România și celelalte state din Europa Centrală și de Est au nevoie de investiții în infrastructura energetică și de dezvoltarea conexiunilor transfrontaliere pentru a reduce decalajele de competitivitate față de economiile din vestul Uniunii Europene. Este mesajul transmis de Roberto Stan, director economic al Tecnic Consulting Engineering România SRL, la finalul conferinței Euro Industry Summit, desfășurată la Parlamentul European din Bruxelles. Acesta a subliniat că prețurile ridicate ale energiei influențează direct costurile de producție și capacitatea companiilor românești de a concura pe piața unică europeană.

Dezvoltarea infrastructurii, reducerea diferențelor dintre prețurile energiei și o abordare integrată a politicilor europene sunt esențiale pentru creșterea competitivității economiei românești. Acestea sunt principalele concluzii formulate de Roberto Stan, director economic al Tecnic Consulting Engineering România SRL, după participarea la Euro Industry Summit, conferință organizată la Parlamentul European din Bruxelles.

Reprezentantul companiei specializate în proiectare și consultanță în infrastructură a apreciat că reuniunea a oferit un cadru relevant pentru discutarea problemelor care afectează industria europeană, în contextul pregătirii viitorului buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034.

Roberto Stan: „Problemele energiei, reglementările și bugetul european trebuie privite ca un tot unitar”

Unul dintre aspectele apreciate de Roberto Stan a fost abordarea integrată a temelor discutate în cadrul conferinței, de la prețurile energiei și reglementările pieței până la viitoarele instrumente financiare europene.

„Din perspectiva activității de proiectare și consultanță în infrastructură, acest summit a fost binevenit și foarte bine ancorat în realitatea actuală”, a declarat Roberto Stan.

Acesta a subliniat că politicile europene privind energia, finanțarea și dezvoltarea infrastructurii nu pot fi analizate separat, deoarece sunt interdependente și influențează direct competitivitatea economică.

„Faptul că discuțiile nu au fost fragmentate și au fost abordate prețul energiei, reglementările existente pe această piață, precum și bugetul multianual 2028–2034 este foarte important. Acest lucru trebuie să se aplice și în domeniul infrastructurii, adică totul trebuie privit ca un tot unitar”, a explicat economic comercial al Tecnic Consulting Engineering România.

România are nevoie de infrastructură energetică și conexiuni transfrontaliere

Întrebat ce măsuri sunt necesare pentru ca România și celelalte state din Europa Centrală și de Est să devină mai competitive la nivel european și internațional, Roberto Stan a indicat dezvoltarea infrastructurii de transport al energiei electrice drept una dintre priorități.

„În primul rând, din punctul nostru de vedere, ca ingineri, este nevoie de un sistem de transport și de conexiuni transfrontaliere care să asigure transportul energiei electrice”, a afirmat Roberto Stan.

Dezvoltarea acestor conexiuni este importantă pentru o integrare mai eficientă a piețelor energetice și pentru îmbunătățirea condițiilor în care companiile industriale își desfășoară activitatea.

Decalajul Est–Vest în privința prețurilor energiei afectează industria românească

Roberto Stan a atras atenția asupra diferențelor dintre costurile energiei în estul și vestul Europei, pe care le consideră un obstacol pentru competitivitatea companiilor din România și din regiune.

În opinia sa, prețurile mai ridicate ale energiei suportate de producătorii din Europa de Est se reflectă în costurile produselor și limitează capacitatea acestora de a concura în condiții comparabile cu firmele din alte state membre.

„Trebuie văzut decalajul existent între est și vest, în sensul prețului foarte ridicat al energiei din partea de est, preț care face ca, obiectiv, prețurile produselor să nu fie competitive pe piața unică”, a avertizat reprezentantul Tecnic Consulting Engineering România.

Această situație evidențiază, în evaluarea sa, necesitatea unor investiții coordonate în infrastructura energetică europeană, astfel încât diferențele de cost să nu continue să afecteze dezvoltarea industrială a statelor din estul Uniunii.

Pentru companiile românești, reducerea acestor decalaje ar putea însemna condiții mai favorabile de producție, o capacitate mai mare de atragere a investițiilor și oportunități suplimentare de extindere pe piețele externe.

Euro Industry Summit, un prim pas către identificarea soluțiilor pentru competitivitate

Referindu-se la rezultatele discuțiilor de la Bruxelles, Roberto Stan a apreciat că reuniunea reprezintă un început important pentru conturarea unor soluții privind dezvoltarea infrastructurii și creșterea competitivității economice.

Totodată, acesta a subliniat că dialogul dintre reprezentanții industriei și instituțiile europene trebuie să continue, pentru ca problemele identificate să fie urmate de măsuri concrete.

„Este un prim pas. Consider că astfel de întâlniri trebuie să continue, astfel încât produsele care se realizează în România să poată deveni competitive pe piața unică și nu numai”, a declarat Roberto Stan.

Investițiile în infrastructură, esențiale pentru viitorul competitivității României

Participarea Tecnic Consulting Engineering România la Euro Industry Summit a adus în dezbatere perspectiva sectorului de proiectare și consultanță în infrastructură asupra provocărilor economice europene.

Mesajul transmis de Roberto Stan pune accent pe necesitatea corelării investițiilor în infrastructură cu politicile energetice și cu viitoarele mecanisme de finanțare ale Uniunii Europene.

În contextul pregătirii bugetului european pentru perioada 2028–2034, dezvoltarea rețelelor de transport al energiei și a interconexiunilor transfrontaliere reprezintă, în opinia sa, direcții importante pentru reducerea decalajelor economice dintre estul și vestul Europei.

Concluzia reprezentantului Tecnic Consulting Engineering România este că îmbunătățirea competitivității produselor românești depinde inclusiv de capacitatea autorităților și a mediului economic de a susține investiții în infrastructură și de a transforma dialogul european în proiecte concrete.