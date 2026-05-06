Prima pagină » Diverse » Ce a pățit femeia care a mâncat doar sardine timp de 120 de zile

Ce a pățit femeia care a mâncat doar sardine timp de 120 de zile

Ce a pățit femeia care a mâncat doar sardine timp de 120 de zile
Galerie Foto 3
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Ce a pățit femeia care a mâncat doar sardine timp de 120 de zile. Jane Crummett a spus că s-a simțit „sănătoasă ca un cal”, după ce a mâncat exclusiv pește în ulei, timp de aproape 4 luni.

„Sănătoasă ca un cal”

O femeie susține că s-a simțit „sănătoasă ca un cal”, după ce a urmat o dietă strictă cu sardine, timp de 120 de zile, scrie ladbible.com.

Jane Crummett a consumat nimic altceva decât pește în puțin ulei, timp de 4 luni.

Dieta ar fi ajutat-o să își schimbe viața. Potrivit femeii de 64 de ani, a scăzut în greutate, a redus zahărul și a scăpat de o durere pe care o avea de ceva timp.

Sardinele au energizat-o și i-au „resetat” metabolismul. Dr. Annette Bosworth, cunoscută drept Dr. Boz, a spus că sardinele sunt „supermâncarea momentului”.

Medicul din Florida, specializat în „inversarea bolilor cronice printr-un stil de viață ketogenic”, este cel care a încurajat-o pe Jane să încerce.

Jane, veterană a Marinei SUA și fostă intervenționer în caz de urgență, a explicat anterior că a făcut pasul decisiv după ani de suferință din cauza durerilor extreme de picioare din cauza fasciitei plantare, precum și a inflamației din corp.

Jane și „relația nesănătoasă” cu mâncarea

Jane a recunoscut că avea o „relație nesănătoasă” cu mâncarea. La un moment dat, femeia cântărea 107 kg.

În 2020, când a început dieta carnivoră – cu produse animale precum carne, pește, fructe de mare, ouă și lactate – a slăbit 29 kg.

Un studiu Web MD arată că dieta cu sardine ajută la sănătatea inimii, a ochilor și creierului și întărește oasele.

Mai mult, consumul de sardine îmbunătățește circulația și reduce inflamațiile.

În iulie 2024, Jane a început să mănânce trei conserve de sardine în apă și a adăugat două lingurițe de ulei MCT (trigliceride cu catenă medie), în fiecare zi.

După 120 de zile de dietă, femeia a început să slăbească semnificativ.

„A reușit nu doar să dea jos kilogramele, ci și să spună unele adevăruri despre motivul pentru care mânca foarte mult”, a declarat dr. Bosworth, despre Jane Crummett, la un podcast.

Sursa foto: YouTube/Diary Of A CEO/@DoctorBoz/Envato

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Un bărbat cu o macetă înfiptă în cap a mers singur la spital. A așteptat pe hol și s-a jucat la telefon
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Amintirile noastre s-ar putea să fie, de fapt, doar niște iluzii, indică noi studii

Cele mai noi

Trimite acest link pe