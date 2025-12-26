Economia globală va trece printr-o reașezare semnificativă în următoarele două decenii, care va fi martora unei dominații a tandemului Statele Unite – China, în continuare pe primele două poziții. Va prinde podiumul India, care va urca pe locul 3, potrivit estimărilor CEBR, un cunoscut institut de cercetare economică cu sediul la Londra.

India va deveni a treia cea mai puternică economie planetară

Astfel, gigantul asiatic va ajunge la un produs intern brut (PIB) de aproape 48.000 de miliarde de dolari până în 2040, față de aproximativ 53.000 de miliarde de dolari în cazul economiei americane.

India ar urma să devină, în premieră, a treia cea mai mare economie a lumii până în 2040, depășind economii dezvoltate precum Japonia și Germania.

Fostul motor economic al Europei, Germania, ar urma să coboare pe locul 4, iar Japonia este estimată să coboare pe poziția a 6-a în clasamentul global. În acest context, se estimează că Marea Britanie va depăși Japonia, urmând să revină în top 5 economii ale lumii până la sfârșitul următorului deceniu.

Rusia se va prăbuși până pe locul 16. Sudul global va devansa Occidentul

Conform raportului citat, Rusia este estimată să iasă din top 10 al celor mai mari economii ale lumii până în anul 2040, coborând de pe locul 8 ocupat în 2025 până pe poziția a 16-a.

CEBR observă că influența economică globală se află într-un proces de „reechilibrare graduală” , în care greutatea se mută de la economiile occidentale tradițional foarte dezvoltate către state din Sudul global, susținute de populații mai tinere și investiții accelerate.

În altă ordine de idei, think tank-ul anticipează că ritmul de creștere economică globală ar putea încetini la aproximativ 2,5% în anul 2026.

Clasamentul mondial în 202 5 :

Statele Unite ale Americii China Germania Japonia India Marea Britanie Franța Rusia Italia Canada

C lasamentul în 20 40 conform previziunilor CEBR

Statele Unite ale Americii China India Germania Marea Britanie Japonia Franța Indonezia Brazilia Canada

