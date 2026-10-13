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Electrocasnicul considerat „vampirul energetic” al toamnei. Consumă într-un minut cât 250 de becuri aprinse simultan

Electrocasnicul considerat
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Electrocasnicul considerat „vampirul energetic” al toamnei. Consumă într-un minut cât 250 de becuri aprinse simultan.

Electrocasnicul considerat „vampirul energetic” al toamnei

Toamna se numără bobocii, dar și facturile neplătite la curent? Un aparat electrocasnic din gospodărie este considerat adevăratul „vampir energetic” al sezonului rece: uscătorul de rufe (sau mașina de spălat cu uscător, pentru cei mai cu dare de mână).

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Vara, cele mai multe haine sunt uscate în mod natural, afară sau pe balcon, pe uscătorul cu „bețe”. Soarele ne ajută în acest sens.

Când vremea se strică și devine rece, umedă și ploioasă, uscatul rufelor pe balcon durează foarte mult, iar uscatul în casă crește umiditatea și riscul de mucegai.

Astfel, uscătorul de rufe ajunge să fie folosit tot mai des, la capacitate maximă.

Un uscător de rufe clasic (mai ales cele cu condensare fără pompă de căldură) poate consuma între 2 kWh și 4 kWh pe un singur ciclu de uscare. Dacă este folosit de 3-4 ori pe săptămână, poate adăuga zeci de kWh lunar la factura de energie electrică.

Totodată, toamna începem să spălăm și să uscăm haine mai grele (hanorace, pulovere, geci, articole din bumbac gros), care rețin mai multă apă și necesită timpi mai lungi de uscare.

Uscătorul consumă cât 250 de becuri LED aprinse simultan

Luăm în considerare o putere instantanee de 2.500 W (2.5 kW). Un bec LED obișnuit are o putere de 10 W (0.01 kW): deci uscătorul consumă echivalentul a 250 de becuri LED aprinse simultan.

Privit din punct de vedere al puterii instantanee în timpul funcționării, uscătorul de rufe utilizează instant pe moment cât 250 de becuri LED aprinse în același timp.

Cum alegi cel mai bun uscător de rufe

Cel mai eficient uscător de rufe este cel echipat cu tehnologie cu pompă de căldură și clasă energetică superioară (A+++ sau A++).

Spre deosebire de modelele clasice cu condensare, cele cu pompă de căldură recirculă aerul cald și usucă hainele la temperaturi mai scăzute, reducând consumul de energie electrică cu până la 60-70%.

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