Metalele prețioase, cum ar fi argintul, aurul și platina au atins valori fără precedent la finalul anului 2025. Argintul a sărit vineri pragul de 75 de dolari pe uncie, în timp ce aurul și platina au atins noi recorduri istorice, notează Profit.ro.

Aprecierea metalelor prețioase a fost generată de evoluția anticipațiilor privind reducerea dobânzilor de către FEd și de tensiunile geopolitice. În acest context cererile pentru activele de refugiu s-au amplificat, transmite Reuters, citată de News.ro.

Argintul a crescut cu 4,5%, la 75,20 dolari pe uncie, după ce a atins un maxim istoric de 75,62 dolari.

Metalul a înregistrat o majorare de aproximativ 161% de la începutul anului, pe fondul deficitelor de ofertă, al includerii sale pe lista mineralelor critice din SUA și al intrărilor puternice de capital investițional.

Care este prețul aurului

Aurul a urcat cu 1,1%, la 4.526,92 dolari pe uncie, după ce a atins anterior un nou record, de 4.533,14 dolari. Contractele futures pe aur din SUA, cu livrare în februarie, au avansat cu 1,3%, la 4.559 dolari.

”Așteptările privind relaxarea suplimentară a politicii monetare a Fed în 2026, un dolar mai slab și intensificarea tensiunilor geopolitice alimentează volatilitatea pe piețe cu lichiditate redusă. Există un anumit risc de marcări de profit înainte de finalul anului, însă trendul rămâne puternic”, a declarat Peter Grant, vicepreședinte și strateg senior pentru metale la Zaner Metals. Piețele anticipează două reduceri ale dobânzilor în 2026, prima fiind așteptată în jurul mijlocului anului, pe fondul speculațiilor că președintele SUA, Donald Trump, ar putea numi un președinte al Fed cu o orientare mai relaxată, ceea ce ar consolida așteptările privind o politică monetară mai acomodativă. În acest context, indicele dolarului american este pe cale să înregistreze o scădere săptămânală, sporind atractivitatea aurului pentru investitorii din afara SUA.

Aurul ar putea atinge 5.000 de dolari pe uncie în 2026

În plan geopolitic, Statele Unite au efectuat lovituri aeriene împotriva militanților Statului Islamic în nord-vestul Nigeriei. Acest aspect a contribuit la cererea pentru metale prețioase.

”Nivelurile de 77 și chiar 80 de dolari pe uncie la argint sunt realizabile până la finalul anului. Pentru aur, următorul obiectiv este 4.686,81 dolari, iar pragul de 5.000 de dolari ar putea fi atins în prima jumătate a anului viitor”, a adăugat Grant.

Cea mai mare apeciere a aurului din ultimii 45 de ani

Aurul se îndreaptă spre cel mai puternic câștig anual din 1979, susținut de politica monetară mai relaxată a Fed, achizițiile băncilor centrale, intrările în fondurile tranzacționate la bursă și tendințele continue de de-dolarizare.

Pe segmentul cererii fizice, reducerile de preț la aur în India au ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimele peste șase luni, pe fondul temperării cumpărăturilor de retail din cauza prețurilor record, în timp ce în China discounturile s-au restrâns semnificativ față de maximele ultimilor cinci ani.

Platina s-a apreciat cu 8,7%

Între timp, platina a crescut cu 8,7%, la 2.411,46 dolari pe uncie, după ce a atins un maxim istoric de 2.448,25 dolari, iar paladiul a urcat cu aproape 10%, la 1.850,76 dolari. Toate metalele prețioase se îndreaptă spre câștiguri săptămânale, platina consemnând cea mai mare creștere săptămânală din istorie.

Foto: Envato