Orașul în care poți mânca cea mai ieftină șaormă din România. Suma pe care a plătit-o o vloggeriță aprinde nostalgia după prețurile din anii 2010-2015

10 oct. 2025, 20:46, Economic
Ce poți mânca de 10 lei în Cluj-Napoca? Mulți români cred că mai nimic după scumpirile din ultima vreme.  

Însă, o tânără clujeancă a acceptat provocarea fanilor ei de a mânca preparate care se încadrează până în suma de 10 lei. Ea s-a orientat spre afaceri mici, nu lanțuri de fast-food cunoscute.

Taco bell, la 10 lei

A mâncat la un restaurant care servește preparate cu specific mexican, Bodega del Taco, unde o porție de taco bell tradițional este numai 10 lei!

„E super bun, condimentat. Are coriandru, ceapă, e picant. Mi-am luat mai multe sortimente. Numai 10 lei!”, a spus vloggerița care deține canalul „Atlasul Gustului” pe YouTube.

Restaurantul de familie este unul mic și acceptă puțini clienți. Trebuie făcută rezervare dinainte.

Șaorma turcească, la numai 12 lei

La restaurantul Turk Kebabci, ea a găsit șaorma turcească la numai 12 lei.  Anterior, aceasta costa 10 lei. Însă scumpirile provocate de majorarea TVA de către Guvernul Bolojan, clienții trebuie să dea încă 2 lei în plus.

„Această șaormă de pui era numai 10 lei. Însă, în contextul scumpirilor, costă 12 lei. Dar este una dintre cele mai accesibile mese din Cluj. Este singura din România care costă atât. E o afacere de familie care nu-și permite să investească în publicitate. Pentru că apare video-ul pe YouTube și e posibil să apară și pe TikTok, ne-au mulțumit și ne-au oferit încă o porție. Chifla e mare, e proaspătă. Carnea e super bună.  Mi-am luat o șaorma clasică, cu salată, pătrunjel, foarte aromată. NU o să găsiți ceva mai avantajos în Cluj”, a spus vloggerița.

Cândva, în București, până prin anii 2010-2015, atâția bani cheltuiau bucureștenii pentru o șaorma medie. În prezent, o șaorma mică în București a ajuns să coste între 20 și 35 de lei. Șaorma medie ajunge la 50 de lei, iar o porție mare a ajuns să coste 70 de lei în lanțurile cunoscute de restaurante.

