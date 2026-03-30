Guvernatorul Mugur Isărescu a primit sfaturi de la omologul lui grec. Care sunt lecțiile pe care le-ar putea învăța România din criza Greciei

Guvernatorul Băncii Centrale a Greciei, Yannis Stournaras, a fost invitat de guvernatorul Mugur Isărescu la Banca Națională a României pentru a vorbi despre lecțiile învățate din criză. Oficialul a subliniat că disciplina fiscală, reformele structurale și asumarea politică sunt esențiale pentru stabilitatea economică și gestionarea crizelor. 

Yannis Stournaras a fost ministru de Finanțe în perioada cea mai dificilă a Greciei, 2012-2014, când țara era să intre în faliment. Acum, guvernatorul Băncii Greciei a transmis că perioada de criză prin care a trecut Grecia poate să ofere mai multe lecții, atât pentru politica economică, cât și pentru guvernanța zonei euro și gestionarea situațiilor de criză. În opinia oficialului, asumarea politică și credibilitatea sunt esențiale pentru redresarea economică a unui stat.

„Criza Greciei oferă mai multe lecții esențiale pentru politica economică, guvernanța zonei euro și gestionarea crizelor. În primul rând, asumarea politică și credibilitatea sunt esențiale. Populismul, polarizarea politică și interesele consolidate pot frâna reformele și pot submina redresarea economică. Un leadership politic puternic, angajamentul instituțional și cadrele de politici transparente sporesc încrederea investitorilor, a gospodăriilor și a partenerilor internaționali”.

„Dezechilibrele fiscale și externe trebuie corectate înainte de a atinge niveluri nesustenabile”

Guvernatorul grec a mai spus că dezechilibrele fiscale și externe trebuie corectate înainte de a atinge niveluri nesustenabile. În opinia acestuia, competitivitatea costurilor cu forța de muncă este o condiție necesară, dar nu suficientă pentru competitivitatea structurală.

În al doilea rând, dezechilibrele fiscale și externe trebuie corectate înainte de a atinge niveluri nesustenabile. Dependența exclusivă de criterii de convergență nominală, fără reforme structurale, poate ascunde vulnerabilități și poate întârzia ajustările necesare. Statele membre care intră într-o uniune monetară trebuie să-și consolideze instituțiile, guvernanța și competitivitatea structurală în paralel cu convergența fiscală. În al treilea rând, în strânsă legătură cu punctul anterior, orientarea politicii fiscale trebuie să fie coerentă cu cea a politicii monetare. Obiectivul Consiliului guvernatorilor BCE este stabilitatea prețurilor, definită ca o rată a inflației de 2% pe termen mediu”, a menționat guvernatorul Băncii Greciei.

Stournaras: Reformele care se concentrează pe un singur sector pot amplifica recesiunea

De asemenea, Yannis Stournaras a transmis succesiunea și designul reformelor structurale sunt cruciale deoarece reformele care reduc excesiv salariile sau se concentrează pe un singur sector pot amplifica recesiunea. În plus, guvernatorul consideră că sectorul bancar are nevoie de o supraveghere atentă și intervenții din timp, nu doar în perioada crizei, ci înainte de declanșarea acesteia.

„Reformele care reduc excesiv salariile sau se concentrează îngust pe un singur sector pot amplifica recesiunea. Este esențială o abordare echilibrată, care să combine consolidarea fiscală cu măsuri structurale favorabile creșterii și investiții publice. Capacitatea legislativă și administrativă trebuie să fie suficientă pentru implementarea eficientă a reformelor”, a mai precizat oficialul.

Nu în ultimul rând, Stournaras consideră că absența unor mecanisme eficiente, a unor instrumente de gestionare a crizelor și a supravegherii coordonate au amplificat dificultățile Greciei. Oficialul a transmis că arhitectura uniunii monetare influențează modul de soluționare a crizelor.

„Absența unor mecanisme eficiente de partajare a riscurilor, a unor instrumente de gestionare a crizelor și a unei supravegheri coordonate în cadrul uniunii economice și monetare a amplificat dificultățile Greciei. Intervenția promptă a Băncii Centrale Europene, crearea Mecanismului European de Stabilitate (ESM), restructurarea datoriei publice și condițiile favorabile de refinanțare au fost esențiale pentru a preveni un default dezordonat și pentru a stabiliza sistemul”.

Citește și

NEWS ALERT Cu două zile înainte de expirarea termenului, guvernul anunță extinderea plafonării prețurilor la alimente cu încă trei luni
17:21
Cu două zile înainte de expirarea termenului, guvernul anunță extinderea plafonării prețurilor la alimente cu încă trei luni
FLASH NEWS ANAF a scos la licitație un Lamborghini. Prețul de pornire este un chilipir
16:41
ANAF a scos la licitație un Lamborghini. Prețul de pornire este un chilipir
ECONOMIE Pensionarii din România care primesc 300 lei în plus la pensie, de Paște. Cine se încadrează
16:36
Pensionarii din România care primesc 300 lei în plus la pensie, de Paște. Cine se încadrează
CONTROVERSĂ O țară chinuită degeaba. Încasările guvernului Bolojan din taxe au rămas aproape la fel ca în 2025, după avalanșa de impozite crescute și „reforme”. Gândul prezintă cifrele oficiale
15:47
O țară chinuită degeaba. Încasările guvernului Bolojan din taxe au rămas aproape la fel ca în 2025, după avalanșa de impozite crescute și „reforme”. Gândul prezintă cifrele oficiale
ANALIZĂ Expertul în Energie Dumitru Chisăliță spune cât se poate reduce acciza și TVA-ul la combustibil în România
15:24
Expertul în Energie Dumitru Chisăliță spune cât se poate reduce acciza și TVA-ul la combustibil în România
ECONOMIE Soluțiile AUR pentru reducerea prețurilor la carburanți: Scăderea cotei de TVA la 15%
14:24
Soluțiile AUR pentru reducerea prețurilor la carburanți: Scăderea cotei de TVA la 15%
Mediafax
Guvernul pregătește reducerea accizei doar pentru motorină. Ilie Bolojan explică de ce benzina nu va fi plafonată
Digi24
„Administrația Trump practic imploră Iranul să vândă petrol”. Efectul paradoxal al războiului din Orientul Mijlociu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă bătrânească cu doar 9.999 de euro. Terenul are 1100 de metri pătrați
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație cu Mădălina Ghenea
Adevarul
„Nu pot să ofer un salariu de 5.000 de lei net!” – Mesajul unui antreprenor care a divizat internetul
Mediafax
Primul obuzier K9 „Tunetul” a ieșit de pe linia de producție pentru Forțele Terestre Române
Click
Afacerea cu care a dat lovitura un tânăr de 16 ani, după ce a refuzat o ofertă de 300 de mii de dolari
Digi24
Opoziția din Ungaria preia conducerea chiar și în fiefurile partidului lui Viktor Orban (sondaje)
Cancan.ro
Zodia care primește o veste foarte proastă înainte de Paște, care îi poate schimba viața, spune maestrul Mihai Voropchievici
Ce se întâmplă doctore
Secretul siluetei Corinei Caragea. Cum reușește să se mențină în formă fără diete drastice! Imagini incendiare cu vedeta tv
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Primăria Sector 4 va da 600 de lei pentru carburant sau reducere la transportul public. Cine poate beneficia de acești bani
Descopera.ro
Care este cel mai mare număr?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Descopera.ro
Povara invizibilă care epuizează femeile: cele opt forme ale „muncii mintale” din viața de zi cu zi

