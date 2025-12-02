Poiana Brașov este vedeta incontestabilă a Sărbătorilor de iarnă, în ciuda prețurilor interzise cardiacilor pe care le practică și în acest sezon. Stațiunea de un lux orbitor pentru veniturile medii ale românilor -serios afectate de criza economică – sfidează cu tarifele prohibitive ale pachetelor de Revelion, comparabile cu cele ale unor renumite stațiuni montane din Occident.

Astfel, așa cum a scris Gândul (Detalii AICI), resortul de elită arată un mare paradox. Hotelurile sunt aproape pline pentru sărbătorile de iarnă, deși prețurile sunt printre cele mai ridicate din țară și concurează cu cele practicate în stațiunile de ski din Austria sau Elveția.

Un pachet de 4 nopți pentru două persoane poate ajunge la aproape 5.000 de euro

Un hotel de 5 stele are o ofertă care bate toate recordurile. Teleferic practică tarife extrem de piperate, concret un pachet de 4 nopți și doar mic dejun inclus – plus cină festivă în noaptea dintre ani – la prețuri începând cu 1469 euro și urcând la 2429 euro de persoană, deci aproape 5.000 de euro pentru un pachet de două persoane.

Hotelul Aurelius, care face parte din lanțul hotelier Împăratul Romanilor și este situat în centrul stațiunii, pe malul lacului Miorița, a propus pachete la un cost ceva mai modest: de la 8500 lei de persoană pachetul de 4 nopți cu masa festivă de Revelion inclusă, deci 3.500 euro pachetul de două persoane. Inutil de precizat, și această ofertă este sold out.

Exemplu de servicii incluse la oferta Revelion 2026 de 3.500 euro

Iată ce conține pachetul de Revelion de la HotelulAurelius:

– Pachet de 4 nopți cazare cu Demipensiune (Mic Dejun și Cină)

– 29 Decembrie – Cină cu muzică live

– 30 Decembrie – Cină și Concert live Marian Mexicanu & formația

– 31 Decembrie – Cină Festivă de Revelion – Gala Dinner cu Open bar nelimitat și muzică live cu Diana Matei și Taraful Cleante, Foc de artificii.

– 1 Ianuarie – Brunch si Cină Festivă cu muzică live

– Petrecere, joc și voie bună în fiecare seară.

– Acces la Centul Spa (piscină interioară, jacuzzi interior, jacuzzi exterior, 2 saune uscate, saună umedă, sală fitness).

– Loc de joacă pentru copii.

– Transport Ski-bus la/de la pârtie.

– Cameră depozitare echipament de ski.

– Taxa de stațiune.

Servicii excluse:

– Asigurarea storno și anti Covid-19

– Bar, Restaurant Miorița tradițional românesc

– Masaj

– Coafor

– Teren de tenis acoperit

– Snooker

– Instructor ski

– Închirieri ATV-uri, echipament ski, snowmobil.

Dacă vrei atmosferă ca în Elveția, te costă 2.000 lei pe noapte

Cei cu gusturi sofisticate pot petrece la cochetul Yager Chalet, care încearcă să recreeze luxurianta atmosferă dintr-un chalet elvețian, însă pachetele de Sărbători s-au epuizat. Potrivit listării Booking.com, un apartament de lux costă 2.000 lei pe noapte, deci un pachet de 4 stele de Revelion ajungea la 8.000 lei pentru două persoane. Sunt încă disponibile zilele din prima săptămână a lui ianuarie 2026.

Potrivit site-ului unității turistice, proprietatea oferă acces direct la pârtiile de schi. Prețuri asemănătoare, adică la fel de piperate, oferă și o unitate hotelieră premium cu profil similar, Swiss Hotel, însă și aici totul este sold out de Revelion.

Revelion piperat la hotelul Simonei Halep – 1.430 euro de persoană

Retrasă definitiv din activitate în această primăvară, Simona Halepl și-a propus să facă un profit frumos din afacerile sale imobiliare, la loc de cinste fiind hotelul care-i poartă numele din Poiana Brașov. Tariful unui pachet de 4 nopți se ridică la 1.430 de euro de persoană. Sejurul la locația fostului lider mondial WTA presupune 4 nopți de cazare, între 30 decembrie 2025 și 3 ianuarie 2026. De menționat că regimul nu este all-inclusive, ci are doar mic dejun inclus. Cei care visează să-și petreacă trecerea dintre ani la hotelul marii campioane vor avea cina festivă asigurată în noaptea de Revelion.

Revelionul cu Marcel Pavel te costă aproape 2.000 euro

O ofertă în același registru, totuși ceva mai accesibilă, propune și hotelul Silver Mountain, care practică tarife începând de la 1.845 euro pentru un pachet de 3 nopți (două persoane), respectiv 2091 euro pentru 4 nopți (vezi mai jos detalii). Potrivit site-ului unității, mai există oferte disponibile.

