valoarea „blocată” în participații nelistate în bani sau în active tranzacționabile. O primă variantă este să listeze sau să vândă cele mai valoroase participații din portofoliu. O a doua variantă este să le crească valoarea: activele ajung să valoreze mai mult. Al treilea scenariu ar fi va SAI Muntenia să încerce să reducă din discountul de 33%: diferența dintre valoarea pe hârtie a acțiunilor FT și cea la care se vând efectiv.

Moștenirea lăsată de Franklin Templeton la FP

Franklin nu pleacă după un eșec financiar. Dimpotrivă, compania a anunțat, pentru perioada de la listarea FP până la 30 iunie 2026, un randament total pentru acționari de 1.536% în lei și 1.011% în dolari. Mai spune că a distribuit acționarilor 29,2 miliarde lei prin dividende, returnări de capital și răscumpărări și că a derulat aproape 50 de tranzacții, în valoare cumulată de aproximativ 4,3 miliarde dolari.

„Fondul Proprietatea a fost înfiinţat cu scopul unic de a despăgubi persoanele fizice şi juridice ale căror proprietăţi au fost confiscate în perioada regimului comunist. Echipa noastră de la Franklin Templeton este mândră că a contribuit la îndeplinirea obiectivelor procesului de restituire, obţinând performanţe foarte solide pe întreaga durată a mandatului nostru de Administrator al Fondului”, se arată în comunicatul în care FT își anunță retragerea din cursa pentru administrarea FP.

Cine este și ce conexiuni are SAI Muntenia Invest, compania calificată pentru administrarea Fondului Proprietatea

SAI Muntenia nu este un administrator oarecare care a apărut din piață; este controlată de Lion Capital, de cel mai mare acționar privat al Fondului (18,085% din drepturile de vot ale FP). Asta înseamnă că administratorul și unul dintre acționarii dominanți ajung să fie parte din aceeași structură de interese economice. Ministerul Finanțelor deține aproximativ 11,6% din FP, iar Ștefan Nanu, directorul Trezoreriei, este președintele Comitetului Reprezentanților al FP.

Miza este cine și cum va administra începând din 2027 un portofoliu de circa 512 milioane de euro al Fondului, dominat de active strategice ale statului român, dintre care numai Aeroporturi București valorează, în evaluarea FP, 303,8 milioane de euro (Valoarea Activului Net – VAN).

Portofoliul mai include participații la aeroporturile din Timișoara și Mihail Kogălniceanu, administrațiile portuare de pe Dunăre, Administrația Canalelor Navigabile, Complexul Energetic Oltenia, Electrocentrale Craiova, Poșta Română, Romaero, Plafar, IOR, Mecon, World Trade Center București, World Trade Hotel, Alcom, Romplumb, Salubriserv și Simtex.

Cutremur pe bursă, însă foarte puțin

Știrea a declanșat, miercuri, un mic cutremur pe bursă. Titlurile FP au coborât în primele ore ale zilei la până la 0,59 lei, de la peste 0,61 lei, pe un vârf de tranzacționare, pentru ca ulterior să recupereze aproape întreaga pierdere.

Exit-urile gestionate de Franklin: Hidroelectrica, Enel, Engie România

Modelul de succes al Franklin include lichidarea, în ultimii ani, a unora dintre cele mai valoroase active istorice ale Fondului – culminând cu Hidroelectrica. FP a ajuns astăzi un fond mult mai mic și concentrat în infrastructură.

În 2023, FP deținea 19,94% din Hidroelectrica. În IPO-ul din iunie–iulie 2023, Franklin Templeton a vândut întreaga participație a Fondului. Prețul final al ofertei a fost 104 lei/acțiune, potrivit datelor BVB.

În prezent, FP nu mai are nicio participație la Hidroelectrica: a făcut exitul complet, iar banii obținuți au fost distribuiți ulterior acționarilor. În septembrie 2023, FP a plătit un dividend special de 1,7225 lei/acțiune, provenit din încasările IPO-ului.

Și nu a fost singurul mare exit În 2023, FP a vândut integral participațiile la companiile Enel, pentru 650 milioane lei și a încheiat acordul pentru vânzarea participației la Engie România, tranzacție finalizată în februarie 2024 pentru 432,6 milioane lei.

Iar înainte de asta, portofoliul FP trecuse printr-o transformare majoră prin listarea unor companii precum Romgaz, Nuclearelectrica și Electrica. BVB notează explicit că multe dintre companiile importante aflate inițial în portofoliu au fost ulterior listate.

Modelul ar putea fi replicat de SAI Muntenia, însă rămâne de văzut care va fi strategia noului administrator al Fondului Proprietatea.