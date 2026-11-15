Fermierii europeni trag un semnal de alarmă la Bruxelles. Aceștia cer sprijin financiar, după ce seceta a lovit simultan 17 state din blocul comunitar, în 2026, în timp ce Comisia Europeană pariază pe bioeconomie

Fermierii europeni trag un semnal de alarmă la Bruxelles. Seceta și canicula au afectat simultan 17 state membre ale blocului comunitar, punând presiune pe agricultura europeană. Organizațiile fermierilor cer suplimentarea fondurilor de sprijin, în timp ce Comisia Europeană pregătește noi măsuri pentru tranziția verde și dezvoltarea bioeconomiei.

Pentru agricultori, anul 2026 a fost marcat de pierderi importante, pe fondul secetei și al condițiilor meteorologice. Potrivit Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene (JRC), temperaturile de peste 35 de grade Celsius și lipsa apei din sol au redus semnificativ producțiile agricole. Porumbul, soia, sfecla de zahăr și cartofii se numără printre culturile cele mai afectate. Deficitul de furaje pune, totodată, presiune asupra sectorului zootehnic.

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Organizațiile europene ale fermierilor, inclusiv COPA-COGECA, cer măsuri urgente pentru sprijinirea agriculturii. Acestea consideră că actualele fonduri de criză nu mai fac față dezastrelor naturale tot mai frecvente. Fermierii cer majorarea urgentă a rezervei agricole europene, pentru despăgubirea celor afectați de pierderi. Aceștia avertizează că reducerea bugetului Politicii Agricole Comune (PAC) ar putea pune în pericol securitatea alimentară a UE.

Pe de altă parte, în România, peste 53.900 de fermieri afectați de secetă vor primi ajutoare de urgență. MADR estimează că plățile vor fi efectuate până la 31 decembrie 2026.

Asociațiile de fermieri cer investiții mai rapide în sistemele de irigații și suplimentarea fondurilor pentru compensarea costurilor inputurilor agricole. Măsurile ar ajuta fermele să facă față schimbărilor climatice și fluctuațiilor pieței, arată Agro-tv.ro.

De ce mizează comisarii europeni pe o bioeconomie

Însă, Comisia Europeană mizează pe inovație și tehnologie pentru viitorul agriculturii. Comisarii europeni au lansat Alianța pentru Bioeconomia Europei, care reunește peste 100 de reprezentanți din industrie, cercetare și administrație. Alianța vizează promovarea soluțiilor biologice și a tehnologiilor verzi pentru reducerea utilizării substanțelor chimice și protejarea culturilor în perioadele de secetă.

Totodată, Comisia Europeană a lansat granturile IMCAP 2027, cu un buget de 4 milioane de euro și o cofinanțare de 60%. Fondurile vor sprijini campanii de informare despre Politica Agricolă Comună și soluțiile agricole inovatoare.

Sursă foto: Envato – imagini cu rol ilustrativ