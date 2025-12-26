Economia globală va trece printr-o reașezare semnificativă în următoarele două decenii, care va fi martora unei dominații a tandemului Statele Unite – China, în continuare pe primele două poziții. Va prinde podiumul India, care va urca pe locul 3, potrivit estimărilor CEBR, un cunoscut institut de cercetare economică cu sediul la Londra.
Potrivit proiecțiilor Centrului de Cercetare Economică și de Afaceri (CEBR), un institut de cercetare economică cu sediul la Londra, China va reduce semnificativ diferența față de Statele Unite, potrivit Mediafax.
Astfel, gigantul asiatic va ajunge la un produs intern brut (PIB) de aproape 48.000 de miliarde de dolari până în 2040, față de aproximativ 53.000 de miliarde de dolari în cazul economiei americane.
India ar urma să devină, în premieră, a treia cea mai mare economie a lumii până în 2040, depășind economii dezvoltate precum Japonia și Germania.
Fostul motor economic al Europei, Germania, ar urma să coboare pe locul 4, iar Japonia este estimată să coboare pe poziția a 6-a în clasamentul global. În acest context, se estimează că Marea Britanie va depăși Japonia, urmând să revină în top 5 economii ale lumii până la sfârșitul următorului deceniu.
RECOMANDĂRILE AUTORULUI
Un nou format la nivel mondial. SUA vrea să creeze o alternativă la G7 împreună cu Rusia, China, India și Japonia
Trump declanșează războiul economic: UE, îndemnată să impună tarife comerciale de 100% Chinei și Indiei pentru că importă petrol din Rusia!