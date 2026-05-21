Ce au descoperit turiștii la capătul unui pasaj istoric din Marea Britanie. „Nu mai spuneți nimănui... ne place mult acolo”

Un turist îi invită pe internauți să iasă din casă și să exploreze plaja fabuloasă din South Devon, Marea Britanie.

Aventurierul insistă că peisajul este suprarealist. Pentru a ajunge la Ness Cove Beach din Shaldon, vizitatorii trebuie să traverseze Pasajului istoric al Contrabandiștilor – un pasaj ascuns, cu trepte abrupte, care duce la plajă, scrie express.co.uk.

Intrarea în tunel poate fi intimidantă pentru unii turiști. Atracția a fost dezvăluită pe contul de Tik Tok @ukhiddengems, care prezintă filmări direct din pasaj.

În ciuda aspectului neospitalier, turiștii insistă că plaja care se află la capătul pasajului este absolut magnifică.

Ness Cove reprezintă o comoară ascunsă din South Devon. Când pășesc pe nisipul plajei ascunse, turiștii spun că sunt cuprinși de un sentiment de liniște și izolare, tocmai bun după o zi aglomerată la muncă.

Ce au descoperit turiștii la capătul unui pasaj istoric din Marea Britanie

În timp ce alții și-au manifestat dorința de a vedea plaja de la capătul pasajului, alții sunt de părere că secretul local ar trebui să rămână „bine păzit”.

„Ness Beach… shhhh, nu spuneți nimănui… ne place mult acolo”.

Plaja a fost lăudată și de cei de pe TripAdvisor: „Cea mai neobișnuită, dar plăcută plimbare pe plajă” / „E o plajă lată, minunată și mai puțin aglomerată decât restul din vecinătate. Distracție maximă!”.

Sursa foto: Visit South Devon

