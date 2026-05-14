Purtătoarea de cuvânt a Guvernului sugerează că șeful Vămilor a fost arestat de DNA pentru că făcea reforme. Procurorii l-au ridicat pentru mită

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, că şeful Autorităţii Vamale Române (AVR), Mihai Savin, reţinut de procurori, a avut rezultate remarcabile în fruntea acestei instituţii, care se afla în plină desfăşurare un proces de reorganizare. Acesta a fost plasat sub control judiciar, după ce fusese reținut de dimineață, sub acuzația de fals şi uz de fals, în legătură cu semnarea unor ordine de deplasare.

Ioana Ene Dogioiu fusese întrebată de jurnaliști care este reacţia Guvernului în legătură cu acest caz, în contextul în care Mihai Savin a fost numit în această funcţie de către premierul Ilie Bolojan, pe 26 ianuarie 2026, odată cu eliberarea din funcţie a fostului preşedinte, Bogdan Bălan.

„În egală măsură, şi fără ca prin asta să încerc în vreun fel să fac vreun comentariu asupra acuzaţiilor care i-au fost aduse şi care vor fi soluţionate de organele competente, vreau să vă spun că mandatul domnului Mihai Savin, până acum, a fost un mandat cu rezultate, chiar dacă mai puţin cunoscute public, remarcabile. Şi nu ştiu dacă are legătură cu ce i se întâmplă acum, chiar nu ştiu, (…) dar era în plină desfăşurare un proces de reorganizare a Autorităţii Vamale”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Procurorii Secției de Urmărire Penală și Criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) au anunțat astăzi că l-a pus sub acuzare pe Mihai Savin, pentru fals intelectual, uz de fals și complicitate la uz de fals. După ce l-au reținut, procurorii SUPC l-au plasat pe Savin sub măsura preventivă a controlului judiciar.

„Din probatoriul administrat în cauză, a rezultat, ca situație de fapt, că în data de 24.03.2026, doi dintre inculpați, unul având calitatea de director executiv în cadrul Autorității Vamale Române – Direcția Regională Vamală Galați și celălalt având calitatea de președinte al Autorității Vamale Române, au falsificat, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, două înscrisuri oficiale, atestând, în mod nereal, cu prilejul întocmirii lor, existența unei așa zise situații operative, cu grad ridicat de risc, precum și a unei misiuni fictive, ce ar fi fost realizată în data de 18.03.2026, în intervalul orar 15:00 – 21:00, în raza teritorială de competență, documente menite să justifice comiterea unor contravenții, în cursul aceleiași zile, în condițiile art. 61 alin. 1 și 2 din O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, de către cel de-al treilea inculpat, având calitatea de consilier în cadrul Autorității Vamale Române. Ulterior, înscrisurile oficiale falsificate au fost utilizate de către cel din urmă inculpat, în deplină cunoștință de cauză, în fața Judecătoriei Slobozia, în vederea producerii unor consecințe de ordin juridic, respectiv în vederea anulării sancțiunilor contravenționale dispuse împotriva sa, conform procesului-verbal întocmit la data de 18.03.2026, de către poliția rutieră”, au comunicat SUPC.

Anchetatorii îl suspectează pe Savin și-ar fi pus un consilier să falsifice documentele de serviciu după ce s-a deplasat cu girofarul, relatează surse judiciare, care mai precizează că acestuia i-a fost aplicată măsura controlului judiciar și nu propunerea de arestare preventivă, având în vedere proporționalitatea faptelor. De asemenea, tot în acest caz, consilierul său și o altă persoană au primit aceeași măsură preventivă a controlului judiciar.

Înainte de a prelua conducerea instituției, Mihai Savin a ocupat funcția de vicepreședinte al AVR. Anterior, Savin a fost director în cadrul Apa Nova Bucureşti/Veolia România, director general la Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (iulie 2019 – ianuarie 2020), director general la Compania Municipală Managementul Transportului, Bucureşti (martie 2020 – iulie 2020), director general la Termoficare Prahova, Ploieşti (martie 2022 – noiembrie 2022).

