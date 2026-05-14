Traian Băsescu despre cumpăna politică PNL. Cătălin Predoiu, ”un PSD-ist fără carnet”. Dan Motreanu, „liberal 100%”

Traian Băsescu zice că singura soluție pentru impasul politic este resuscitarea coaliției defuncte. Respectarea protocolului de guvernare, care prevede un premier liberal până la rotativa din 2027, trebuie respectat, consideră fostul președinte jucător. ”Un liberal adevărat”, este rezolvarea problemei. Dan Motreanu, actualul secretar general al PNL, ar avea profilul adecvat. Nu Cătălin Predoiu care este ”un PSD-ist fără carnet”, în opinia sa. Situația politică de acum este rezultatul organizării ticăloase a alegerilor din 2025, puncteză Traian Băsescu.

Traian Băsescu a spus că varianta de premier vehiculată în spațiul public, respectiv că Predoiu, ”a fost și pe la PDL, și pe la PNL se duce oriunde obține ceva (…) când are nevoie PSD-ul el răspunde mereu prezent”.

Bolojan, un mic pas în spate

Traian Băsescu i-a cerut lui Ilie Bolojan să înțeleagă sensul votului din Parlament și să admită că ”e gata, nu mai este premier”. Și ar trebui să revină la masa negocierilor de la Cotroceni.

În contextul în care solicită refacerea coaliției de guvernare, Băsescu a spus că cel mai potrivit ar fi Dan Motreanu, actualul secretar general al PNL. ”Motreanu este un liberal 100%, am fost cu el și în Parlamentul European, îl știu bine și nu îl poate acuza nimeni că nu este liberal.”.

Dan Motreanu este unul dintre cei mai vechi lideri ai PNL și unul dintre oamenii care au fost în aproape toate conducerile PNL din ultimii 20 de ani.

Ce avem acum este rezultatul organizării ticăloase a alegerilor

Traian Băsescu susține că originea actualei crize politice este „furtul alegerilor din 2024”.

„Atunci s-a făcut tot ce s-a putut pentru ca românii să nu înțeleagă ce votează. Doar vă dau un exemplu. Ce să înțeleagă românul când merge la vot, dacă el are de votat primarul, consilierul, lista de europarlamentari, și care e listă comună, PSD-PNL. Deci, cum credeți că s-a dus românul în fața urnei de vot cu buletinele astea? Confuzie totală. Vin și prezidențialele. Și fac turul 1 la prezidențiale, fac în săptămâna următoare alegerele legislative și vin cu turul 2 la Prezidențiale. Ce a înțeles românul? Ce a votat el în astea 3 săptămâni? Parlament? Președinte? Și pe urmă pui capacul la toate și anulezi turul 1 de la prezidențiale. Ce avem acum este rezultatul organizării ticăloase a alegerilor”, a spus, la TVR Info, Traian Băsescu.

