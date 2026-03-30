Guvernatorul Mugur Isărescu a primit sfaturi de la omologul lui grec. Care sunt lecțiile pe care le-ar putea învăța România din criza Greciei

Guvernatorul Băncii Centrale a Greciei, Yannis Stournaras, a fost invitat de guvernatorul Mugur Isărescu la Banca Națională a României pentru a vorbi despre lecțiile învățate din criză. Oficialul a subliniat că disciplina fiscală, reformele structurale și asumarea politică sunt esențiale pentru stabilitatea economică și gestionarea crizelor.

Yannis Stournaras a fost ministru de Finanțe în perioada cea mai dificilă a Greciei, 2012-2014, când țara era să intre în faliment. Acum, guvernatorul Băncii Greciei a transmis că perioada de criză prin care a trecut Grecia poate să ofere mai multe lecții, atât pentru politica economică, cât și pentru guvernanța zonei euro și gestionarea situațiilor de criză. În opinia oficialului, asumarea politică și credibilitatea sunt esențiale pentru redresarea economică a unui stat.

„Criza Greciei oferă mai multe lecții esențiale pentru politica economică, guvernanța zonei euro și gestionarea crizelor. În primul rând, asumarea politică și credibilitatea sunt esențiale. Populismul, polarizarea politică și interesele consolidate pot frâna reformele și pot submina redresarea economică. Un leadership politic puternic, angajamentul instituțional și cadrele de politici transparente sporesc încrederea investitorilor, a gospodăriilor și a partenerilor internaționali”.

„Dezechilibrele fiscale și externe trebuie corectate înainte de a atinge niveluri nesustenabile”

Guvernatorul grec a mai spus că dezechilibrele fiscale și externe trebuie corectate înainte de a atinge niveluri nesustenabile. În opinia acestuia, competitivitatea costurilor cu forța de muncă este o condiție necesară, dar nu suficientă pentru competitivitatea structurală.

În al doilea rând, dezechilibrele fiscale și externe trebuie corectate înainte de a atinge niveluri nesustenabile. Dependența exclusivă de criterii de convergență nominală, fără reforme structurale, poate ascunde vulnerabilități și poate întârzia ajustările necesare. Statele membre care intră într-o uniune monetară trebuie să-și consolideze instituțiile, guvernanța și competitivitatea structurală în paralel cu convergența fiscală. În al treilea rând, în strânsă legătură cu punctul anterior, orientarea politicii fiscale trebuie să fie coerentă cu cea a politicii monetare. Obiectivul Consiliului guvernatorilor BCE este stabilitatea prețurilor, definită ca o rată a inflației de 2% pe termen mediu”, a menționat guvernatorul Băncii Greciei.

Stournaras: Reformele care se concentrează pe un singur sector pot amplifica recesiunea

De asemenea, Yannis Stournaras a transmis succesiunea și designul reformelor structurale sunt cruciale deoarece reformele care reduc excesiv salariile sau se concentrează pe un singur sector pot amplifica recesiunea. În plus, guvernatorul consideră că sectorul bancar are nevoie de o supraveghere atentă și intervenții din timp, nu doar în perioada crizei, ci înainte de declanșarea acesteia.

„Reformele care reduc excesiv salariile sau se concentrează îngust pe un singur sector pot amplifica recesiunea. Este esențială o abordare echilibrată, care să combine consolidarea fiscală cu măsuri structurale favorabile creșterii și investiții publice. Capacitatea legislativă și administrativă trebuie să fie suficientă pentru implementarea eficientă a reformelor”, a mai precizat oficialul.

Nu în ultimul rând, Stournaras consideră că absența unor mecanisme eficiente, a unor instrumente de gestionare a crizelor și a supravegherii coordonate au amplificat dificultățile Greciei. Oficialul a transmis că arhitectura uniunii monetare influențează modul de soluționare a crizelor.

„Absența unor mecanisme eficiente de partajare a riscurilor, a unor instrumente de gestionare a crizelor și a unei supravegheri coordonate în cadrul uniunii economice și monetare a amplificat dificultățile Greciei. Intervenția promptă a Băncii Centrale Europene, crearea Mecanismului European de Stabilitate (ESM), restructurarea datoriei publice și condițiile favorabile de refinanțare au fost esențiale pentru a preveni un default dezordonat și pentru a stabiliza sistemul”.

