Elena Lasconi îl critică pe Nicușor Dan după imaginile din Ucraina, în care președintele își aranja șosetele lângă Zelenski: ”O catastrofă. Suntem de râsul lumii”

Elena Lasconi l-a criticat pe președintele Nicușor Dan pentru modul în care s-a comportat în timpul unei întâlniri oficiale în Ucraina. Lasconi a reacționat la imaginile în care șeful statului își aranjează șosetele în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski îl privea nedumerit.

Lasconi îl desființează pe Nicușor Dan: ”Suntem de râsul lumii”

Elena Lasconi a comentat imaginile și a criticat comportamentul președintelui, considerând că acesta denotă lipsă de respect față de interlocutor și față de cadrul oficial al întâlnirii. Lasconi a subliniat că ”suntem de râsul lumii”.

„E o catastrofă. Deci eu nu pot să înțeleg cum te duci tu la o întâlnire importantă cu Zelenski lângă tine și tu tragi de șosetele alea și nici măcar nu erau lăsate. Și dacă erau lăsate, mă, și dacă rămâi desculț, stai demn acolo și ascultă pe cineva, ce respect ai pentru persoana care vorbește, pentru Zelenski, pentru… Doamne ferește-mă… Nu se poate așa ceva. Deci suntem de râsul lumii”, a declarat Elena Lasconi la emisiunea „În fața ta”, care va fi difuzată sâmbătă, de la ora 14.00.

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