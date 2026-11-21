Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a declarat sâmbătă, 21 noiembrie, la Antena 3 CNN, că, la momentul actual, consumatorii casnici din România plătesc un preț de aproximativ cinci ori mai mic decât cel al pieței. Concret, acesta afirmă că, dacă prețul pieței se situează undeva la cifra de 500 de lei/MWh, consumatorii beneficiază de un preț redus până la 110 lei/MWh. De asemenea, ministrul a precizat că își dorește ca schema de plafonare să rămână valabilă și după data de 31 martie 2027 – termen fixat prin OUG nr. 12/2026 – scenariu în care, conform declarațiilor sale, prețul pentru consumatori ar putea fi „chiar mai mic decât în momentul de față”.

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„Propunerea mea este să continuăm schema de plafonare și pe parcursul anului 2027”

„Există, în momentul de față, o legislație prin care prețul este stabilit administrativ, printr-o lege. Astăzi, prețul pieței este undeva în jur de 500 de lei, iar prețul cu care se vinde gazul către populație, fără taxe și tarife, este de 110 lei.

Discutăm de un preț care este de aproape cinci ori mai mic decât prețul pieței, iar acest preț este valabil până în 31 martie 2027. În același timp, propunerea mea este să continuăm această schemă și pe parcursul anului 2027, de așa natură încât prețurile la populație să fie în continuare la un nivel chiar mai mic decât este în momentul de față”, a explicat Dumitru Chisăliță.

Ministrul Energiei a explicat și când ar putea începe să scadă prețurile la energie

Invitat luni, 17 noiembrie, la Digi24, Dumitru Chisăliță a explicat că în România urmează să fie puse în funcțiune și alte capacități de producție și de stocare a energiei, ceea ce va duce la „o creștere importantă de producție de energie în România”.

De asemenea, ministrul a mai precizat că prețurile la energie ar putea începe să scadă din primăvara anului viitor.

„Există o creștere foarte mare a acestei activități, există foarte mulți investitori care derulează în momentul de față investiții în baterii.

Noi prognozam acum o lună și jumătate că vom ajunge undeva la 2.000 de megawați stocare în baterii, probabil că vom depăși acest nivel, iar perspectiva anului viitor este una și mai bună.

În momentul de față, așa cum arată prognozele, da, avem o tendință de reducere a prețurilor începând cu primăvara lui 2027”, a explicat ministrul Energiei.