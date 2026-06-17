Cum să prepari cel mai bun sandviș cu ton. Poți adăuga un ingredient care, de multe ori, este ignorat în cazul acestui preparat ușor și delicios, scrie express.co.uk.

Cum să prepari cel mai bun sandviș cu ton

Un sandviș cu ton este una din cele mai sănătoase gustări, la prânz, dar un singur ingredient îl poate transforma într-un preparat cu adevărat gourmet.

Sandvișurile cu ton se prepară rapid, ușor și îți oferă energia necesară până la următoarea masă a zilei.

Chiar dacă rețeta clasică este greu de „învins”, bucătarii spun că un ingredient poate face diferența și este chiar sănătos.

Expertul culinar Alyssa Brantley de la site-ul Everyday Maven spune: „O să-ți placă la nebunie cât de simplu poți amesteca totul. Poți alege chiar acum ingredientele, deoarece sunt sigură că ți-e poftă de un asemenea sandviș. Mie mi-e poftă chiar acum”.

Ce trebuie să adaugi neapărat la sandvișul cu ton

Legumele sunt ingredientele care fac diferența. Morcovi, salată, ceapă, toate transformă sandvișul cu ton și maioneză într-o minune culinară, crocantă și gustoasă.

„Prepar rețeta asta de ani de zile și este unul din cele mai populare produse din lista firmei mele de catering, mai ales la școli”, spune Alyssa.

Îți trebuie maximum 30 de minute să prepari sandvișurile cu ton pentru opt persoane.

De asemenea, poți înlocui pâinea cu frunze de salată sau chiar felii de avocado.

Rețeta-minune de sandviș cu ton

Ingrediente

– Patru conserve de ton

– 1/2 cană de morcovi tocați

– 1/2 cană de țelină tocată

– 1/2 cană de pătrunjel tocat

– 1/3 cană de ceapă roșie tocată

– Patru ceape verzi medii tocate

– Un cățel de usturoi

– 10 linguri de maioneză

– O linguriță de sare

– 1/4 linguriță de piper negru proaspăt măcinat

Mod de preparare

Deschide conservele de ton și scurge (foarte bine!) apa. Pune tonul într-un bol mare. Folosește mixerul pentru a tăia morcovul, salata, pătrunjelul, ceapa etc. Asigură-te că măsori fiecare ingredient, pentru a te asigura că ai cantitatea dorită, raportat la numărul de persoane care vor servi deliciosul sandviș cu ton.

Dacă nu ai mixer, poți tăia ingredientele cu un cuțit sau le poți da printr-un feliator de brânzeturi. Următorul pas este să adaugi ingredientele într-un castron cu ton, alături de puțin usturoi mărunțit.

Apoi adaugi maioneza, sarea și piperul. Folosește o furculiță pentru a amesteca totul în bol. Adaugă și alte condimente, dacă dorești neapărat.

Sursa foto: Envato (caracter ilustrativ)