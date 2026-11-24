Ministrul Energiei a făcut bilanțul după prima lună de mandat în Guvernul Niculescu. Dumitru Chisăliță a precizat când ar putea scădea facturile la gaze, dar și în ce stadiu se află pregătirea Comandamentului de iarnă, investițiile de la Cernavodă și punerea în funcțiune a unor capacități noi.

Facturile la gaze ar putea fi mai mici cu aproximativ 10% de la 1 aprilie 2027, dacă proiectul Ministerului Energiei va fi aplicat în forma actuală. Estimarea vizează doar prețul administrat, iar tarifele, taxele și marjele furnizorilor pot influența costul final.

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Când ar putea scădea facturile la gaze

Proiectul de ordonanță, aflat în transparență decizională din 16 noiembrie, vizează perioada 1 aprilie 2027-31 martie 2028 și tranziția treptată către piața liberă. Dumitru Chisăliță estimează o posibilă reducere cu 10% a prețului final la gaze, în funcție de evoluția tarifelor, taxelor și marjelor furnizorilor.

„Ordonanța de Urgență, aplicată așa cum am gândit-o, va determina o potențială scădere a prețului la consumatorul final. De ce zic potențială? Pentru că noi ne ocupăm strict de partea de marfă. O evoluție a tarifelor, a taxelor sau a marjei comerciale a furnizorilor poate să dea peste cap calculul pe care l-am făcut.

Dar, ținând seama efectiv de prețul administrativ pe care noi îl stabilim, considerăm că prețul final ar trebui să scadă față de ceea ce există în momentul de față cu circa 10%. Măsura va intra în vigoare la 1 aprilie 2027, cu aplicabilitate până în 31 martie 2028”, a declarat Dumitru Chisăliță.

Trecerea gospodăriilor la piața liberă se va face treptat, pe parcursul unui an, printr-un mecanism aplicat lunar de furnizori și campanii de informare. Pentru consumatorii noncasnici sunt pregătite măsuri de eficiență energetică și facilități de finanțare, pentru reducerea consumului și a costurilor. De asemenea, ministerul Energiei propune menținerea ajutorului pentru consumatorii vulnerabili în iarna 2026-2027 și introducerea unui sistem de sprijin adaptat veniturilor și nevoilor fiecăruia. Obiectivul este reducerea cu 50% a numărului consumatorilor vulnerabili în următorii 10 ani.

Ministrul Energiei estimează că un ajutor de 50 de lei ar putea fi suficient pentru mulți consumatori, dar formula de calcul nu a fost prezentată. În februarie 2026, 724.847 de cereri pentru tichete de energie erau eligibile.

Ce se întâmplă la Cernavodă

Totodată, accentul a fost pus și pe pregătirea Comandamentului de iarnă, investițiile de la Cernavodă și punerea în funcțiune a unor capacități noi. În ultima lună au fost adăugați 100 MW în capacități de producție și 36 MW în capacități de stocare. Obiectivul este ca România să ajungă la 1.500 MW de stocare până la finalul anului.

La Cernavodă au fost accelerate proiectele de retehnologizare a Unității 1 și de pregătire a Unităților 3 și 4. Autoritățile au luat măsuri și pentru repornirea echipamentelor și prevenirea unor noi probleme care ar putea afecta producția de energie.

„Au fost derulate activități specifice atât pentru repornirea și punerea în funcțiune a echipamentelor, cât și pentru prevenirea unor situații similare, prin acțiuni derulate de Ministerul Transporturilor, de noi și de Nuclearelectrica, astfel încât să evităm situațiile pe care le-am avut în această vară și care au făcut ca o cantitate importantă de energie să nu fie în sistem”, a declarat Dumitru Chisăliță.

Dumitru Chisăliță: „La momentul în care am ajuns în minister, am găsit foarte multe contracte întârziate”

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a susținut că a găsit 850 de contracte întârziate, unele cu până la un an. În ultima lună au fost efectuate plăți de 200 de milioane de euro. Obiectivul reprezintă recuperarea restanțelor până la finalul anului.

„La momentul în care am ajuns în minister, am găsit foarte multe contracte întârziate. Discutăm despre 850 de contracte, unele cu întârzieri de până la un an. Am derulat activități intense și am reușit în această lună să facem plăți pentru contracte în valoare de 200 de milioane de euro. Până la sfârșitul anului avem în vedere să continuăm aceste plăți, astfel încât să ajungem la zi”, a declarat ministrul Energiei, arată Digi24.

Totodată, ministerul a încheiat documentația tehnică pentru energia eoliană offshore. De altfel, a reluat avizarea unor proiecte de infrastructură pentru transportul gazelor, inclusiv investiții blocate ale Transgaz.

Proiectul de modificare a Legii energiei electrice prevede ca producătorii să vândă 50% din energia disponibilă prin contracte bilaterale, iar furnizorii să cumpere astfel 30% din necesar. Măsura urmărește creșterea lichidității și reducerea prețurilor.

„Vorbim despre o obligație de 50% pentru producători și despre o obligație de 30% pentru furnizori de a achiziționa aceste cantități de energie, cu scopul de a crește lichiditatea pe piață și, în același timp, de a scădea prețul energiei”, a spus Dumitru Chisăliță.

Totodată, sunt pregătite criterii de competență pentru conducerea companiilor energetice de stat, în contextul expirării mai multor mandate în 2027. Ministrul nu se opune transferului ELCEN către Primăria Capitalei, dacă sunt respectate procedurile legale.