Orașul european de la malul mării, considerat constant unul dintre cele mai bune din lume

Te-ai gândit vreodată care ar fi orașul european de la malul mării care este numit constant unul dintre cele mai bune din lume? De cele mai multe ori, aici sunt mai mulți turiști decât localnici. Peisajele îți taie răsuflarea, iar vizitatorii se pot plimba pe străzile medievale.

Un oraș european cu deschidere la mare, care este numit constant unul dintre cele mai bune din lume, are mai mulți turiști decât localnici. Tot mai mulți vizitatori sunt atrași de frumusețea locului, fiind uimiți de modul în care arată urbea, precum și de străzile sale medievale. La fiecare pas, turiștii pot descoperi un oraș încărcat cu istorie, unde străzile medievale se împletesc armonios cu peisajele de basm.

Site-ul global de comparare a prețurilor de închirieri auto DiscoverCars a comparat numărul de turiști cu numărul de localnici din orașele din Europa. Pe primul loc, potrivit acestui top, se află orașul Dubrovnik din Croația. Orașul a ajuns și mai cunoscut pentru că a fost decorul pentru centrul continentului Westeros, Debarcaderul Regelui (King’s Landing) din Urzeala Tronurilor.

Această „bijuterie” aflată la malul Mării Adriatice a primit 6,5 milioane de vizitatori anul trecut. Cu doar 40.000 de locuitori, aceasta reprezintă o cifră impresionantă de 16.250 de turiști la fiecare 100 de localnici, scrie Express.co.uk.

Orașul se află în Patrimoniul Mondial UNESCO din anul 1979 și cunoscut sub numele de „Perla Adriaticii”. Le permite vizitatorilor să se plimbe în siguranță pe străzile medievale și de-a lungul zidurilor imaculate ale orașului. Orașul este înconjurat de ziduri masive de piatră, finalizate în secolul al XVI-lea. Multe dintre clădirile și monumentele istorice din Dubrovnik sunt situate de-a lungul străzii.

Pe cel de-al doilea loc în clasament se află Reykjavik, Islanda. Orașul a avut 7,4 milioane de vizitatori anul trecut. Pe locul trei s-a clasat Veneția, Italia. Cu 4.240 de vizitatori internaționali pentru fiecare 100 de localnici, „Orașul Plutitor” a avut 10,6 milioane de turiști, comparativ cu o populație de 250.000.

