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Arheologii au descoperit un cal îngropat în urmă cu 3.000 de ani într-o fortăreață egipteană. Ce alte vestigii au scos la iveală

Arheologii au descoperit un cal îngropat în urmă cu 3.000 de ani într-o fortăreață egipteană. Ce alte vestigii au scos la iveală
Sursă foto: Ministerul Egiptean al Turismului și Antichităților
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Arheologii au descoperit înhumarea veche de 3.000 de ani a unui cal, folosit probabil în scopuri militare, în interiorul unui fort antic din vestul Deltei Nilului, în Egipt.

Calul era un mascul tânăr, de talie medie, care este posibil să fi tras un car de luptă sau să fi fost folosit în alte activități militare. Arheologii au găsit în apropiere și resturi ale elementelor de harnașament ale calului de car. Având în vedere aceste descoperiri, este probabil ca aceasta să fi fost o înhumare ceremonială, potrivit unei declarații traduse a Ministerului Egiptean al Turismului și Antichităților, scrie Live Science.

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Fortul, descoperit în situl arheologic Abqaa’, în regiunea Lacurilor din Egipt, datează din perioada Regatului Nou (aproximativ 1550–1070 î.Hr.) și era folosit pentru a se apăra împotriva triburilor libiene ostile din vest.

Printre descoperirile făcute în timpul excavării fortului s-a numărat o tăbliță care înfățișează un prizonier libian, ale cărui haine indică apartenența sa la tribul Meshwesh, un grup cu care Egiptul se afla frecvent în conflict.

Prizonierul este înfățișat cu mâinile legate la spate și cu trupul aplecat, o poziție care indică supunerea sa, se menționează în declarație.

A fost descoperită și o tăbliță cu hieroglife care poartă numele faraonului Ramses al II-lea, care a domnit aproximativ între 1279 și 1213 î.Hr. O a doua tăbliță includea numele faraonului Merneptah, care a domnit aproximativ între 1213 și 1203 î.Hr., și îi compara forța cu cea a lui Seth, un zeu egiptean antic asociat cu deșertul și furtunile.

Sursă foto: Shutterstock

„O descoperire uimitoare”

Înhumarea calului reprezintă o descoperire unică, au declarat pentru Live Science cercetători care nu au fost implicați în excavare.

„Este o descoperire uimitoare, pur și simplu pentru că avem atât de puține rămășițe de cai din Egiptul faraonic”, în special schelete complete, i-a spus Live Science, într-un e-mail, Lonneke Delpeut, cercetătoare la Universitatea din Viena, care a realizat cercetări ample asupra cailor din Egiptul antic.

Arheologii au descoperit rămășițele unor grajduri pentru cai, precum cele din fosta capitală egipteană Pi-Ramesses, însă rămășițele de cai au fost rare, a spus Delpeut. „Prin urmare, acest cal va contribui cu siguranță la ceea ce știm despre utilizarea cailor în forturile militare, dintre care există numeroase în regiune.”

Dar Delpeut a avertizat împotriva catalogării definitive a animalului drept cal de război, „în principal pentru că nu avem o definiție a ceea ce este un cal de război în Egiptul antic”, a spus ea. „Cu siguranță era un cal de car. Caii au revoluționat mobilitatea și războiul în Egiptul antic, astfel încât acest cal era, fără îndoială, un animal valoros, fapt reflectat de înhumarea sa atentă.”

Carolyn Willekes, expertă în cai antici la Mount Royal University din Calgary, Canada, i-a spus Live Science, într-un e-mail, că descoperirea este captivantă. „Rămășițele de cai bine conservate au potențialul de a oferi informații importante despre viața acelui cal”, a spus ea. „Faptul că aceasta pare să fie o înhumare intenționată a calului oferă, de asemenea, indicii fascinante despre relația dintre oameni și cai în Egiptul antic și despre importanța culturală a calului”, a spus Willekes.

Descoperirea a fost făcută de o echipă arheologică din cadrul Ministerului Egiptean al Turismului și Antichităților. Live Science a contactat echipa pentru comentarii, însă nu primise un răspuns până la momentul publicării.

Sursă foto: Ministerul Egiptean al Turismului și Antichităților

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