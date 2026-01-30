Cea mai bună rețetă de tort de morcovi. Nu are zahăr adăugat și se prepară foarte ușor

Zahărul a devenit tot mai greu de evitat în majoritatea deserturilor. Cei care vor să îl elimine, această variantă de tort de morcovi fără zahăr este alegerea perfectă și ușor de făcut.

Multe dulciuri sunt pline de zahăr, așa că e greu să găsești una care să nu fie. Pentru a-ți satisface pofta de dulce fără să te simți vinovat, Good Food, citată de Express.com, a împărtășit o rețetă de tort de morcovi care necesită doar câteva ingrediente.

Rețetă de tort de morcovi fără zahăr

În notele rețetei era precizat: „Această prăjitură cu morcovi fără lactate și zahăr folosește xilitol natural pentru a fi îndulcită și este foarte ușor de preparat”

Rețeta are deja peste 20 de recenzii de cinci stele, iar un comentariu spune: „cea mai bună prăjitură cu morcovi făcută vreodată”, iar altul precizează „delicioasă”. Perfectă de savurat cu o ceașcă fierbinte de ceai sau cafea, pentru a însenina chiar și zilele monotone de iarnă.

Ingrediente:

100g nuci pecan

140 g făină

Două lingurițe de scorțișoară măcinată

O linguriță de bicarbonat de sodiu

140g xilitol

Două ouă mari, la temperatura camerei

140 ml ulei de rapiță

175 g morcov ras

100g stafide

Mod de preparare

Preîncălziți cuptorul la 180°C/160°C la funcția de ventilație, apoi ungeți și tapetați o tavă rotundă de tort cu diametrul de 18 cm cu hârtie de copt. Pune deoparte 12 nuci pecan și toacă-le în bucăți mai mari pe restul.

Într-un bol mare, amestecați făina, scorțișoara, bicarbonatul de sodiu, xilitolul și nucile pecan tocate.

Într-un bol sau castron separat, bateți ouăle și uleiul împreună. Turnați-le în amestecul de făină și amestecați până se omogenizează.

Adăugați morcovul și stafidele. Turnați compoziția în tava tapetată cu hârtie de copt, neteziți suprafața și apăsați nucile pecan întregi pentru a forma un cerc în jurul marginii.

Coaceți timp de o oră și 10 minute, până când partea de sus se simte moale și trece testul scobitorii.

