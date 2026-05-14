Prima pagină » Știri politice » Traian Băsescu despre cumpăna politică PNL. Cătălin Predoiu, ”un PSD-ist fără carnet”. Dan Motreanu, „liberal 100%”

Traian Băsescu despre cumpăna politică PNL. Cătălin Predoiu, ”un PSD-ist fără carnet”. Dan Motreanu, „liberal 100%”

Traian Băsescu despre cumpăna politică PNL. Cătălin Predoiu, ”un PSD-ist fără carnet”. Dan Motreanu,
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Traian Băsescu zice că singura soluție pentru impasul politic este resuscitarea coaliției defuncte. Respectarea protocolului de guvernare, care prevede un premier liberal până la rotativa din 2027, trebuie respectat, consideră fostul președinte jucător. Un liberal adevărat”, este rezolvarea problemei. Dan Motreanu, actualul secretar general al PNL, ar avea profilul adecvat. Nu Cătălin Predoiu care este ”un PSD-ist fără carnet”, în opinia sa. Situația politică de acum este rezultatul organizării ticăloase a alegerilor din 2025, puncteză Traian Băsescu.

Traian Băsescu a spus că varianta de premier vehiculată în spațiul public, respectiv că Predoiu, ”a fost și pe la PDL, și pe la PNL se duce oriunde obține ceva (…) când are nevoie PSD-ul el răspunde mereu prezent”.

Bolojan, un mic pas în spate

Traian Băsescu i-a cerut lui Ilie Bolojan să înțeleagă sensul votului din Parlament și să admită că ”e gata, nu mai este premier”. Și ar trebui să revină la masa negocierilor de la Cotroceni.

În contextul în care solicită refacerea coaliției de guvernare, Băsescu a spus că cel mai potrivit ar fi Dan Motreanu, actualul secretar general al PNL. ”Motreanu este un liberal 100%, am fost cu el și în Parlamentul European, îl știu bine și nu îl poate acuza nimeni că nu este liberal.”.

Dan Motreanu este unul dintre cei mai vechi lideri ai PNL și unul dintre oamenii care au fost în aproape toate conducerile PNL din ultimii 20 de ani.

Ce avem acum este rezultatul organizării ticăloase a alegerilor

Traian Băsescu susține că originea actualei crize politice este „furtul alegerilor din 2024”.

„Atunci s-a făcut tot ce s-a putut pentru ca românii să nu înțeleagă ce votează. Doar vă dau un exemplu. Ce să înțeleagă românul când merge la vot, dacă el are de votat primarul, consilierul, lista de europarlamentari, și care e listă comună, PSD-PNL.

Deci, cum credeți că s-a dus românul în fața urnei de vot cu buletinele astea? Confuzie totală.

Vin și prezidențialele. Și fac turul 1 la prezidențiale, fac în săptămâna următoare alegerele legislative și vin cu turul 2 la Prezidențiale.

Ce a înțeles românul? Ce a votat el în astea 3 săptămâni? Parlament? Președinte? Și pe urmă pui capacul la toate și anulezi turul 1 de la prezidențiale. Ce avem acum este rezultatul organizării ticăloase a alegerilor”, a spus, la TVR Info, Traian Băsescu.

Recomandarea autorului: PSD îi cere lui Ilie Bolojan să demisioneze, după ce omul pe care l-a numit în fruntea vămilor a fost reținut pentru corupție

Băsescu cere refacerea coaliției de guvernare: „Viitorul premier nu trebuie să fie un pesedist cu carnet liberal”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Peter Magyar pune capăt stării de urgență pe care Viktor Orban a impus-o acum 6 ani. Ce schimbări aduce
22:59
Peter Magyar pune capăt stării de urgență pe care Viktor Orban a impus-o acum 6 ani. Ce schimbări aduce
FLASH NEWS Donald Trump ezită să spună care au fost concluziile întâlnirii cu președintele chinez Xi Jinping. Ce se știe până acum
21:48
Donald Trump ezită să spună care au fost concluziile întâlnirii cu președintele chinez Xi Jinping. Ce se știe până acum
VIDEO Georgescu laudă PSD și pe George Simion pentru moțiunea de cenzură: „Felicitări, a fost un prim pas spre reconciliere națională”
21:29
Georgescu laudă PSD și pe George Simion pentru moțiunea de cenzură: „Felicitări, a fost un prim pas spre reconciliere națională”
EMISIUNI Călin Georgescu: „Până la sfârșitul anului se va semna pacea în Ucraina”
21:25
Călin Georgescu: „Până la sfârșitul anului se va semna pacea în Ucraina”
DEZVĂLUIRI Obama îl contrazice pe Donald Trump. Cum a reușit fostul președinte SUA să obțină 97% din uraniul îmbogățit al Iranului fără să tragă un foc de armă
20:58
Obama îl contrazice pe Donald Trump. Cum a reușit fostul președinte SUA să obțină 97% din uraniul îmbogățit al Iranului fără să tragă un foc de armă
EMISIUNI Călin Georgescu explică ce înseamnă patriotismul economic și suveranitatea economică: „Da, naționalizare” /„Intră totul în proprietatea poporului”
20:49
Călin Georgescu explică ce înseamnă patriotismul economic și suveranitatea economică: „Da, naționalizare” /„Intră totul în proprietatea poporului”
Mediafax
„Nostradamus cel viu” face o profeție înfiorătoare pentru următoarele luni ale lui 2026
Digi24
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de pe vasul de croazieră vorbește din carantină
Cancan.ro
Cum arată Conchita Wurst, la 12 ani după Eurovision. 'Femeia cu barbă', de nerecunoscut! 😲
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
Ilie Bolojan vs. Marcel Ciolacu - Administrația Prezidențială clarifică cine a propus reformularea cheie pentru miliardele din apărare
Mediafax
Traian Băsescu crede că Bolojan va candida la Președinția României
Click
Rețeta Laura Cosoi pentru plăcinta cu brânză dulce și foietaj: „Iese foarte bună”. E un desert simplu pe care vedeta îl prepară acasă
Digi24
„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon Panetta despre opțiunile lui Trump de a încheia războiul
Cancan.ro
BREAKING | Plutonierul major în rezervă Rădoiu Ovidiu-Nicolae a murit la doar 37 de ani
Ce se întâmplă doctore
Focar de norovirus pe o navă de croazieră din Caraibe: peste 100 de persoane infectate. Cum diferă de Covid-19 și Hantavirus
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul crossover
Descopera.ro
Cine a fost primul matematician din istorie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Descopera.ro
Un dinozaur gigant ar putea schimba tot ce știm despre titanii din Jurasic
CONTROVERSĂ Declarații halucinante ale ministrului Apărării: Nu știu cum îi cheamă pe cei care au negociat programul SAFE
22:10
Declarații halucinante ale ministrului Apărării: Nu știu cum îi cheamă pe cei care au negociat programul SAFE
MARIUS TUCĂ SHOW Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 15 mai, de la ora 20.00
22:00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 15 mai, de la ora 20.00
MILITAR Breșe de securitate în apărarea NATO. Ucrainenii au arătat punctele slabe ale Europei în cadrul unor exerciții militare din Suedia
20:58
Breșe de securitate în apărarea NATO. Ucrainenii au arătat punctele slabe ale Europei în cadrul unor exerciții militare din Suedia
ECONOMIE Dragoș Pîslaru se laudă singur: „Cererea de plată 4 este pregătită în totalitate de Guvernul Bolojan”. Culmea, guvernul a dat afară conducerea ADR, care are cea mai mare realizare pe cererea 4 de plată din PNRR
20:31
Dragoș Pîslaru se laudă singur: „Cererea de plată 4 este pregătită în totalitate de Guvernul Bolojan”. Culmea, guvernul a dat afară conducerea ADR, care are cea mai mare realizare pe cererea 4 de plată din PNRR
UPDATE CSM dă undă verde pentru eventuala reținere a procurorilor din Constanța, suspectați de fapte de corupție. Peste 130.000 € găsiți de anchetatori
20:30
CSM dă undă verde pentru eventuala reținere a procurorilor din Constanța, suspectați de fapte de corupție. Peste 130.000 € găsiți de anchetatori
Culmea ironiei! Aprobarea cererii 4 de plată din PNRR, de azi, cu care se laudă Bolojan, începe cu realizările în domeniul digital. Indirect, laude la ADR, instituție a cărei conducere a fost decapitată de Gheorghiu-Darău, scandal dezvăluit de Gândul
20:29
Culmea ironiei! Aprobarea cererii 4 de plată din PNRR, de azi, cu care se laudă Bolojan, începe cu realizările în domeniul digital. Indirect, laude la ADR, instituție a cărei conducere a fost decapitată de Gheorghiu-Darău, scandal dezvăluit de Gândul

Cele mai noi

Trimite acest link pe