Ion Țiriac a dat lovitura pe piața imobiliară. Ce sumă va încasa magnatul, după vânzarea unei clădiri cu suprafața de peste 8.000m²

05 oct. 2025, 15:57, Actualitate
Ion Țiriac (86 de ani) a semnat un antecontract pentru vânzarea unei clădiri din București, care are o suprafață de peste 8.000m². Este vorba despre clădirea de birouri din centrul Capitalei, aproape de Piața Romană. Acum, magnatul român, care deține o colecție impresionantă de vehicule istorice și moderne, „marchează” o nouă lovitură pe piața imobiliară.

Ion Țiriac a semnat un antecontract pentru vânzarea clădirii de birouri Allianz-Țiriac din centrul Capitalei. Clădirea respectivă are o suprafață de 8.031m² și se află în apropiere de Piața Romană, în zona străzii Căderea Bastiliei. Potrivit datelor, clădirea va avea un nou proprietar, și anume Omer Susli, un afacerist de origine turcă, notează Economica.net.

Conform informațiilor, clădirea de birouri este vândută cu 7 milioane de euro.

Investiții în Africa

De altfel, magnatul român urmează mai multe planuri în domeniul imobiliar. De pildă, a ales să investească în Africa, continentul de care fostul jucător de tenis s-a arătat îndrăgostit de ani buni. Omul de afaceri, care ar avea o avere estimată la 2,5 miliarde de dolari, mărturisea, la un moment dat, că și-ar dori să se retragă în Africa.

„În Africa merg des pentru că am fost vânător de la vârsta de 17 ani. Înainte să cumpăr proprietatea din Namibia. Și mai cumpăr încă una, se pare, săptămâna viitoare. Și mai cumpăr încă una probabil în Botswana. Sunt lucruri care vor dispărea în următorii 50-70 de ani. Din păcate, în următorii 50-70 de ani eu nu mai văd un animal în Africa. La cum merge viața…”, a declarat Ion Țiriac, potrivit iamsport.ro.

