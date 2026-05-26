BNR lansează noi monede aniversare din aur, argint și tombac dedicate Nadiei Comăneci. Cât costă fiecare

Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic, din 28 mai, o monedă din aur, o monedă din argint și o monedă din tombac cuprat cu tema 50 de ani de la obținerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice în proba de gimnastică feminină.

Aversul monedei din aur o prezintă pe gimnasta Nadia Comăneci la finaul exercițiului, inscripția „ROMANIA” în arc de cerc, valoarea nominală „100 LEI”, anul de emisiune „2026” și stema României.

Aversul monedei din argint o prezintă pe gimnastă la finalul exercițiului, inscripția „ROMANIA” în arc de cerc, valoarea nominală „10 LEI”, anul de emisiune „2026” și stema României. De asemenea, aversul monedei din tombac cuprat prezintă aceleași elemente, dar cu o valoarea nominală de „1 LEU”.

Reversul comun al monedelor din aur, argint și tombac cuprat o prezintă pe Nadia Comăneci executând exercițiul la paralele inegale, numărul gimnastei și nota afișate pe tabela electronică oficială, inscripțiile „PRIMA NOTA DE 10”, „MONTREAL 1976” și „NADIA COMANECI”, toate în arc de cerc.

Toate cele 3 monede sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt însoțite de broșuri de prezentare și certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză și franceză. În plus, pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR și casierului central.

Ce prețuri a stabilit BNR pentru monedele aniversare

Preţurile de vânzare stabilite de BNR sunt 7.800 de lei pentru moneda din aur, 1.000 de lei pentru moneda din argint și 280 de lei pentru moneda din tombac cuprat. Toate monedele includ TVA, broşura de prezentare şi certificatul de autenticitate.

De asemenea, BNR a anunțat că tirajele aprobate pentru această emisiune numismatică sunt de 200 de piese pentru monedele din aur, 1.000 de piese pentru monedele din argint și 2.000 de piese pentru monedele din tombac cuprat.

