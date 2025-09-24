Orașele din România unde SALARIILE pornesc de la 9.000 lei net și pot urca până la 35.000 de lei în anumite domenii profesionale

Mulți români au concepția greșită că pentru a obține salarii mari, trebuie să aibă studii superioare. Nu este necesară absolvirea unei facultăți pentru obținerea unui venit de minim 2.000 de euro. În domeniul IT sau financiar, pachetele salariale pot depăși suma de 35.000 de lei net pentru pozițiile executive.

Chiar și în județele mai puțin dezvoltate, media salarială depășește pragul de 4.000 de lei net în domeniul informatic, potrivit analizei ce a fost realizată de furnizorul de soluții integrate de resurse umane Prohuman APT.

Pentru a lucra în IT, nu este necesară absolvirea unei facultăți la Universitatea de Politehnică, ci cunoștințe tehnice de programare. Numai un programator junior ia între 1.500 și 2.500 de euro net pe lună. Salariile au crescut semnificativ în sectorul terțiar al „gulerelor albe”.

Iar un operator care oferă suport pentru clienți din alte țări (de exemplu: customer support în limbi scandinave la Brașov) poate să câștige între 6.500 și 9.000 de lei net. Potrivit Profit.ro, un inginer specializat în tehnologia inteligenței artificiale (AI/ML Engineer) poate să câștige lunar între 15.000 și 25.000 de lei net.

Un CTO (Chief Technology Officer) sau un Director Financiar au pachete salariale care pot atinge 35.000 de lei net lunar. Însă, tinerii pot încasa salarii foarte mari și în alte sectoare profesionale care nu necesită studii universitare, nici competențe digitale.

De exemplu, șoferii de TIR pot obține venituri care pornesc de la 9.000 de lei net și care pot urca până la 15.000 de lei, în funcție de complexitatea rutelor internaționale și de proiectele în care sunt implicați. De asemenea, sudorii și operatorii CNC pot câștiga salarii între 4.500 și 5.500 de lei net pe lună.

Electricienii, care sunt tot mai puțini, dar din ce în ce mai solicitați în ultimii ani, pot câștiga între 6.000 și 8.000 lei, în funcție de oraș și industrie. Orașul care conduce clasamentul salariilor medii este București, cu un venit net lunar de 6.749 de lei. Capitala este urmată de Cluj-Napoca (6.335 lei) și Timișoara (5.755 lei).

