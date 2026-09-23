O tendință neobișnuită în rândul călătorilor stârnește agitație în mediul online: tot mai mulți turiști își învelesc pașapoartele în folie de aluminiu, îngreunând controalele.

O tendință neobișnuită în rândul călătorilor atrage atenția pe platforme precum TikTok și Reddit, dar și pe forumurile dedicate călătoriilor. Turiștii își învelesc pașapoartele în folie de aluminiu, în încercarea de a se proteja împotriva furtului digital de date.

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Ideea este alimentată de temerile că infractorii ar putea extrage fără contact informații sensibile în timp ce trec pe lângă ei. Documentele de călătorie germane moderne conțin un așa-numit cip RFID încorporat în cardul integrat cu date, scrie Euronews.

În cazul pașapoartelor germane, cipul wireless permite, potrivit Oficiului Federal pentru Securitatea Informațiilor, verificări rapide și sigure ale identității la frontiere. Pe lângă fotografia digitală de pașaport, acesta stochează informații personale precum numele, locul nașterii, sexul, culoarea ochilor, înălțimea și domiciliul, precum și două amprente prelevate la eliberarea documentului.

Ce spun specialiștii

Experții spun că accesul neautorizat este extrem de puțin probabil în condițiile normale ale unei călătorii. Un cititor ar trebui să se afle, la fel ca în cazul plăților contactless, în imediata apropiere a documentului – practic, „lipit de acesta”.

Deși folia de aluminiu ar trebui să servească drept o barieră improvizată împotriva undelor radio, specialiștii consideră, prin urmare, că această măsură de protecție este în mare parte inutilă și superfluă.

În plus, învelirea și dezvelirea repetată a pașapoartelor în timpul controalelor de frontieră provoacă timpi de așteptare inutili. Pe scurt, nu oferă nimic în afară de un presupus sentiment de siguranță.