Google s-a făcut scut pentru Oana Gheorghiu, în scandalul „traficului de influență”. Subiectul dezvăluit de Gândul, dezbătut intens la TV, în presa chiar prietenă vicepremierului sau pe rețele sociale, a fost blocat

Google a creat un scut de protecție pentru Oana Gheorghiu după scandalul generat de acuzațiile de trafic de influență care i-au fost aduse în urma dezvăluirilor Gândul.

Ziarul a arătat că vicepremierul, acum demis, Oana Gheorghiu, a trimis emailuri la instituții cheie din statul român pe care le întreba dacă sunt interesate de produsele gigantului german Schwarz, iar dezvăluirea a produs un cutremur în România. Subiectul a ajuns peste tot și e generat dezbateri aprinse, mai puțin pe platformele Google, care continuă să cenzureze presa critică la adresa Guvernului Bolojan.

Preia, în schimb, articolele de la publicațiile prietene cu guvernul Bolojan și ONG-urile. Gigantul tech, cu poziție dominantă pe piața din România, se grăbește să preia articolele laudative la adresa Oanei Gheorghiu și ONG-urilor. Gândul publică cifre confidențiale în sprijinul afirmațiilor.

Google face scut în jurul Oanei Gheorghiu

Articolul din Gândul a avut un impact uriaș. Din traficul organic de pe site a generat câteva zeci de mii de vizualizări, dar dezvăluirea a ajuns la milioane de români. Subiectul este dezbătut și astăzi, la o săptămână de la lansare și prin intremediul social media, televiziunilor și site-urilor. Cifrele vorbesc de la sine: interesul public pentru subiect a fost la cele mai ridicate niveluri.

Nu și pentru Google. Articolul în sine nu a fost preluat de platforma tech și doar dintr-o greșeală a generat 418 vizualizări din această sursă, așa cum se poate observa în captura de mai jos a cifrelor interne Gândul.

surse de trafic pentru articolul: https://www.gandul.ro/dezvaluiri/trafic-de-influenta-in-guvernul-bolojan-vicepremierul-oana-gheorghiu-apeluri-catre-institutii-ale-statului-si-catre-un-serviciu-secret-pentru-grupul-german-din-care-face-parte-si-kaufland-care-a-do-20890092

Interesul uriaș pentru subiect a forțat și presa prietenă guvernului Bolojan și ONG-urilor să preia informațiile.

Până și G4Media, publicație cunoscută ca fiind apărătoare a Oanei Gheorghiu și a ONG-urilor, nu a mai putut ignora subiectul și l-a preluat, însă abia a treia zi. 

Este o tactică bine cunoscută în comunicarea de stil vechi: un subiect ignorat nu există.

Cu toate acestea, în noua lume a comunicării, un subiect de o asemenea anvergură nu poate fi îngropat, pentru că este rostogolit incontrolabil pe rețelele sociale, pe WhatsApp etc.

Google preferă articolele laudative pentru Oana Gheorghiu

Din datele pe care le avem la dispoziție, am observat că Google preia totuși anumite articole cu subiectul Oana Gheorghiu sau ONG-uri. Așa că ziarul a pus la cale un experiment: Am publicat un articol „de promovare” la adresa Oanei Gheorghiu, vicepremier al Guvernului Bolojan, acum demisPe site, din surse organice, articolul nu a prezentat aproape niciun interes: circa 800 de vizualizări. Supriza a fost că materialul a fost preluat în câteva zeci de minute de Google și a generat 20.000 de vizualizări din această sursă. Culmea, subiectul era similar: de ce l-a demis Oana Gheorghiu pe șeful ADR, doar că era numai perspectiva vicepremierului de la vremea respectivă.

surse de trafic pentru: https://www.gandul.ro/actualitate/oana-gheorghiu-explica-demiterea-sefului-autoritatii-pentru-digitalizarea-romaniei-deficiente-manageriale-grave-care-pun-in-pericol-fonduri-europene-20881110

Google are păreri bune despre Oana Gheorghiu și Ilie Bolojan

Un alt experiment Gândul a fost să întrebe Gemini, AI-ul Google, ce păreri are despre vicepremier și premier, acum demiși de Parlament. Fără să ezite, AI-ul a spus numai lucruri de bine.

„Taraba Google” face legea în lumea presei online din România. Decide ce produs ajunge la o parte din public și ce produs nu ajunge. Poate decide să înjumătățească brusc traficul și deci veniturile unui ziar, cu zeci de jurnaliști care își fac meseria în mod cinstit și în interesul publicului. Criteriile nu sunt obiective și nu sunt transparente, așa cum poate să confirme orice publisher din România. Și ne întrebăm: Google, un actor străin, când controlează în mod opac diseminarea informațiilor din România, este o amenințare la securitatea națională? 

Trafic de influență în Guvernul Bolojan? Vicepremierul Oana Gheorghiu, apeluri către instituții ale statului și către un serviciu secret pentru grupul german din care face parte și Kaufland, care a donat pentru Dăruiește Viață. Gândul publică mailul trimis de Gheorghiu

Fostul șef ADR, cel căruia vicepremierul Oana Gheorghiu îi trimitea “mailuri exploratorii” pentru contracte cu Schwarz, rupe tăcerea. Anunță că ia în calcul să sesizeze DNA și denunță pentru Gândul presiunile la care a fost supus de vicepremier și subordonați

Patrick André de Hillerin revine cu noi argumente în favoarea transparentizării finanțării ONG-urilor și dă exemplu de manipulare și intoxicare pe temă, Georgia. Unde ONG-urile au pus presiune, ca în România, să nu treacă legea
Bilanțul vizitei lui Trump în China: Președintele SUA și Xi Jinping vor o Coreea de Nord fără arme nucleare. Liderii pregătesc o nouă reuniune
PNL, apel pe Facebook către PSD: „Să-și recunoască incapacitatea de a conduce România"
PNL și USR mai fac un pas împreună și propun o initiațivă prin care anul 2027 să fie declarat "Anul României Europene". Cele două partide vor și aderarea la Zona Euro
Alertă pentru șoferi: Site-uri false care vând roviniete online, depistate de CNAIR
Mugur Isărescu anunță inflație de 11% în iulie. Cu cât vor crește prețurile până la sfârșitul anului. „Nu sunt deloc optimist"

