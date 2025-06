ROMGAZ a decis să renunțe la cererea în instanță de DIZOLVARE a Fundației Greenpeace, pentru moment. Care a fost motivul

ROMGAZ, principalul producător de gaze din România și operatorul celui mai mare depozit de înmagazinare a gazelor, dar și producător și furnizor de energie electrică, a anunțat, miercuri, că a renunțat, pentru moment, la demersul în instanță prin care a cerut dizolvarea Fundației Greenpeace CEE (Central Eastern Europe) România, în contextul litigiilor inițiate de organizația neguvernamentală împotriva proiectului de exploatare a gazelor naturale din perimetrul de mare adâncime din Marea Neagră concesionat în mod egal împreună cu OMV Petrom.

ROMGAZ, prin filiala sa ROMGAZ Black Sea Limited, a decis, pentru moment, să renunțe la cererea de dizolvare a Fundației Greenpeace CEE (Central Eastern Europe) România, care face obiectul unui dosar aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 București, înainte de primul termen, a anunțat producătorul național.

„Decizia a fost luată cu bună-credință, având în vedere clarificările și precizările depuse de Fundația Greenpeace în toate dosarele în curs cu privire la datele sale de identificare reale”, au explicat reprezentanții companiei.

În urmă cu aproximativ două săptămâni, compania preciza că luase decizia de a solicita în instanță dizolvarea fundației Greenpeace CEE (Central Eastern Europe) România, reclamantă în dosarele privind Proiectul Neptun Deep, după ce au fost parcurși pașii procedurali și au fost realizate analizele prealabile necesare.

Mai exact, demersul legal inițial al ROMGAZ a fost motivat de neîndeplinirea de către Greenpeace a obligației de plată a unor cheltuieli de judecată în valoare de 150.000 de lei, acordate ROMGAZ, ca urmare a respingerii cererii Greenpeace, prin Sentința definitivă nr. 667/2025 în dosarul nr. 30529/3/2024.

„Executarea silită a acestei datorii a fost împiedicată de o strategie deliberată a Greenpeace de a crea confuzie și de a se sustrage de la executare. Astfel, timp de peste un an, în toate cele șase acțiuni în instanță formulate de Fundația Greenpeace împotriva Proiectului Neptun Deep în contradictoriu cu titularii proiectului și diverse autorități publice centrale și locale, precum și în toate actele procesuale subsecvente (cereri modificatoare, note de ședință, concluzii scrise etc.), Greenpeace a indicat în mod sistematic codul de înregistrare în scopuri de TVA pentru achiziții intracomunitare în locul codului de identificare fiscală sub care își desfășoară activitatea”, potrivit ROMGAZ.