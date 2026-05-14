Călin Georgescu a susținut joi seară, la emisiunea „Marius Tucă Show”, că Guvernul României a propus Coreei de Sud să cumpere mai multe proiecte strategice ale țării. „Se știe și de o scrisoare”, a spus el.

„Vânzarea obiectivelor strategice, care este multiplu, ați vorbit și dumneavoastră, toată presa a vorbit, aș putea să revin eu cu ceva în plus. De aia vă spun că totul se știe. Oamenii ăștia cred că sunt într-o zonă de asta virtuală, dacă ei cred că totul merge cum a mers până acum. Nu! Se știe și de o scrisoare adresată Coreei de Sud, de către fostul sau actualul guvern care administrează, ce administrează ei aici, în care s-a pus pe masă pentru vânzare sau, în ghilimele spus, partener public-privat. Printre alte obiective ale poporului român strategice au fost: Nuclearelectrica, cale ferată pe foarte multe tronsoane, cablu subteran Constanța-Istanbul, noul aeroport din zona de sud, județul Giurgiu, numit Aeroportul Decebal și altele”, a afirmat Călin Georgescu.