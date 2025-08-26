Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Turism » PIETRELE cetății romane Sarmizegetusa au devenit jgheab pentru vite sau decorațiuni în curțile localnicilor

PIETRELE cetății romane Sarmizegetusa au devenit jgheab pentru vite sau decorațiuni în curțile localnicilor

27 aug. 2025, 01:11, Turism
În Țara Hațegului, tot mai mulți se întorc acasă pentru a reconstrui și renova conace vechi de sute de ani. Ei transformă gospodării vechi în destinații pentru toată lumea.

Mihai Bălan, care a locuit în Danemarca, a readus la viață un conac vechi de 300 de ani. Era o ruină total abandonată. Iar Rareș Timiș din trupa „Impact” a creat una dintre cele mai tari cabane din lume.

Însă, la câțiva km, istoria e tratată altfel.

Istoria antică a României, neglijată

În Marea Britanie, monumentul megalitic Stonehenge, construit odată cu Piramidele egiptene,  face parte din Patrimoniul UNESCO și este întreținut de Coroana Marii Britanii și de către organizațiile de caritate „English Heritage”. Vizitatorii îl tratează cu respect și chiar cu sfințenie, mai ales când se organizează ceremoniile organizate de druizi.

În Grecia, Partenonul de pe Acropola Atenei e păzit pe durata nopții de către soldații armatei Greciei și de către Garda Prezidențială care ridică steagul țării. Iar în Egipt, autoritățile le interzic turiștilor să se urce pe Piramidele de la Giza, fiind păzite zi și noapte de patrulele de polițiști călare pe cămile pentru a preveni vandalizarea și săpăturile ilegale după comori.

În România…………….pietrele orașului antic Sarmizegetusa Ulpia Traiana au devenit jgheaburi pentru vite sau decorațiuni interioare în curțile localnicilor. 

Sarmizegetusa: Scurt istoric

Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa a fost capitala provinciei Dacia Romană, numită după fosta capitală a Daciei. A fost înființată în anul 106 ca o colonie romană în timpul lui Traian și ridicată la rang de metropolă sub domnia împăratului roman Severus Alexandru.

Pe situl arheologic de azi se găsesc ruine dintr-un amfiteatru roman, o școală de gladiatori,  birou de procuratori, hambar, forum roman și băi publice, precum și ale templelor zeilor Liber Pater, Mithra, Nemesis, Aesculapius și Hygieia. S-au găsit chiar și rămășițe dintr-un atelier care fabrica sticla.

În urmă cu două secole, prima găleată cu aur găsită la Sarmizegetusa a aprins fascinația pentrui civilizația dacică. Unii vin aici pentru îmbogățire, alții pentru revelație. Unii turiști spun că Sarmizegetusa e un loc plin de energie pozitivă.

Sarmizegetusa, între religie și superstiție

Vladimir Brilinsky, fost administrator al sitului, a relatat pentru Știrile PRO TV că mulți turiști au devenit fanatici: „se spune că dacă ești femeie gravidă și naști într-o noapte cu lună plină, pe durata echinocțiului, chiar pe altarul cetății, copilul va fi pruncul ales sau noul Mesia”.

Pietrele romane ale cetății au devenit adăpătoare pentru vite sau decorațiuni în curtea unui preot. Biserica Sfântului Nicolae din Densuș, veche de 800 ani, a fost ridicată din blocurile de piață ale fostei capitale ale Daciei romane. Țara Hațegului ascunde o frumusețe rară, într-o fundătură numită „Palma lui Dumnezeu”. Unii turiști vin să vadă figuri în scândurile de nuci sau să savureze mămăligă cu brânză și smântână.

Sursa Foto: Profimedia

