Nicușor Dan, mesaj după participarea la Adunarea Generală a ONU

Președintele Nicușor Dan a susținut, miercuri, un discurs în cadrul Adunării Generale a ONU, la New York, în care a prezentat pozițiile României privind securitatea regională, războiul din Ucraina, Republica Moldova, conflictele din Orientul Mijlociu și dezvoltarea economică. Ulterior, șeful statului a publicat pe Facebook principalele mesaje transmise în cadrul discursului.

Nicușor Dan: „Principala amenințare la adresa democrațiilor este manipularea prin intermediul rețelelor de socializare”

Președintele a afirmat că manipularea pe rețelele de socializare reprezintă una dintre principalele amenințări la adresa democrațiilor și a subliniat importanța protejării libertății de exprimare.

„În prezent, principala amenințare la adresa democrațiilor este manipularea prin intermediul rețelelor de socializare. Principiul fundamental al democrației este «o persoană, o voce, un vot», dar dacă mii de conturi false se exprimă în mod coordonat, vocea individului nu mai este auzită, iar libertatea de exprimare este negată”, a transmis Nicușor Dan.

Șeful statului a vorbit și despre relația României cu Statele Unite și despre rolul acesteia în parcursul democratic al țării.

„Ne leagă de Statele Unite ale Americii o istorie îndelungată de prietenie, marcată de contribuția esențială la căderea Cortinei de Fier și la deschiderea drumului României către democrație și libertate, pentru care le rămânem recunoscători”, a afirmat președintele.

România susține ținta de 5% din PIB pentru apărare

Un punct important al discursului a fost reprezentat de securitatea europeană și războiul declanșat de Rusia în Ucraina. Nicușor Dan a acuzat Rusia că desfășoară „un război de agresiune ilegal, neprovocat și nejustificat împotriva Ucrainei”.

Președintele a susținut că România a fost afectată direct de război, prin incidente care au implicat încălcarea spațiului aerian românesc.

„România a simțit direct efectele acestui război prin încălcări repetate ale spațiului nostru aerian. În urmă cu câteva luni, o dronă s-a prăbușit peste o clădire rezidențială de pe teritoriul nostru, rănind persoane și provocând pagube materiale. A fost un episod dintr-o serie continuă de astfel de incidente”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a reafirmat sprijinul României pentru Ucraina și a precizat că Bucureștiul va continua să susțină reziliența Republicii Moldova.

„Am mai spus-o și o spunem din nou: România va fi alături de Ucraina și de poporul său care acționează în legitima lor apărare atâta timp cât este nevoie. Totodată, România acționează responsabil pentru stabilizarea regiunii”, a transmis președintele.

În privința cheltuielilor pentru apărare, Nicușor Dan a spus că România susține atingerea pragului de 5% din PIB.

„Pentru a descuraja războiul hibrid al Rusiei la adresa Europei și încercările sale de a submina încrederea cetățenilor în instituțiile democratice, este nevoie de creșterea cheltuielilor militare. România susține ținta de 5% din PIB pentru apărare, fiind deja la nivelul de 3,7% în acest an”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a spus că România va continua să sprijine Republica Moldova în contextul războiului din Ucraina și al ceea ce a descris drept campanii hibride de destabilizare.

„România va continua să susțină capacitatea de reziliență a Republicii Moldova, a doua cea mai afectată țară de războiul din Ucraina. În același timp, rămânem cel mai puternic avocat al Republicii Moldova în parcursul său european și o susținem activ în fața campaniilor hibride de destabilizare”, a declarat șeful statului.

Nicușor Dan susține planul de pace al lui Donald Trump pentru Gaza

În discursul de la ONU, președintele României a abordat și situația din Orientul Mijlociu. Nicușor Dan a susținut implementarea Planului de Pace pentru Gaza și a evidențiat implicarea României în evacuarea medicală a unor pacienți.

„Este esențial să avansăm în implementarea Planului de Pace pentru Gaza. În cadrul inițiativei «Board of Peace», România și-a oferit sprijinul și a contribuit, până în prezent, la evacuarea medicală a numeroși pacienți, în special copii. Planul de pace al președintelui Trump reprezintă cea mai credibilă cale către pacea și prosperitatea regiunii, iar România susține implementarea sa deplină”, a transmis Nicușor Dan.

În ceea ce privește Iranul, președintele a afirmat că Teheranul nu trebuie să dețină arma nucleară și a pledat pentru o soluție diplomatică.

„În ceea ce privește Iranul, poziția noastră este clară: Iranul nu trebuie să dețină arma nucleară! Diplomația trebuie să fie prima opțiune către un acord cuprinzător, verificabil și durabil, care să deschidă drumul către un Orient Mijlociu mai stabil”, a declarat acesta.

Nicușor Dan: România vrea să își consolideze rolul economic și strategic

Șeful statului a vorbit și despre potențialul economic al României, punând accent pe resursele strategice, investiții și specialiștii români.

„Cel mai important avantaj strategic al nostru îl reprezintă oamenii – oameni de știință, ingineri, medici, specialiști în tehnologie din România care modelează industriile viitorului. Suntem un partener credibil și de încredere, gata să contribuie la o prosperitate comună”, a afirmat președintele.

Nicușor Dan a menționat și necesitatea dezvoltării rezervelor de gaze naturale, inclusiv a celor din Marea Neagră, precum și a mineralelor critice.

„O altă preocupare majoră a noastră este consolidarea rezilienței Europei, prin dezvoltarea rezervelor de gaze naturale, inclusiv din Marea Neagră, a mineralelor critice și a altor resurse strategice, esențiale pentru securizarea lanțurilor de aprovizionare și pentru reducerea dependenței de surse de energie impredictibile”, a transmis șeful statului.

Președintele a încheiat mesajul prin reafirmarea sprijinului României pentru pace și pentru inițiativele internaționale privind educația și protecția copiilor în mediul digital.