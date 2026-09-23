Elena Lasconi îl critică pe Nicușor Dan după imaginile din Ucraina, în care președintele își aranja șosetele lângă Zelenski: ”O catastrofă. Suntem de râsul lumii”

Elena Lasconi l-a criticat pe președintele Nicușor Dan pentru modul în care s-a comportat în timpul unei întâlniri oficiale în Ucraina. Lasconi a reacționat la imaginile în care șeful statului își aranjează șosetele în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski îl privea nedumerit.
Lasconi îl desființează pe Nicușor Dan: ”Suntem de râsul lumii”
Elena Lasconi a comentat imaginile și a criticat comportamentul președintelui, considerând că acesta denotă lipsă de respect față de interlocutor și față de cadrul oficial al întâlnirii. Lasconi a subliniat că ”suntem de râsul lumii”.
„E o catastrofă. Deci eu nu pot să înțeleg cum te duci tu la o întâlnire importantă cu Zelenski lângă tine și tu tragi de șosetele alea și nici măcar nu erau lăsate. Și dacă erau lăsate, mă, și dacă rămâi desculț, stai demn acolo și ascultă pe cineva, ce respect ai pentru persoana care vorbește, pentru Zelenski, pentru… Doamne ferește-mă… Nu se poate așa ceva. Deci suntem de râsul lumii”, a declarat Elena Lasconi la emisiunea „În fața ta”, care va fi difuzată sâmbătă, de la ora 14.00.
Ce spune Lasconi despre varianta alegerilor anticipate
În aceeași intervenție, Elena Lasconi a vorbit și despre posibilitatea organizării unor alegeri parlamentare anticipate și despre configurația politică ce ar putea rezulta în urma unui astfel de scrutin.
„Eu vă spun, o să facă majoritate PSD cu AUR, dacă o să fie alegeri anticipate, dar ăștia n-or să livreze nimic”, a afirmat Elena Lasconi.
Scenă inedită la Forumul Economic Carpatic
Nicușor Dan și-a aranjat șosetele chiar în timp ce stătea lângă Volodimir Zelenski. Gestul președintelui român nu a trecut neobservat.
Liderul Ucrainei și-a întors privirea către omologul său, iar reacția sa discretă a fost surprinsă inclusiv de camerele de filmat.Scena inedită a avut loc vineri, 18 septembrie, la Forumul Economic Carpatic. Este unul dintre evenimentele organizate în cadrul primului Summit al Inițiativei pentru Integrare Carpatică. Reuniunea a fost găzduită de președintele Volodimir Zelenski în regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk.
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