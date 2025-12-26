Prima pagină » Economic » Campionii economici ai lumii peste 15 ani. Binomul SUA – China păstrează primele poziții, Rusia părăsește top 10. Marea surpriză de pe 3

26 dec. 2025, 15:48, Economic
Economia globală va trece printr-o reașezare semnificativă în următoarele două decenii, care va fi martora unei dominații a tandemului Statele Unite – China, în continuare pe primele două poziții. Va prinde podiumul India, care va urca pe locul 3, potrivit estimărilor CEBR, un cunoscut institut de cercetare economică cu sediul la Londra.

Potrivit proiecțiilor Centrului de Cercetare Economică și de Afaceri (CEBR), un institut de cercetare economică cu sediul la Londra, China va reduce semnificativ diferența față de Statele Unite, potrivit Mediafax.

India va deveni a treia cea mai puternică economie planetară

Astfel, gigantul asiatic va ajunge la un produs intern brut (PIB) de aproape 48.000 de miliarde de dolari până în 2040, față de aproximativ 53.000 de miliarde de dolari în cazul economiei americane.

India ar urma să devină, în premieră, a treia cea mai mare economie a lumii până în 2040, depășind economii dezvoltate precum Japonia și Germania.

Fostul motor economic al Europei, Germania, ar urma să coboare pe locul 4, iar Japonia este estimată să coboare pe poziția a 6-a în clasamentul global. În acest context, se estimează că Marea Britanie va depăși Japonia, urmând să revină în top 5 economii ale lumii până la sfârșitul următorului deceniu.

Rusia se va prăbuși până pe locul 16. Sudul global va devansa Occidentul

  • Conform raportului citat, Rusia este estimată să iasă din top 10 al celor mai mari economii ale lumii până în anul 2040, coborând de pe locul 8 ocupat în 2025 până pe poziția a 16-a.

sursa: Profimedia

  • CEBR observă că influența economică globală se află într-un proces de „reechilibrare graduală”, în care greutatea se mută de la economiile occidentale tradițional foarte dezvoltate către state din Sudul global, susținute de populații mai tinere și investiții accelerate.
  • Indonezia, care are a 4-a cea mai mare populație din lume, este prognozată să intre în top 10 economii globale până la începutul următorului deceniu.
  • În altă ordine de idei, think tank-ul anticipează că ritmul de creștere economică globală ar putea încetini la aproximativ 2,5% în anul 2026.

Clasamentul mondial în 2025:

  1. Statele Unite ale Americii
  2. China
  3. Germania
  4. Japonia
  5. India
  6. Marea Britanie
  7. Franța
  8. Rusia
  9. Italia
  10. Canada

Clasamentul în 2040 conform previziunilor CEBR

  1. Statele Unite ale Americii
  2. China
  3. India
  4. Germania
  5. Marea Britanie
  6. Japonia
  7. Franța
  8. Indonezia
  9. Brazilia
  10. Canada

