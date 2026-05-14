Prima pagină » Știri politice » Bătălia pentru pământul fermierilor, ultimul tun al Guvernului Bolojan. Presiuni mari la Ministerul Agriculturii pentru concesionarea terenurilor și transformarea lor în lanuri de eoliene și panouri solare

Bătălia pentru pământul fermierilor, ultimul tun al Guvernului Bolojan. Presiuni mari la Ministerul Agriculturii pentru concesionarea terenurilor și transformarea lor în lanuri de eoliene și panouri solare

Bătălia pentru pământul fermierilor, ultimul tun al Guvernului Bolojan. Presiuni mari la Ministerul Agriculturii pentru concesionarea terenurilor și transformarea lor în lanuri de eoliene și panouri solare
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

OUG 38. Aceasta e ordonanța care ar putea îngropa definitiv „grânarul Europei” și pe care Guvernul Bolojan a dat-o cu puțin timp înainte de a fi demis prin moțiune de cenzură. OUG 38 reglementează transferul terenurilor agricole către proiectele de energie regenerabilă, sub pretextul condiționării unor jaloane din PNRR. Potrivit surselor Gândul, în Ministerul Agriculturii se fac presiuni uriașe pentru a transforma hectare întregi de culturi viabile în lanuri de eoliene și panouri fotovoltaice.

Ordonanța pare să vină ca o ultimă lovitură în actuala criză a terenurilor agricole, criză despre care a Gândul a scris AICI. Statul se luptă să eticheteze rapid terenurile părăsite de fermieri ca fiind degradate și le pune în zestrea energiei verzi.

Circuitul prin care fermierii își pot pierde terenurile agricole

1. Statul crește taxele și impozitele.

2. Fermierii se văd nevoiți să împrumute sume uriașe din bănci pentru a-și menține business-ul pe linia de plutire.

3. Băncile îi execută silit (cu tot cu terenurile agricole) pe fermierii care nu își mai pot achita datoriile

4. Statul preia terenurile executate de la bănci prin intermeiul concesionării prin licitație publică.

5. Terenurile sunt reclasificate ca fiind „degradate” și devin eligibile pentru parcurile fotovoltaice.

Potrivit surselor Gândul, în Ministerul Agriculturii se pune o presiune enormă, miza fiind uriașă: retrogradarea terenurilor agricole de calitate la categoria  degradate.

OUG 38, contestată la CCR și aviz negativ de la Consiliul Legislativ

Gândul a obținut proiectul de ordonanță de urgență  (vezi detalii AICI). Potrivit documentului, prin utilizarea terenurilor agricole considerate degradate aflate în proprietatea statului se creează premisele valorificării unor suprafețe care, în prezent, nu sunt utilizate în scop agricol, contribuind totodată la atragerea de investiții și la dezvoltarea zonelor rurale.

  • Demersul face parte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), componenta RePowerEU. Potrivit decidenților, noua lege vizează crearea unui cadru juridic pentru utilizarea terenurilor aflate în proprietatea statului ca zone de accelerare pentru investițiile în surse regenerabile de energie.

sursa: Profimedia

Decidenții au pus ochii de cel puțin 14 ani pe terenuri bune, deși unii miniștri ai Agriculturii s-au opus

Războiul între agricultori și stat durează de cel puțin 14 ani, amintește Jurnalul, menționând că acest valoros capital este râvnit de guvernanți, dornici să le transforme în suprafețe pentru eoliene și panouri fotovoltaice.

Astfel, foști miniștri ai Agriculturii, de la Daniel Constantin (2012-2015) până la Florin Barbu (PSD, care a demisionat înainte de inițierea moțiunii de cenzură), au refuzat să transfere suprafețe mari de teren agricol către producerea de energie regenerabilă. Însă, a recuperat guvernul Bolojan chiar pe ultima sută de metri înainte de a fi demis.

Raiul fotovoltaicelor, iadul culturilor agricole, jalon în PNRR

După amplasarea de panouri solare terenul agricol se degradează în mod irecuperabil, conform specialiștilor.

În același timp, transferul terenurilor, este inclus într-un jalon din celebrul Plan Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – componenta pompos intitulată RePowerEU.

Cum se vinde la licitație un teren agricol confiscat?

Demersul statului e ajutat substanțial și de bănci. La terenurile se vor adăuga terenurile nelucrate de mai mulți ani de producătorii agricoli și executate silit de către bănci.

Autoritatea Națională pentru Administrarea Domeniilor Statului, Pescuit și Acvacultură va concesiona, prin licitație publică cu strigare, terenurile degradate care se află în proprietate publică, dar și pe cele care constituie proprietatea privată a statului, în scopul producerii de energie electrică, prin amplasarea unor panouri solare pe suprafețe extinse, prin OUG 38, reclamată de Avocatul Poporului.

Fermierii își pierd terenurile pe bandă rulantă

Un astfel de caz de pierdere a terenurilor de către fermierii români este relatat de publicația de specialitate Agrointeligenta. Astfel, la finalul anului 2025, zeci de hectare de teren agricol ale unui fermier din județul Botoșani (comuna Mihălășeni) au fost scoase la vânzare în contul unor datorii la o bancă. Este vorba de aproape 50 de hectare de teren care au fost scoase la licitație de un executor judecătoresc din Suceava.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Traian Băsescu îl compară pe Ilie Bolojan cu Călin Georgescu: „A fost Georgescu Mesia, s-a răsuflat, s-a inventat alt Mesia: Mesia Bolojan”
08:27
Traian Băsescu îl compară pe Ilie Bolojan cu Călin Georgescu: „A fost Georgescu Mesia, s-a răsuflat, s-a inventat alt Mesia: Mesia Bolojan”
DEZVĂLUIRI Apar noi detalii din războiul Guvernului Bolojan cu șeful Autorității pentru Digitalizare, care primea mailuri “exploratorii” de la Gheorghiu. Înainte de a fi dat afară i s-a interzis să mai iasă din țară, să reprezinte România la întâlniri oficiale. Gândul publică ordinul
06:00
Apar noi detalii din războiul Guvernului Bolojan cu șeful Autorității pentru Digitalizare, care primea mailuri “exploratorii” de la Gheorghiu. Înainte de a fi dat afară i s-a interzis să mai iasă din țară, să reprezinte România la întâlniri oficiale. Gândul publică ordinul
MESAJ Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, invitată la Kiev de soția lui Zelenski : „Suntem recunoscători României şi oamenilor ei”
19:42
Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, invitată la Kiev de soția lui Zelenski : „Suntem recunoscători României şi oamenilor ei”
LIVE VIDEO Nicușor Dan, Mark Rutte și Karol Nawrocki, conferință comună după Summitul B9 de la București: „Rusia e o amenințare pentru NATO”
17:25
Nicușor Dan, Mark Rutte și Karol Nawrocki, conferință comună după Summitul B9 de la București: „Rusia e o amenințare pentru NATO”
FLASH NEWS Sorin Grindeanu revine asupra asemănării lui Ilie Bolojan cu Liviu Dragnea: „Să știți că și diferă foarte mult”
16:45
Sorin Grindeanu revine asupra asemănării lui Ilie Bolojan cu Liviu Dragnea: „Să știți că și diferă foarte mult”
REACȚIE Oana Gheorghiu confirmă dezvăluirea Gândul despre emailurile către ADR și STS în care se interesa dacă instituțiile vor să cumpere produsele Schwarz Digits. Spune că nu a făcut trafic de influență
16:37
Oana Gheorghiu confirmă dezvăluirea Gândul despre emailurile către ADR și STS în care se interesa dacă instituțiile vor să cumpere produsele Schwarz Digits. Spune că nu a făcut trafic de influență
Mediafax
Fostul șef ANPC a luat „țeapă” cu biletul la concertul Metallica
Digi24
Xi Jinping în spatele ușilor închise: cele două laturi ale președintelui chinez și cum tratează puterile mijlocii
Cancan.ro
‼️ANUNȚUL făcut de medici despre starea de sănătate a lui Alexandru, băiețelul de 5 ani dispărut în Sibiu
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
Cea mai nefericită combinație pentru România: recesiune plus inflație de 10,7%. Cine a băgat țara în criză
Mediafax
Traian Băsescu crede că Bolojan va candida la Președinția României
Click
Românii au ales cel mai frumos oraș din țară: „Are problemele lui, dar la capitolul frumusețe nu se compară”
Digi24
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil cu coada ochiului, din elicopter: Nici nu putea să plângă
Cancan.ro
Am aflat ce a făcut Andreea Ibacka în Elveția, de fapt, chiar înainte de anunțul divorțului de Cabral
Ce se întâmplă doctore
Cabral și Andreea Ibacka divorțează. Prima reacție a prezentatorului de la PRO TV
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
FOTO: Cum arată tancul românesc echipat cu o cușcă anti-dronă
Descopera.ro
Ce s-ar întâmpla dacă rotația Pământului s-ar schimba?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Descopera.ro
Presa din Ungaria, despre România: „La vecini se întâmplă ceva grav”
FLASH NEWS Delegația impresionantă de oameni de afaceri pe care Trump a luat o cu el in China. Musk, șefii Nvidia și Apple, în centrul negocierilor la Beijing
08:33
Delegația impresionantă de oameni de afaceri pe care Trump a luat o cu el in China. Musk, șefii Nvidia și Apple, în centrul negocierilor la Beijing
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Primirea deosebită asigurată lui Trump vrea să transmită niște semnale administrației”
08:30
Ion Cristoiu: „Primirea deosebită asigurată lui Trump vrea să transmită niște semnale administrației”
INEDIT Psihologii spun că toți oamenii care nu împart niciodată mâncarea din farfurie au trăit această traumă în copilărie
08:05
Psihologii spun că toți oamenii care nu împart niciodată mâncarea din farfurie au trăit această traumă în copilărie
FLASH NEWS Șeful Vămilor din România, reținut de DNA într-un dosar de fals și uz de fals. Doi funcționari din Galați sunt implicați în același dosar
08:00
Șeful Vămilor din România, reținut de DNA într-un dosar de fals și uz de fals. Doi funcționari din Galați sunt implicați în același dosar
ACTUALITATE Victor Ponta: „Cred că scrisoarea Oanei Gheorghiu către toți parlamentarii a mai adus vreo 30 de voturi pentru moțiunea de cenzură”
08:00
Victor Ponta: „Cred că scrisoarea Oanei Gheorghiu către toți parlamentarii a mai adus vreo 30 de voturi pentru moțiunea de cenzură”

Cele mai noi

Trimite acest link pe