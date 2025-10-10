Nici în vremuri de CRIZĂ, Ion Țiriac nu se uită la bani când vine vorba de capricii. Pe ce cheltuie anual 125.000 de euro

Nici în vremuri de criză nu se uită la bani. Miliardarul român Ion Țiriac a dezvăluit cât cheltuie anual pentru unul din „mofturile” sale de lux.

Fostul tenismen, acum om de afaceri, spune că cheltuie anual 125.000 de euro pentru acest capriciu, potrivit Fanatik. Dacă pentru români este o avere, miliardarul susține că este o sumă „decentă. Mulți români internauți ar spune ce ar face cu acești bani: și-ar plăti toate datoriile la bancă, și-ar ridica casele, și-ar lua o mașină de marcă străină, și-ar întemeia o familie și tot le-ar rămâne de un city-break.

Pe ce cheltuie Ion Țiriac 125.000 euro/an

În schimb, Ion Țiriac cheltuie anual 125.000 de euro numai pentru a-și rezerva spații de lux la Roland Garros. Chiar dacă nu ajunge mereu la Paris în perioada Roland Garros, magnatul român tot plăteşte 125.000 de euro fără nicio problemă.

„Loja mea de la Roland Garros, și am două, costă 125.000 de euro pe an. Dar câtă vreme coada, adică waiting list (n.r. lista de așteptare) e de 2.000 de companii și de persoane, oricare preț este corect. Atât face!”, a mărturisit Ion Țiriac, pentru iamsport.ro.

„Boxa aceasta mă costă 120.000 de euro pentru 4 locuri. În două săptămâni de concurs, se traduce în 2.000 euro pentru un bilet. E cam indecent, nu? Sunt acolo din când în când în timpul turneului, dar îmi place să le fac pe plac prietenilor.La finala din acest an, i-am avut pe Richard Mille, CEO-ul Volkswagen, și pe Patrice Clerc, fost director al turneului, care nu mai venise la Roland Garros de veacuri”, a spus Ion Țiriac, în urmă cu un an, potrivit welovetennis.fr.

Călătorește deseori în Africa

Ion Țiriac are o avere de 2,1 miliarde de dolari, bani pe care i-a adunat din tenis și din afacerile personale. Pe de altă parte, efectuează ocazional și acte caritabile, mai ales în Namibia. El spune că pilotează fiindcă nu-și permite să își angajeze piloți.

„Singurele mele plăceri sunt cele cu Africa acum, pentru că stau acolo la mine acasă, în Namibia. Acum mă duc și iar stau probabil 2-3 săptămâni acolo. Aș vrea să fug de tot: și de fundație, și de construcții și de absolut tot.Este foarte greu dacă te-ai obișnuit în ritmul ăsta. Pilotez pentru că nu am bani de doi piloți. Acum câteva zile am venit de la Madrid cu mine la manșă. Copilot să fie altul, eu sunt comandant, stau în stânga.Am mai multe avioane, nu doar unul. Am mai dat un avion și Crucii Roșii că nu aveau cu ce să transporte bolnavii. L-am făcut cadou, dar nu contează asta. Primul care nu știe ce valoare are banul înseamnă că nu îl merită”, a declarat Ion Țiriac.

Sursă FOTO: Ștefan Sandu – Mediafax Foto

