Produsele de patiserie și sandvișurile sunt unele dintre cele mai la îndemână alimente pe care le consumăm la micul dejun. Află ce conține, de fapt, sandvișul cu parizer de la Luca, produsul de patiserie preferat al românilor nostalgici în 2026.

Dimineața, cand majoritatea oamenilor se grăbesc spre serviciu, un sandviș este varianta ideală de mic dejun. Simigeriile sunt la tot pasul și pe lângă clasicii covrigi și merdenele, au și diverse sandvișuri.

Luca, una dintre cele mai cunoscute și apreciate simigerii, a readus în atenția oamenilor clasicul sandviș cu parizer. Sub sloganul „De poftă, nu de nostalgie”, sandvișul este în ediție limitată. Rețeta păstrează ingredientele clasice pentru gustul autentic pe care îl știm: parizer, ardei kapia proaspăt, muștar clasic și chiflă. Sandvișul costă 6,99 RON.

Ce conține sandvișul

Pe site-ul Luca, ingredientele folosite pentru celebrul sandviș sunt următoarele:

Chiflă kaiser [făină de GRÂU, apă, drojdie, sare iodată (sare, iodat de potasiu), gluten (GRÂU), antioxidant: acid ascorbic, făină de malț (GRÂU)], 30% parizer (carne de porc din UE, apă, slănină, șorici, amidon, proteină din LAPTE și ZER, sare, LAPTE praf, agent de îngroșare: caragenan, conservant: diacetat de sodiu, nitrit de sodiu, stabilizatori: difosfați, trifosfați, polifosfați, condimente, extract de condimente, proteină animală din porc, zaharuri: dextroză, potențiator de aromă: monoglutamat de sodiu, antioxidant: acid ascorbic, proteină vegetală din SOIA, arome, arome naturale, colorant: carmină), MUȘTAR dulce (apă, 16% MUȘTAR boabe, oțet din alcool, zahăr, sare iodată, stabilizator: guma xantan, coloranți: curcuma, betacaroten, amestec de condimente), ardei capia. Poate conține urme de: OU, ȚELINĂ.

Sandvișul cu parizer a fost lansat, inițial, în anul 2025, în simigeriile Luca. A devenit rapid unul dintre preferatele oamenilor, astfel că este acum readus la vânzare.

