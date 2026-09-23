Cartelurile mexicane care fac trafic de droguri își extind rapid utilizarea dronelor avansate. În urmă cu câțiva ani, dronele FPV erau folosite doar pentru filmare, fie pentru misiuni de recunoaștere și supraveghere. Rare erau cazurile când erau folosite pentru a transporta droguri. În prezent, sunt principalul instrument de luptă în războiul modern.

Oficialii americani sunt îngrijorați că luptătorii sud-americani care se întorc din războiul dintre Rusia și Ucraina ar putea transfera abilitățile de pilotare drone de pe câmpul de luptă către grupări criminale cu scopul de a transporta droguri, potrivit The Washington Post .

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Dronele care transportă azi explozibil în Ucraina ar putea transporta droguri periculoase din Mexic în SUA. Răspândirea accelerată a dronelor în America Latină de către carteluri i-ar putea complica semnificativ campania președintelui Donald Trump în războiul dus împotriva narcoterorismului.

Cartelurile din Mexic și Columbia deja ar fi achiziționat drone pentru tranportarea drogurilor și a explozibililor. Grupările de crimă organizată studiază modalități pentru a bruia sistemele electronice.

Potrivit publicației The Washington Post, militarii columbieni care se întorc din Ucraina primesc oferte de muncă în domeniul instructajului pilotării dronelor. Unii ajung chiar să lucreze pentru crima organizată.

ACLED a raportat că în 2026, numărul incidentelor din Columbia care au implicat drone armate a ajuns la 200.

Sursa Foto: Profimedia