Veștile proaste din weekend vin de la Ministerul Finanțelor: DATORIA publică a României bate toate recordurile și sugrumă bugetul țării

Conform ultimelor date prezentate de Ministerul Finanțelor, datoria publică a României a depășit 1.040 miliarde de lei, reprezentând 57,2% din PIB-ul țării. Suma a crescut la 1.040,62 miliarde de lei.

Datoria publică a României a urcat de la 1.034,71 miliarde de lei (56,8% din PIB) din mai 2025, transmite Economedia. Datoria pe termen mediu și lung a crescut la 976,366 miliarde lei (de la 961,008 miliarde lei), iar datoria pe termen scurt a scăzut la 64,26 miliarde lei (de la 73,71 miliarde lei).

Țara noastră a ajuns la o datorie publică de 1 trilion RON

În luna aprilie 2025, datoria publică a României a depășit, pentru prima dată în istorie, pragul de 1.000 de miliarde lei (1 trilion de RON = 196.508.000.000 EURO). Datoria guvernamentală era de 1.013 miliarde lei, în aprilie, iar ca pondere în Produsul Intern Brut s-a situat la 56,6%. În anul 2022, datoria publică se situa la jumătate, la circa 498 miliarde lei şi o pondere de 46,6% din PIB.

Titlurile de stat însumau 856,53 miliarde lei, iar împrumuturile 163,31 miliarde lei. În privința structurii valutare, datoria era de 486,82 miliarde lei în monedă națională, 457,81 miliarde lei echivalent euro și 93,99 miliarde lei echivalent dolar.

Cu cât a crescut datoria externă

Datoria administrației publice a urcat la 1.016,59 miliarde lei (de la 1.010,82 miliarde lei), din care 952,35 miliarde lei pe termen mediu şi lung. Cea mai mare parte este contractată în lei (468,04 miliarde lei) şi euro (452,56 miliarde lei, echivalent).

Datoria administrației publice locale a crescut la 24,035 miliarde lei (de la 23,889 miliarde lei), aproape integral pe termen mediu şi lung (24,016 miliarde lei). Datoria internă, după rezidență, s-a situat la 522,958 miliarde lei (faţă de 524,168 miliarde lei în mai), echivalentul a 28,7% din PIB (de la 28,8%). Datoria externă a urcat la 517,668 miliarde lei (de la 510,55 miliarde lei), adică 28,4% din PIB (de la 28,0%).

Ministrul Finanțelor: „DATORIA publică a României va ajunge la 60% din PIB până la finalul anului

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avertizat pe 14 iulie 2025 că datoria publică s-a dublat în ultimii cinci ani, depășind 1.100 de miliarde de lei. România ar putea risca pierderea calificativului de investiții, în lipsa unor măsuri fiscale urgente.

Astfel, datoria publică a României este prognozată să ajungă la 60% din PIB până la sfârșitul acestui an, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-un interviu acordat postului Antena 3 CNN. El a explicat că în ultimii cinci ani, datoria a crescut de la 570 de miliarde de lei la peste 1.100 de miliarde, o creștere de aproape 20 de procente care plasează România într-o zonă de risc economic ridicat.

„A fost mai rău acum, pentru că e o mare diferenţă în datorie publică. Datoria publică a crescut, e prognozată să ajungă la sfârşitul acestui an la 60%, a crescut enorm în ultimii cinci ani cu aproape 20%, de la 570 de miliarde de peste 1100 de miliarde, ceea ce, bineînţeles, ne pune într-o altă zonă de risc faţă de ce riscuri aveam de gestionat acum cinci ani sau acum 15 ani”, a declarat ministrul.

