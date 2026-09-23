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Al-Sharaa ironizează decizia lui Trump privind Înălțimile Golan: „De ce nu le oferiți israelienilor statul New Jersey?”

Al-Sharaa ironizează decizia lui Trump privind Înălțimile Golan: „De ce nu le oferiți israelienilor statul New Jersey?”
Ahmed al-Sharaa, președintele Siriei / Foto - Mediafax
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Președintele sirian Ahmed al-Sharaa a declarat că i-a sugerat în glumă lui Donald Trump să ofere Israelului statul american New Jersey, în loc să recunoască suveranitatea israeliană asupra Înălțimilor Golan. Al-Sharaa susține că nici președintele SUA, nici cel al Siriei nu au dreptul să cedeze teritoriul.

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„De ce nu le oferiți israelienilor statul New Jersey?”

Al-Sharaa a făcut declarația marți, la tribuna Adunării Generale a ONU, unde a povestit despre discuția avută cu președintele american Donald Trump pe tema Înălțimilor Golan.

Președintele sirian a spus că i-a răspuns lui Trump în glumă că, dacă vrea să ofere Israelului un teritoriu, ar putea alege un stat american pe care SUA îl dețin.

„De ce nu le oferiți israelienilor statul New Jersey? Nu dețineți Înălțimile Golan pentru a le oferi lor, dar dețineți New Jersey; și cred că New Jersey este plin de democrați, iar aceștia nu votează cu Trump. Așadar, ar fi bine să-l oferiți israelienilor. Cel puțin acesta este un lucru pe care îl dețineți”, a spus al-Sharaa.

„Înălțimile Golan aparțin propriului lor popor”

După glumă, liderul sirian a revenit la poziția Damascului privind teritoriul disputat și a contestat dreptul lui Trump de a recunoaște suveranitatea israeliană asupra Golanului.

„Președintele Trump nu deține Înălțimile Golan. Înălțimile Golan aparțin propriului lor popor. Nu ține nici de președintele sirian, nici de cel american, nici de vreo altă persoană să renunțe la ele sau să le cedeze altora”, a declarat el.

Israelul a cucerit cea mai mare parte a Înălțimilor Golan de la Siria în timpul războiului din 1967 și a extins legislația israeliană asupra teritoriului în 1981. Consiliul de Securitate al ONU a declarat atunci măsura „nulă și neavenită”.

În 2019, în primul său mandat la Casa Albă, Donald Trump a recunoscut oficial suveranitatea Israelului asupra Înălțimilor Golan.

Al-Sharaa a afirmat că peste 137 de țări, precum și Organizația Națiunilor Unite, consideră în continuare Golanul drept teritoriu sirian.

Al-Sharaa acuză Israelul că blochează reducerea tensiunilor

Președintele sirian a criticat, de asemenea, operațiunile militare israeliene desfășurate în Siria și a susținut că acestea afectează eforturile de reducere a tensiunilor dintre cele două țări.

Potrivit lui al-Sharaa, forțele israeliene au bombardat de două ori palatul prezidențial și au atacat aeroporturi și alte obiective.

„Va aduce acest lucru securitate cetățenilor israelieni?”, a întrebat el. „Cred că problema este la Israel, nu la Siria.”

Al-Sharaa a spus că Siria a ales calea diplomatică și a participat la mai multe runde de negocieri directe cu Israelul, unele dintre acestea fiind facilitate de Statele Unite.

El a susținut că cele două părți ajunseseră la un acord de securitate în proporție de „aproape 90%”, înainte ca Israelul să se retragă din discuții după introducerea unor noi solicitări.

Potrivit președintelui sirian, pentru reluarea progreselor ar fi necesar ca Israelul să se retragă de pe pozițiile ocupate în sudul Siriei după decembrie 2024 și să revină la liniile de separare a forțelor stabilite în 1974.

Al-Sharaa nu a decis dacă va candida la alegeri

Președintele sirian a vorbit și despre viitorul său politic. El a spus că nu a decis deocamdată dacă va candida pentru o funcție publică după încheierea perioadei de tranziție.

„Nu m-am gândit să candidez”, a afirmat al-Sharaa, precizând că prioritatea sa este în prezent guvernarea Siriei și activitatea în beneficiul populației.

El nu a exclus însă o eventuală candidatură în viitor, dacă va considera că este nevoie să rămână în funcție pentru a-și finaliza programul.

„Dacă rămânerea în funcție va fi necesară pentru a-mi finaliza activitatea, îmi voi depune candidatura”, a spus el.

Ce spune despre Liban

În ceea ce privește Libanul, al-Sharaa a declarat că Siria susține consolidarea guvernului și a instituțiilor statului libanez. El a afirmat că Damascul sprijină eforturile de a aduce toate armele aflate pe teritoriul Libanului sub autoritatea statului.

„Ideile noastre, ca parte siriană, vizează consolidarea guvernului libanez pentru a avea instituții mai bune… și preluarea controlului de către stat asupra tuturor armelor de pe teritoriul libanez”, a declarat președintele sirian.

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