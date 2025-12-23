Laponia, în topul destinațiilor de Crăciun alese de români în 2025. Cât costă o vacanță la Casa lui Moș Crăciun

Românii și-au planificat vacanța de Crăciun din timp, iar tendințele din 2025 arată o diversificare a destinațiilor alese. Budapesta, Germania, Franța și Laponia sunt doar câteva dintre destinațiile din străinătate preferate de români în preajma sărbătorilor de iarnă din acest an. Totodată, mulți vor să sărbătorească Crăciunul în țară.

Românii călătoresc des în preajma Crăciunului în țări în care se organizează târguri cu specific. Aceste destinații atrag turiștii cu luminițe festive, standuri cu produse tradiționale, dar și experiențe culturale care reflectă spiritul sărbătorilor.

Răzvan Pascu, consultant în marketing turistic, a precizat, pentru Gândul, care sunt cele mai căutate destinații din Europa de către români.

„Înaintea Crăciunului, românii călătoresc foarte mult pe la târgurile de Crăciun din țară pentru că, în ultimii ani, avem exemple foarte frumoase și dincolo de cel de la Sibiu, acum au apărut multe altele precum cel de la Craiova care a ajuns un soi de vedetă națională. Pe lângă acestea, sunt târgurile de Crăciun din Europa. L-aș aminti aici pe cel de la Budapesta care este foarte apreciat de românii care stau în partea de vest a țării, apoi cele din Germania, patria târgurilor de Crăciun, locul din care au apărut târgurile de Crăciun. Aici, l-aș aminti pe cel de la Nuremberg. Este orașul de turtă dulce. Avem o atmosferă de sărbătoare toată luna decembrie. Obiecte care se vând la târg sunt selecționate de o întreagă echipă a primăriei. Îi primesc la vânzare doar pe cei care fac produse manual. În Germania sunt, însă multe târguri mari. Aș aminti și de târgurile de Crăciun din zona Alsaciei, Franța. Aici, așa aminti orașul Colmar care, din punctul meu de vedere, este Nuremberg.

Bineînțeles, sunt târguri și în alte orașe mari acum, inclusiv în orașele care sunt la Mediterană, deși e mai cald, și le-aș aminti și pe cele din Marea Britanie, în special la Londra. Dacă vorbim de românii care călătoresc în perioada Crăciunului, aș zice că-n afară de târgurile de crăciun, care reprezintă efectiv un motiv în sine de a călători, suntem totuși destul de tradiționaliști. Preferăm să petrecem Crăciunul în familie, deci nu se călătorește foarte mult”, a spus, pentru Gândul, Răzvan Pascu.

Laponia, acasă la Moș Crăciun

Laponia, în special Rovaniemi, continuă să fie una dintre cele mai populare destinații în rândul românilor. Astfel, peste 10.000 de oameni ajung anul la Casa lui Moș Crăciun.

„În ultimii 5 ani, inclusiv noi am organizat multe chartere, multe zboruri charter și chiar voi pleca peste câteva zile cu primele grupuri de turiști. Avem avioane și înainte de Crăciun și în perioada Crăciunului și după Crăciun, adică vom prinde inclusiv Revelionul acolo. Gândiți-vă că într-un avion încap vreo 180 de oameni, deci înmulțim cu numărul de avioane și vom vedea că totuși este o cifră semnificativă. După estimarea mea, vorbim de un minim de 10.000 de români care călătoresc în Laponia în fiecare an, cel puțin în ultimii 5 ani, de când și noi facem această destinație.

Laponia este o destinație în care poți merge și înainte de Crăciun și în perioada Crăciunului. Dar evident că de Crăciun simți acea bucurie, mai ales dacă ești cu copilul – bucuria Crăciunului petrecut chiar la Moș Crăciun acasă. Dar Laponia nu înseamnă doar Moș Crăciun. Laponia înseamnă și plimbări cu sania trasă de câini husky, înseamnă plimbări cu sania trasă de reni. Înseamnă, de asemenea, vizitarea unor sate de gheață sau a unor igluuri. Poți să schiezi, poți să te plimbi cu snowmobilul, poți să faci pescuit la copcă. Sunt multe activități pe care le poți face acolo și bineînțeles totul culminează cu aurora boreală pe care poți o poți vedea dacă ai norocul să apară în perioada în care ești tu acolo. E o destinație scumpă, va fi frig. Pot să fie între -2 și -35 de grade Celsius.

Ajungem și la căsuța din Pădurea, a Moșului, ne întâlnim cu spiridușii și cu doamna Crăciun, se fac foarte multe jocuri, dar dincolo de asta ajungem și la Rovaniemi, unde este biroul lui Moș Crăciun și unde copiii îl întâlnesc pe Moșul. Cu toții au o emoție specială, dar dincolo de asta vreau să vă zic că mulți dintre părinți ne spuneau că au luat această vacanță, au cumpărat-o pentru copii, iar la final, în aeroport, când ne îmbrățișăm și ne spuneam la revedere, spuneau că de fapt a fost o vacanță foarte frumoasă pentru ei, pentru că și-au retrăit copilăria”, a povestit Răzvan Pascu.

Cât costă o vacanță în Laponia

Prețurile pentru un sejur în Laponia pornesc de la 2.000 de euro de persoană și pot ajunge și la 3.000 de euro în funcție de numărul de mese achiziționat și excursiile stabilite.

„Ne puteți spune și un interval de preț? Vorbim de prețuri între 2.000 și 3.000 euro pentru adult, în funcție de hotelul ales și de tipul de cameră aleasă, plus în funcție de regimul de mese, iar pentru copiii vorbim între 1.700 și 2.200 euro”, a precizat acesta.

Deși mulți români aleg să meargă în zone în care există zăpadă, sunt și persoane care călătoresc în destinații exotice de Crăciun.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ce tarif are Moş Crăciun în 2025, cu barbă naturală sau artificială. Care este cea mai ieftină opţiune

Prognoza meteo pentru Crăciun și Revelion. Meteorologii ANM anunță o iarnă blândă în România. Ce vreme ne așteaptă din ianuarie 2026