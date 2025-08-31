Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Rețete » Ce vinuri merg cu fiecare tip de parizer: Arta potrivirii

Ce vinuri merg cu fiecare tip de parizer: Arta potrivirii

31 aug. 2025, 22:02, Rețete
Ce vinuri merg cu fiecare tip de parizer: Arta potrivirii

Ce băuturi merg cu fiecare tip de sortiment de parizer? Întrebarea i-a preocupat atât de intens pe degustătorii de vinuri încât că au organizat demonstrații și cursuri pentru potrivirea sortimentelor de parizer cu vinuri.

Parizerul, ajuns la 80 de lei/kilogramul, este printre cele mai vândute mezeluri locale, având circa 150 de ani de istorie în spate.

Opt feluri de parizer, patru artizanale! Degustătorii verifică membranele, golurile de aer, gustul și conținutul, judecând erorile de producție. Pe felie nu trebuie să rămână resturi, iar vânzătorii din măcelării și magazine trebuie să-i scoată ambalajul la tăiere. Au testat prima oară parizerul de pui.

Mirosul de boia, usturoi cu piper și nucșoară se răspândește rapid. Câșțigătorii intră în potrivirea cu vinurile.

  • Parizerul de vită se potrivește cu vinul rose.
  • Parizerul de pui merge cu vin spumant.
  • Un vin alb însoțește parizerul de porc.

150 de nostalgici după gustul copilăriei s-au înscris în prima zi.

Sursa Video: Știrile PRO TV

Autorul recomandă: Care este singurul parizer SĂNĂTOS din România. Dragoș Pătraru le-a testat pe toate și a găsit răspunsul

Citește și

REȚETE O rețetă veche de 100 de ani: Iată ingredientele și cei 11 pași de urmat pentru a prepara o zacuscă autentică și delicioasă
20:32, 22 Aug 2025
O rețetă veche de 100 de ani: Iată ingredientele și cei 11 pași de urmat pentru a prepara o zacuscă autentică și delicioasă
REȚETE O nouă rețetă inedită de PATEU este în vogă. Din ce ingrediente se prepară unul dintre cele mai populare preparate din vara anului 2025
23:02, 18 Aug 2025
O nouă rețetă inedită de PATEU este în vogă. Din ce ingrediente se prepară unul dintre cele mai populare preparate din vara anului 2025
REȚETE Focaccia: Rețeta corectă pentru a prepara pâinea pufoasă ITALIANĂ. Ingredientele de care ai nevoie
16:58, 16 Aug 2025
Focaccia: Rețeta corectă pentru a prepara pâinea pufoasă ITALIANĂ. Ingredientele de care ai nevoie
REȚETE Ingredientul care nu trebuie pus niciodată pe o PIZZA, indiferent de sortiment. Este consideră o „crimă” la adresa bucătăriei italiene
18:59, 14 Aug 2025
Ingredientul care nu trebuie pus niciodată pe o PIZZA, indiferent de sortiment. Este consideră o „crimă” la adresa bucătăriei italiene
RELIGIE Bucate de vară și băuturi de Adormirea Maicii Domnului: Un meniu de sărbătoare cu preparate inedite de 15 august
12:41, 13 Aug 2025
Bucate de vară și băuturi de Adormirea Maicii Domnului: Un meniu de sărbătoare cu preparate inedite de 15 august
REȚETE Deși a savurat preparate franțuzești, turcești și japoneze, Ion Iliescu a iubit un preparat românesc care i-a lăsat o „impresie de NEUITAT”
08:07, 07 Aug 2025
Deși a savurat preparate franțuzești, turcești și japoneze, Ion Iliescu a iubit un preparat românesc care i-a lăsat o „impresie de NEUITAT”
Mediafax
Cine este Abu Obeida, omul mascat al Hamas, ucis de Israel
Digi24
Camere radar pe podul suspendat de la Brăila. Șoferii sunt nemulțumiți și cer măsuri ca să nu se mai strice asfaltul
Cancan.ro
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
Adevarul
Scene uimitoare într-o urmărire pe o autostradă. Poliția a dezmembrat din mers o mașină furată
Mediafax
SRI cere expulzarea din România a unui cetățean străin pentru că reprezintă un pericol la adresa siguranței naționale!
Click
Regina care stăpânea arta seducției și atrăgea bărbații ca un magnet. Povestea fascinantă a femeii care a rescris istoria lumii
Wowbiz
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Antena 3
Asasinat în Ucraina. Fostul preşedinte al Parlamentului a fost împuşcat mortal în Liov. Momentul a fost filmat
Digi24
Cum reușește armata Rusiei să înainteze pe câmpul de luptă din Ucraina, deși a suferit pierderi uriașe
Cancan.ro
Nicușor Dan s-a întâlnit cu ispita de la Insula iubirii 2025! Momentul în care președintele României îi zâmbește cu subînțeles
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
observatornews.ro
Tensiuni dure în coaliţie. Reforma administraţiei locale, amânată două săptămâni: care sunt calculele
StirileKanalD
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
KanalD
O persoană a fost lovită mortal de tren în București! Circulația a fost blocată
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Descopera.ro
SEMNE că social media strică relația de CUPLU
Capital.ro
Se renunță la ora de iarnă în 2025. Nu se mai dă ceasul înapoi cu o oră. Ora de vară devine permanentă
Evz.ro
Dosarul unui imperiu criminal. Regizorul din umbră al celor mai sângeroase asasinate din România
A1
Președintele Nicușor Dan, întâlnire surpriză la Chișinău cu ispita feminină de la Insula Iubirii sezonul 9! Cum s-au fotografiat
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
VIDEO De când nu și-a mai văzut Adriana Bahmuțeanu copiii? Aceștia au făcut un lucru scandalos în sala de judecată: „Ei nu vor nici măcar să-i ating.”
RadioImpuls
Ies la iveală noi detalii despre crima din Cluj. Vecinii fac declarații sfâșietoare: "Nu știu ce s-o putut întâmpla în mintea lor". Și-a ucis fosta soție dintr-un motiv absurd, apoi și-a pus capăt zilelor. Adevărul din spatele faptei te răscolește 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e? întreabă gâfâind
Descopera.ro
Socializarea ne-ar putea prelungi viața, indică un nou studiu
POLITICĂ Nicușor Dan susține că actuala coaliție funcționează și că sunt șanse „extrem-extrem de mici” pentru un Guvern PSD-AUR
21:53
Nicușor Dan susține că actuala coaliție funcționează și că sunt șanse „extrem-extrem de mici” pentru un Guvern PSD-AUR
POLITICĂ Nicușor Dan dezvăluie că Ion Ceban ar fi încercat să-l întâlnească / „Am fost sfătuit de servicii să nu-l primesc”
21:31
Nicușor Dan dezvăluie că Ion Ceban ar fi încercat să-l întâlnească / „Am fost sfătuit de servicii să nu-l primesc”
POLITICĂ România a luat măsuri pentru urgentarea controlului la vămile cu Republica Moldova. Dan: „Am reușit să scădem la o medie de 30 de minute”
21:30
România a luat măsuri pentru urgentarea controlului la vămile cu Republica Moldova. Dan: „Am reușit să scădem la o medie de 30 de minute”
POLITICĂ Lasconi îl critică pe Bolojan: Cea mai mare greșeală într-o societate CAPITALISTĂ este să tai investițiile. Măsurile de AUSTERITATE duc la DICTATURĂ
21:30
Lasconi îl critică pe Bolojan: Cea mai mare greșeală într-o societate CAPITALISTĂ este să tai investițiile. Măsurile de AUSTERITATE duc la DICTATURĂ
POLITICĂ Nicușor Dan anunță că România ajută Republica Moldova, în prag de alegeri: “Avem expertiză pe tipul acesta de incitare la protest”
21:17
Nicușor Dan anunță că România ajută Republica Moldova, în prag de alegeri: “Avem expertiză pe tipul acesta de incitare la protest”
POLITICĂ Nicușor Dan respinge acuzația că a câștigat alegerile în Republica Moldova prin fraudă: „Este un fals de două ori evident”
21:16
Nicușor Dan respinge acuzația că a câștigat alegerile în Republica Moldova prin fraudă: „Este un fals de două ori evident”