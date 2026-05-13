Cât a plătit Adrian Călătorul pe un prânz în stațiunea Paralia din Grecia: „În Mamaia banii ăștia îi dai doar pe Cola. D-aia litoralul românesc e la pământ”.

„Pentru un gyros și o cola am plătit 6 euro(30 de lei), în stațiunea Paralia din Grecia. O stațiune mare și frumoasă. În Mamaia banii ăștia îi dai doar pe cola. D-aia litoralul românesc e la pământ. Anul trecut a fost rău. Anul ăsta cum credeți că va fi?”, este mesajul cunoscutului vlogger de travel Adrian Călătorul.

„Anul acesta vei da 30 de lei doar la WC în Mamaia. Sunt în Ibiza și am rămas blocat când am văzut benzina 1,4€…”, scrie cineva la postarea lui Adrian.

Altcineva este și mai dur: „Ce treabă are Grecia cu România? Noi suntem o țară de covrigari cu prețuri la materie primă de Dubai”.

O altă persoană susține că postarea lui Adrian Călătorul reprezintă o exagerare: „Am mâncat în Mamaia cu 30 de lei tot ce ai tu acolo”.

„Chiar nu inteleg scopul cu care se publica astfel de costuri!!! Realitatea financiara si alimentara e diferita de la tara la tara. Daca publici asta si te revolta situatia in Romania, felicitari, si viitor stralucit pe plajele Greciei! Nu ar trebui sa comparam viata de zi cu zi din Romania cu turismul sezonier al Greciei!”, scrie un alt internaut.

SURSA FOTO: facebook @ Adrian Călătorul

