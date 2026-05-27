Cel mai „european” oraș din America. Unele orașe sunt cunoscute pentru aura lor colorată și devin un magnet pentru fotografii și turiștii din toată lumea.

Într-un studiu recent, compania de asigurări de călătorie JustCover a ales cele mai colorate orașe din lume, scrie aol.com.

Destinațiile „fierbinți” provin din Europa, Asia și America de Sud, dar și din SUA.

Potrivit JustCover, cel mai colorat și vibrant oraș din America este New Orleans, care profită din plin de moștenirea sa europeană.

New Orleans s-a clasat pe locul 9 din 30 de orașe, cu 1,7 milioane de „culori unice” și un scor „vibrant” de 67,1 din 100 puncte.

Primele 3 orașe din lume sunt Lisabona, Kuala Lumpur și Porto, care au dezvăluit peste 2 milioane de nuanțe unice.

Când mergi pe străzile din New Orleans, vei simți energia palpabilă în aer, influențată, probabil, de culorile vii care îi „îmbrățișează” pe vizitatori.

New Orleans dispune de o multitudine de influențe care au modelat orașul, inclusiv din Africa, Caraibe, Spania și Franța.

Culorile vibrante sunt proeminente în aceste culturi și au ajutat New Orleans-ul să se diferențieze față de orașele gri din SUA.

Fie că admiri pastelurile elegante din Cartierul Francez sau nuanțele neon strălucitoare ale vieții denoapte, o excursie în New Orleans va rămâne, cu siguranță, de neuitat.

New Orleans este definit de influența vibrantă europeană

Caracterul vibrant al New Orleans-ului nu ar fi complet fără Cartierul Francez. Contrar numelui său, mare parte din arhiectură este, de fapt, de origine spaniolă: cu acoperișuri din țiglă, balcoane din fontă și fațade în culori pastelate de albastru, galben și teracotă, comune în Peninsula Iberică. Căsuțele creole se mândresc cu exterioare din cărămidă pătrată, vopsite în culori vii, de-a lungul străzii St. Ann din Cartier (în imagine). Unele dintre aceste clădiri istorice au fost transformate în hanuri și închirieri pe termen scurt, astfel încât să puteți sta în inima colorată a orașului.

Noaptea, spectacolul culorilor continuă în French Quarter, pe Bourbon Street, cea mai celebră stradă din Louisiana, animată de divertisment.

Reclamele neon ale barurilor luminează clădirile istorice, în timp ce muzica jazz îi încântă pe turiști.

Dacă vrei să te aventurezi dincolo de zonele turistice, poți găsi clădiri și mai colorate în cartiere precum Canalul Irlandez, Marigny sau Garden District, cu proprietăți extravagante și o arhitectură unică.

Farmecul orașelor europene se extinde dincolo de arhitectură, în gastronomie și tradițiile culturale din Lumea Veche.

Mardi Gras, explozia de culoare

Mardi Gras este sinonim cu New Orleans și marchează sfârșitul Carnavalului, o sărbătoare din ianuarie și februarie cu rădăcini romane și catolice.

Carnavalul este sărbătorit pe scară largă în Europa, Caraibe și cele două Americi, dar festivitățile Mardi Gras din New Orleans sunt unice pentru oraș, introduse în stat de coloniștii francezi în 1699.

În timpul Mardi Gras, vă puteți aștepta la și mai multe explozii de culoare, în special violet, verde și auriu, care semnifică dreptatea, credința și, respectiv, puterea.

De fapt, New Orleans este considerat unul dintre cele mai bune locuri din lume pentru a sărbători Carnavalul.

