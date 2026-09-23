Prima pagină » Știri externe » Războiul dronelor se mută în Mexic: Cum au ajuns mercenarii columbieni din Ucraina să instruiască cartelurile de droguri

Războiul dronelor se mută în Mexic: Cum au ajuns mercenarii columbieni din Ucraina să instruiască cartelurile de droguri

Războiul dronelor se mută în Mexic: Cum au ajuns mercenarii columbieni din Ucraina să instruiască cartelurile de droguri
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cartelurile mexicane care fac trafic de droguri își extind rapid utilizarea dronelor avansate. În urmă cu câțiva ani, dronele FPV erau folosite doar pentru filmare, fie pentru misiuni de recunoaștere și supraveghere. Rare erau cazurile când erau folosite pentru a transporta droguri. În prezent, sunt principalul instrument de luptă în războiul modern. 

Oficialii americani sunt îngrijorați că luptătorii sud-americani care se întorc din războiul dintre Rusia și Ucraina ar putea transfera abilitățile de pilotare drone de pe câmpul de luptă către grupări criminale cu scopul de a transporta droguri, potrivit The Washington Post .

Sondaj Gândul

Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Dronele care transportă azi explozibil în Ucraina ar putea transporta droguri periculoase din Mexic în SUA. Răspândirea accelerată a dronelor în America Latină de către carteluri i-ar putea complica semnificativ campania președintelui Donald Trump în războiul dus împotriva narcoterorismului.

Cartelurile din Mexic și Columbia deja ar fi achiziționat drone pentru tranportarea drogurilor și a explozibililor. Grupările de crimă organizată studiază modalități pentru a bruia sistemele electronice.

Potrivit publicației The Washington Post, militarii columbieni care se întorc din Ucraina primesc oferte de muncă în domeniul instructajului pilotării dronelor. Unii ajung chiar să lucreze pentru crima organizată.

ACLED a raportat că în 2026, numărul incidentelor din Columbia care au implicat drone armate a ajuns la 200.

Sursa Foto: Profimedia

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Al-Sharaa ironizează decizia lui Trump privind Înălțimile Golan: „De ce nu le oferiți israelienilor statul New Jersey?”
20:33
Al-Sharaa ironizează decizia lui Trump privind Înălțimile Golan: „De ce nu le oferiți israelienilor statul New Jersey?”
FLASH NEWS La vârsta de 105 ani, un fost gardian dintr-un lagăr german este anchetat pentru complicitate la crimă. Ce pedeapsă poate primi
19:19
La vârsta de 105 ani, un fost gardian dintr-un lagăr german este anchetat pentru complicitate la crimă. Ce pedeapsă poate primi
VIDEO Ce a anunțat președintele Iranului de la pupitrul Adunării Generale a ONU. Delegația Statelor Unite a părăsit sala în timpul discursului
18:42
Ce a anunțat președintele Iranului de la pupitrul Adunării Generale a ONU. Delegația Statelor Unite a părăsit sala în timpul discursului
FLASH NEWS Nivelul de aprobare a politicii externe a lui Trump în rândul americanilor este mai scăzut decât cel al lui Biden, Obama și Bush
18:32
Nivelul de aprobare a politicii externe a lui Trump în rândul americanilor este mai scăzut decât cel al lui Biden, Obama și Bush
CONTROVERSĂ Vladimir Putin legitimează războiul din Ucraina prin prezența la alegerile din Rusia. Ce mesaj a transmis președintele rus cetățenilor și soldaților
18:23
Vladimir Putin legitimează războiul din Ucraina prin prezența la alegerile din Rusia. Ce mesaj a transmis președintele rus cetățenilor și soldaților
TENSIUNI Elveția cere Israelului să pună capăt „ocupării ilegale” a teritoriilor palestiniene
17:49
Elveția cere Israelului să pună capăt „ocupării ilegale” a teritoriilor palestiniene
Mediafax
1.000 de euro intră direct pe card, fără nicio cerere. 11 milioane de familii pot primi banii
Digi24
Pe cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri. Un singur partid a crescut în preferințele de vot în ultima lună
Cancan.ro
Ce au făcut Valentina și Vlad cu o zi înainte de tragedie. 'Până la 12 şi ceva a...
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, sesiune foto spectaculoasă într-o fustă transparentă: „Ai defecte?”
Adevarul
Britanicii anunță dezastrul pentru Kiev. Generalul român care a condus o divizie NATO spune ce poate salva Ucraina
Mediafax
TAROM, spre privatizare, Poliția se reorganizează. Marile schimbări pregătite de Mureșan
Click
Mărturisire neașteptată făcută de Cheloo la „Asia Express” despre moartea mamei sale: „A fost decizia ei”
Digi24
Domul de căldură revine peste Europa. Zonele în care se vor înregistra din nou maxime de 40 de grade
Cancan.ro
Cine este tatăl Valentinei, tânăra găsită fără suflare în Olt, și cu ce se ocupă. Este foarte cunoscut în Filiași
Ce se întâmplă doctore
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Am testat noul Volkswagen T-Roc. 150 CP, DSG și un consum surprinzător de apropiat de estimarea WLTP
Descopera.ro
Discursul care a prevestit Primul Război Mondial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ea: – Wow, cină la lumina lumânărilor! De unde ți-a venit ideea?
Descopera.ro
Ce a dezvăluit un dinte vechi de 66 de milioane de ani despre Tyrannosaurus rex?
Mediafax Italia
BOMBĂ | Ce dezvăluie presa din Italia despre Călin Georgescu
Mediafax Spania
A EXPLODAT PREȚUL roșiilor! Care este motivul pe care îl invocă fermierii
REACȚIE Elena Lasconi îl critică pe Nicușor Dan după imaginile din Ucraina, în care președintele își aranja șosetele lângă Zelenski: ”O catastrofă. Suntem de râsul lumii”
20:30
Elena Lasconi îl critică pe Nicușor Dan după imaginile din Ucraina, în care președintele își aranja șosetele lângă Zelenski: ”O catastrofă. Suntem de râsul lumii”
INEDIT Noua tendință printre turiști: își învelesc pașapoartele în folie de aluminiu ca să se protejeze de hackeri. Cât de util este și ce spun specialiștii
20:28
Noua tendință printre turiști: își învelesc pașapoartele în folie de aluminiu ca să se protejeze de hackeri. Cât de util este și ce spun specialiștii
REACȚIE Social- democrații au găsit explicația pentru refuzul lui Siegfried Mureșan de a discuta cu ei: Nu vrea să fie premier
20:21
Social- democrații au găsit explicația pentru refuzul lui Siegfried Mureșan de a discuta cu ei: Nu vrea să fie premier
INEDIT Vulpea văzută lângă Tribunalul București a ajuns în Centrul Vechi. Animalul a intrat într-un restaurant
20:21
Vulpea văzută lângă Tribunalul București a ajuns în Centrul Vechi. Animalul a intrat într-un restaurant
ANALIZĂ EXCLUSIV Ce se întâmplă cu banii românilor după retragerea Franklin Templeton din cursa pentru Fondul Proprietatea. Cum a ieșit din cărți gigantul american
20:18
Ce se întâmplă cu banii românilor după retragerea Franklin Templeton din cursa pentru Fondul Proprietatea. Cum a ieșit din cărți gigantul american
REACȚIE Nicușor Dan, mesaj după participarea la Adunarea Generală a ONU
20:04
Nicușor Dan, mesaj după participarea la Adunarea Generală a ONU

Cele mai noi

Trimite acest link pe