Friedrich Merz ocupă ultimul loc în topul celor mai populari politicieni din Germania. Partidul lui se gândește la alt nume pentru funcția de cancelar

Pe fondul discuțiilor din cadrul partidului CDU privind o posibilă înlocuire a candidatului pentru funcția de cancelar, rata de aprobare a lui Friedrich Merz s-a dovedit a fi, din nou, una dintre cele mai slabe printre politicienii de top din Germania, scrie publicația Bild.

Potrivit datelor celui mai recent sondaj realizat de institutul de sociologie INSA, premierul statului Renania de Nord-Westfalia, Hendrik Wüst, și-a păstrat poziția pe locul trei în clasamentul popularității, pe când Merz a ocupat din nou locul 20, ultimul loc. Hendrik Wüst este în prezent în cărți pentru ocuparea funcției de cancelar, dezvăluie mai multe surse din coaliția de guvernare.

Diferența dintre cei doi politicieni din CDU este acum de 17 poziții. Wüst este evaluat negativ de 33% dintre germanii intervievați, pe când Merz este evaluat negativ de 62%, fiind cel mai slab rezultat din clasament. Primul loc în clasamentul politicienilor apreciați din Germania este ocupat de ministrul apărării, Boris Pistorius, din partidul SPD, urmat de Cem Özdemir, din partidul Verde pe locul doi și de Hendrik Wüst, pe locul trei.

Clasamentul politicienilor germani

Ratingul din sondaj a variat de la 0 (foarte rău) la 10 (foarte bun) și arată media notelor acordate de respondenții care i-au evaluat pe politicieni.

Boris Pistorius (SPD) – 4,8 (neschimbat) Cem Özdemir (Verzi) – 4,2 (neschimbat) Hendrik Wüst (CDU) – 4.0 (neschimbat) Markus Söder (CSU) – 3,8 (crescător) Alice Weidel (AfD) – 3,8 (descrescător) Julia Klöckner (CDU) – 3,7 (crescător) Alexander Dobrindt (CSU) – 3,6 (descrescător) Wolfgang Kubicki (FDP) – 3,6 (descrescător) Sahra Wagenknecht (BSW) – 3,6 (neschimbată) Carsten Linnemann (CDU) – 3,5 (crescător) Franziska Brantner (Verzii) – 3,5 (ascendent) Heidi Reichinnek (Partidul de Stânga) – 3,4 (descrescător) Lars Klingbeil (SPD) – 3.4 (neschimbat) Ines Schwerdtner (Partidul de Stânga) – 3,4 (descrescător) Tino Chrupalla (AfD) – 3,4 (descrescător) Katharina Dröge (Verzi) – 3.3 (neschimbat) Bärbel Bas (SPD) – 3.2 (neschimbat) Katherina Reiche (CDU) – 3.1 (neschimbat) Jens Spahn (CDU) – 2,7 (neschimbat) Friedrich Merz (CDU) – 2,6 (neschimbat)

