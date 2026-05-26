Prima pagină » Economic » BNR lansează noi monede aniversare din aur, argint și tombac dedicate Nadiei Comăneci. Cât costă fiecare

BNR lansează noi monede aniversare din aur, argint și tombac dedicate Nadiei Comăneci. Cât costă fiecare

BNR lansează noi monede aniversare din aur, argint și tombac dedicate Nadiei Comăneci. Cât costă fiecare
Galerie Foto 6
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic, din 28 mai, o monedă din aur, o monedă din argint și o monedă din tombac cuprat cu tema 50 de ani de la obținerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice în proba de gimnastică feminină. 

Aversul monedei din aur o prezintă pe gimnasta Nadia Comăneci la finaul exercițiului, inscripția „ROMANIA” în arc de cerc, valoarea nominală „100 LEI”, anul de emisiune „2026” și stema României.

Sursa: BNR

Aversul monedei din argint o prezintă pe gimnastă la finalul exercițiului, inscripția „ROMANIA” în arc de cerc, valoarea nominală „10 LEI”, anul de emisiune „2026” și stema României. De asemenea, aversul monedei din tombac cuprat prezintă aceleași elemente, dar cu o valoarea nominală de „1 LEU”.

Reversul comun al monedelor din aur, argint și tombac cuprat o prezintă pe Nadia Comăneci executând exercițiul la paralele inegale, numărul gimnastei și nota afișate pe tabela electronică oficială, inscripțiile „PRIMA NOTA DE 10”, „MONTREAL 1976” și „NADIA COMANECI”, toate în arc de cerc.

Sursa: BNR

Toate cele 3 monede sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt însoțite de broșuri de prezentare și certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză și franceză. În plus, pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR și casierului central.

Ce prețuri a stabilit BNR pentru monedele aniversare

Preţurile de vânzare stabilite de BNR sunt  7.800 de lei pentru moneda din aur, 1.000 de lei pentru moneda din argint și 280 de lei pentru moneda din tombac cuprat. Toate monedele includ TVA, broşura de prezentare şi certificatul de autenticitate.

De asemenea, BNR a anunțat că tirajele aprobate pentru această emisiune numismatică sunt de 200 de piese pentru monedele din aur, 1.000 de piese pentru monedele din argint și 2.000 de piese pentru monedele din tombac cuprat.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Dreptul de deducere a TVA nu se mai prescrie începând de astăzi. Decizia Înaltei Curți a fost publicată în Monitorul Oficial
16:27
Dreptul de deducere a TVA nu se mai prescrie începând de astăzi. Decizia Înaltei Curți a fost publicată în Monitorul Oficial
ECONOMIE BT Pay conectează financiar românii din diaspora: cont online în 7-10 minute, card livrat direct acasă în mai multe țări europene și acces la banking complet, de oriunde
14:48
BT Pay conectează financiar românii din diaspora: cont online în 7-10 minute, card livrat direct acasă în mai multe țări europene și acces la banking complet, de oriunde
ANALIZĂ Cuba, o capcană mai mare decât Iran. Cât de greu i-ar putea fi lui Trump să reclădească economia cubaneză după 7 decenii de comunism
13:22
Cuba, o capcană mai mare decât Iran. Cât de greu i-ar putea fi lui Trump să reclădească economia cubaneză după 7 decenii de comunism
ENERGIE Petroliere încărcate cu petrol și cu gaz natural lichefiat au ieșit din Strâmtoarea Ormuz după 3 luni. Către ce țări se îndreaptă
19:48
Petroliere încărcate cu petrol și cu gaz natural lichefiat au ieșit din Strâmtoarea Ormuz după 3 luni. Către ce țări se îndreaptă
ECONOMIE Air China pregătește zboruri directe București-Beijing. Când ar urma să fie lansate cursele regulate între cele două orașe
17:50
Air China pregătește zboruri directe București-Beijing. Când ar urma să fie lansate cursele regulate între cele două orașe
ECONOMIE Presa americană prezintă “Marea Evadare”. 10 cele mai bune țări ca să scapi de America
15:42
Presa americană prezintă “Marea Evadare”. 10 cele mai bune țări ca să scapi de America
Mediafax
Țara care caută 16 oameni pentru un sejur de vis, totul gratuit
Digi24
Ludovic Orban: Nicușor Dan e președinte jucător la cacealma, dacă vine cu propuneri ca Eugen Tomac. Ar fi o petardă politică
Cancan.ro
Câți bani cere Georgiana Lobonț ca să-ți cânte la nuntă, în 2026? Care este tariful pentru o oră sau pentru toată noaptea
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită de timpul liber
Adevarul
România, „jucător” prima dată în istorie la Washington? Expert în diplomație: „Există costuri dacă vrem să ni se audă vocea”
Mediafax
Țara celor o mie de insule, unde se află cheile paradisului
Click
Au revenit cu tractorul pe ogor! Dan Negru conduce un „monstru agricol” de 40.000 de euro: „Dacă statul ar ține cu țăranii români…”
Digi24
Misiune ieșită din comun: Polițiști deghizați în dansatoare pentru a prinde un traficant de droguri Data publicării: 26.05.2026 16:44
Cancan.ro
Sile Cămătaru, despre împrumuturile acordate lui Gigi Becali: "Îmi dădea dolari vechi și...' Detalii nemaiauzite
Ce se întâmplă doctore
Imagini explozive cu fosta iubită a lui Dorian Popa! Cum arată Babs la 42 de ani. Și-a făcut mai multe operații estetice
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cât costă parcarea în București, și cum faci să plătești MAI PUȚIN?
Descopera.ro
Ce țări sunt în Eurasia? Mulți oameni greșesc!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Cristi Hrubaru vine la „Podcast cu Prioritate” #101 by ProMotor. Discuții despre motociclete, mașini, rock și proiecte caritabile
INEDIT Imaginile zilei vin din SUA. Secretarul Sănătății, Robert Kenedy, a postat un video în care se luptă cu doi șerpi care au pătruns pe terasa casei
17:54
Imaginile zilei vin din SUA. Secretarul Sănătății, Robert Kenedy, a postat un video în care se luptă cu doi șerpi care au pătruns pe terasa casei
ȘTIINȚĂ În 1991, opt oameni s-au izolat într-un dom de sticlă în deșertul Arizonei. Ce s-a întâmplat când oxigenul a început să dispară
17:50
În 1991, opt oameni s-au izolat într-un dom de sticlă în deșertul Arizonei. Ce s-a întâmplat când oxigenul a început să dispară
JUSTIȚIE Parchetul General avertizează. Activitatea instanțelor și parchetelor superioare s-ar putea bloca din cauza noii Legi a salarizării unice
17:44
Parchetul General avertizează. Activitatea instanțelor și parchetelor superioare s-ar putea bloca din cauza noii Legi a salarizării unice
PROIECT DE LEGE Un deputat AUR vrea reglementarea utilizării telefoanelor mobile în şcoli, pentru elevi
17:42
Un deputat AUR vrea reglementarea utilizării telefoanelor mobile în şcoli, pentru elevi
EXCLUSIV Mizele contractului de lobby asumat de Nicușor Dan. Sarmiza Andronic: Nu e normal decât dacă știu care sunt rezultatele
17:38
Mizele contractului de lobby asumat de Nicușor Dan. Sarmiza Andronic: Nu e normal decât dacă știu care sunt rezultatele
FLASH NEWS Fiul și nepotul lui Horațiu Potra pot părăsi România, după ce au scăpat de controlul judiciar. Mercenarul rămâne după gratii
17:33
Fiul și nepotul lui Horațiu Potra pot părăsi România, după ce au scăpat de controlul judiciar. Mercenarul rămâne după gratii

Cele mai noi

Trimite acest link pe