Pedofilul ucis de polițiști la opt ore după ce a reușit să evadeze de la un punct de lucru al Penitenciarului Craiova ar fi încercat să se ascundă în casa primei sale neveste, care, la câțiva ani după divorț, îi devenise amantă. Anchetatorii au descoperit, ulterior, că bărbatul reușise să ajungă în apropiere de casa femeii printr-o incredibilă țesătură de minciuni.

Autoritățile doljene au intrat în alertă, la data de 5 mai, după ce un deținut în vârstă de 37 de ani, condamnat pentru viol, a evadat de la un punct de lucru exterior al Penitenciarului de Maximă Siguranță Craiova.

Evadatul nu ar fi avut complici

Costinel Popescu era condamnat la peste 11 ani de închisoare, după ce își violase fiica vitregă și era încarcerat din septembrie 2023. El a fost căutat timp de aproximativ opt ore, până când a fost observat în apropierea comunei Brabova, județul Dolj.

Popescu a refuzat să se oprească la somațiile legale, motiv pentru care polițiștii care îl urmăreau au tras către el și l-au omorât pe loc.

Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că bărbatul nu a spus nimănui că intenționează să fugă și nici nu ar fi avut complici, așa cum s-a presupus inițial. Deținutul a mers la lucru cu două rânduri de haine, în așa fel încât să se poată schimba la momentul evadării. Ajuns în stradă, a luat un taxi și a mers direct acasă.

Evadatul a împrumutat bani să achite taxiul

Acolo a întâlnit un vecin căruia i-ar fi spus, calm, că tocmai s-a liberat de pușcărie și l-a rugat să-l împrumute cu 0 sută de lei. Evadatul a luat banii și a plătit taxiul. Apoi a ieșit din nou la drum, unde s-a urcat într-un alt taxi, care era condus de către un prieten din copilărie.

Și acestuia i-ar fi spus că a ieșit de la închisoare și i-a cerut să-l ducă la Brabova. Acolo, spun sursele Gândul, locuiește prima soție a pedofilului, care, după divorț, îi devenise amantă.

Nu a mai apucat să o întâlnească, deoarece a fost găsit și împușcat mortal de polițiști.

