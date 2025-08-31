Ce vinuri merg cu fiecare tip de parizer: Arta potrivirii

Ce băuturi merg cu fiecare tip de sortiment de parizer? Întrebarea i-a preocupat atât de intens pe degustătorii de vinuri încât că au organizat demonstrații și cursuri pentru potrivirea sortimentelor de parizer cu vinuri.

Parizerul, ajuns la 80 de lei/kilogramul, este printre cele mai vândute mezeluri locale, având circa 150 de ani de istorie în spate.

Opt feluri de parizer, patru artizanale! Degustătorii verifică membranele, golurile de aer, gustul și conținutul, judecând erorile de producție. Pe felie nu trebuie să rămână resturi, iar vânzătorii din măcelării și magazine trebuie să-i scoată ambalajul la tăiere. Au testat prima oară parizerul de pui.

Mirosul de boia, usturoi cu piper și nucșoară se răspândește rapid. Câșțigătorii intră în potrivirea cu vinurile.

Parizerul de vită se potrivește cu vinul rose.

Parizerul de pui merge cu vin spumant.

Un vin alb însoțește parizerul de porc.

150 de nostalgici după gustul copilăriei s-au înscris în prima zi.

Sursa Video: Știrile PRO TV

