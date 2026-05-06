Ce a pățit femeia care a mâncat doar sardine timp de 120 de zile

O femeie susține că s-a simțit „sănătoasă ca un cal”, după ce a urmat o dietă strictă cu sardine, timp de 120 de zile, scrie ladbible.com.

Jane Crummett a consumat nimic altceva decât pește în puțin ulei, timp de 4 luni.

Dieta ar fi ajutat-o să își schimbe viața. Potrivit femeii de 64 de ani, a scăzut în greutate, a redus zahărul și a scăpat de o durere pe care o avea de ceva timp.

Sardinele au energizat-o și i-au „resetat” metabolismul. Dr. Annette Bosworth, cunoscută drept Dr. Boz, a spus că sardinele sunt „supermâncarea momentului”.

Medicul din Florida, specializat în „inversarea bolilor cronice printr-un stil de viață ketogenic”, este cel care a încurajat-o pe Jane să încerce.

Jane, veterană a Marinei SUA și fostă intervenționer în caz de urgență, a explicat anterior că a făcut pasul decisiv după ani de suferință din cauza durerilor extreme de picioare din cauza fasciitei plantare, precum și a inflamației din corp.

Jane și „relația nesănătoasă” cu mâncarea

Jane a recunoscut că avea o „relație nesănătoasă” cu mâncarea. La un moment dat, femeia cântărea 107 kg.

În 2020, când a început dieta carnivoră – cu produse animale precum carne, pește, fructe de mare, ouă și lactate – a slăbit 29 kg.

Un studiu Web MD arată că dieta cu sardine ajută la sănătatea inimii, a ochilor și creierului și întărește oasele.

Mai mult, consumul de sardine îmbunătățește circulația și reduce inflamațiile.

În iulie 2024, Jane a început să mănânce trei conserve de sardine în apă și a adăugat două lingurițe de ulei MCT (trigliceride cu catenă medie), în fiecare zi.

După 120 de zile de dietă, femeia a început să slăbească semnificativ.

„A reușit nu doar să dea jos kilogramele, ci și să spună unele adevăruri despre motivul pentru care mânca foarte mult”, a declarat dr. Bosworth, despre Jane Crummett, la un podcast.

