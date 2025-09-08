În timp ce leul s-a apreciat în raport cu euro, cu o scădere de 0,13%, prețul la gramul de aur a înregistrat luni o creștere de 6,25 de lei, ajungând la 502,5817 lei. Vineri, valoarea unui gram de aur era de 496,3229 lei.

Pe piața spot din Singapore, uncia de aur s-a apreciat cu 0,5% în dimineața zilei de luni, ajungând la un nou record: 3.604,70 dolari. Vineri, cotația aurului a crescut cu 1,5%.

Prețul aurului crește pe fondul riscurilor geopolitice produse de Putin și Trump

Potrivit Bloomberg, cotația aurului a atins acest „maxim istoric” din cauza numărului mic de noi locuri de muncă create de economia Statelor Unite în luna august. Astfel, pariurile pentru reducerea dobânzii de politica monetară de către Rezerva Federală americană au crescut. Potrivit raportului Departamentului Muncii, economia americană a creat numai 22.000 de noi locuri de muncă în august. Rata șomajului a crescut la cel mai ridicat nivel de după 2021, când Statele Unite se înfruntau cu inflația accelerată de efectele pandemiei de coronavirus, atenuată cu dificultate de către administrația Biden.

În schimb, administrația Trump pune „paie pe foc”: președintele american și-a intensificat atacurile la adresa băncii centrale americane, stârnind îngrijorări cu privire la independența Rezervei Federale. Tot mai mulți „traderi” mizează pe trei reduceri de dobândă din partea Rezervei Federale până la finalul anului 2025.

Cotațiile de aur și cele de argint s-au dublat în ultimii 3 ani, pe fondul riscurilor geopolitice și economice produse de la invazia Ucrainei de către Rusia în 2022, impactul revoluției inteligenței artificiale asupra pieței muncii din 2023, escaladarea războiului din Fâșia Gaza într-un conflict dintre Israel și Iran din 2024, precum și tarifele impuse în primăvara anului 2025 de Donald Trump împotriva Chinei, Uniunii Europene, Canadei, Japoniei și Indiei.

Leul capătă „putere” în fața dolarului și euro, dar slăbește în fața francului elvețian

Leul s-a apreciat cu moneda euro. Potrivit Băncii Naționale a României, un euro este acum 5,0716 lei, în scădere cu 0,71 bani. Leul a câștigat teren și în fața dolarului american, cu o scădere de 2,10 bani (-0,48%). Vineri, un dolar american valora 4,3463 lei. Astăzi, moneda americană valorează 4,3253 lei.

Vine și o veste proastă: leul s-a depreciat în raport cu francul elveţian. BNR l-a calcuilat la 5,4314 lei, fiind în creştere cu 2,08 bani (+0,38%), faţă de cotaţia anterioară, care era 5,4106 lei.

